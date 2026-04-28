-Semana del Diseño de Milán 2026: Haier y Fisher & Paykel redoblan su apuesta por el poder de sus marcas globales de alta gama, superando los límites para fomentar una mejor calidad de vida

MILÁN, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Group (Haier) concluyó con éxito su exposición en la Semana del Diseño de Milán 2026, celebrada del 21 al 26 de abril. Este evento refuerza aún más la posición global de Haier como una marca prémium e innovadora en los mercados internacionales.

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world

Haier presentó una experiencia inmersiva de seis zonas que combinaba diseño, tecnología adaptativa y ecosistemas conectados. Fisher & Paykel, marca prémium de Haier Group, también tuvo una exitosa participación en el evento, presentando Nature—Ritual en EuroCucina y lanzando su Colección de Arte de Vanguardia, reafirmando el compromiso del Grupo con un estilo de vida centrado en el ser humano y con un fuerte componente artístico.

La presencia conjunta marcó un hito significativo en la estrategia global multimarca de Haier, demostrando cómo dos marcas distintas, una arraigada en ecosistemas inteligentes y la otra en el diseño tradicional, elevan juntas el estándar de la vida moderna.

Construyendo una matriz global de marcas de innovación prémium

La matriz de servicios globales multimarca de Haier surge de un compromiso a largo plazo con el desarrollo profundo del mercado, basado en su presencia estratégica inicial. A lo largo de tres décadas, ha evolucionado de exportador a actor totalmente localizado con fábricas, centros de I+D y centros de marketing establecidos globalmente, completando su modelo "Trinity" de I+D, fabricación y marketing locales.

El impacto de la estrategia de innovación de Haier es evidente en toda su cartera de marcas. En 2012, Haier Group adquirió Fisher & Paykel, la empresa global de electrodomésticos prémium de Aotearoa New Zealand, y la sinergia entre ambas compañías ha generado resultados significativos en expansión global, innovación tecnológica, iteración de productos y liderazgo de mercado.

Al pasar de una innovación impulsada por los accionistas a una impulsada por el usuario, Haier ha permitido un posicionamiento de marca diferenciado tanto para Haier como para Fisher & Paykel en Australia y Nueva Zelanda. Gracias al apoyo de Haier, el centro de I+D de Nueva Zelanda, uno de los cinco centros globales de Haier, ha acelerado avances en sistemas de cajones, motores de accionamiento directo y compresores lineales. Cabe destacar que las lavadoras Fisher & Paykel aumentaron su cuota de mercado de menos del 1 al 22 % en Australia en tan solo 18 meses, y también lidera el mercado de refrigeradores y productos para exteriores.

En 2025, el horno combinado de vapor Minimal Serie 11 de 60 cm y el refrigerador-congelador integrado Serie 11 de 91 cm de Fisher & Paykel recibieron el premio Red Dot Best of the Best, un reconocimiento a la excelencia en el diseño de la marca, gracias a que Haier permitió a la marca crecer y prosperar sin comprometer su legado.

Haier también está impulsando el crecimiento local a través de la I+D y la fabricación, mediante la creación de una sólida presencia local en todo el mundo.

Mediante estrategias de marketing deportivo, Haier ha fortalecido los lazos emocionales con los consumidores internacionales. Como socio global de Roland Garros, el ATP Tour y socio oficial del Liverpool FC, el PSG y la Serie A, Haier presentó la cámara para árbitros "Haier–Cam", utilizada en más de 100 partidos de la Serie A, situando a los aficionados en el centro de la acción. Estas alianzas van más allá de los logotipos, creando momentos compartidos de pasión e impulsando un posicionamiento tangible de la marca.

Además de los electrodomésticos inteligentes, Haier está expandiendo su presencia global en los sectores de salud, digital y nuevas energías. Ha creado un centro de ciencias de la vida en el Reino Unido y los Países Bajos, suministrando congeladores de ultrabaja temperatura a la Universidad de Oxford, el Imperial College y hospitales en Bolonia y Copenhague. Haier New Energy ha implementado soluciones de energía solar distribuida, almacenamiento y energía para balcones en más de 50 países.

De cara al futuro, Haier mantiene su compromiso de construir una matriz de innovación global, guiada por su visión: "Más creatividad, más posibilidades". Al superar continuamente los límites de la tecnología, la localización y los ecosistemas intersectoriales, Haier busca generar nuevo valor tanto para usuarios como para socios, dando forma a un futuro más inteligente y sostenible para hogares y empresas en todo el mundo.

Para más información: Visite los sitios web oficiales: Haier | Fisher & Paykel