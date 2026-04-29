MILÁN, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Group (Haier) ha concluido de manera exitosa su presentación en la Semana del Diseño de Milán 2026, celebrada del 21 al 26 de abril. El evento consolida aún más la matriz de marca mundial de Haier como fuerza premium e innovadora en los mercados internacionales.

Semana del Diseño de Milán 2026: Haier y Fisher & Paykel redoblan sus apuestas por el poder de sus marcas a nivel mundial y superan los límites para promover una vida mejor (PRNewsfoto/Haier Group) Haier impulsa el crecimiento local a través de la I+D, y la fabricación mediante el desarrollo de una presencia local sólida en todo el mundo (PRNewsfoto/Haier Group)

Haier presentó una experiencia inmersiva de seis zonas en las que combinó diseño, tecnología adaptativa y ecosistemas conectados. Como marca premium de Haier Group, Fisher & Paykel también tuvo una exitosa participación en el evento, con la presentación de Nature—Ritual en EuroCucina y su colección de última generación, para reafirmar el compromiso del grupo con un estilo de vida centrado en las personas y lleno de arte.

La participación conjunta marcó un importante hito en la estrategia de la mundial multimarca de Haier, al mostrar cómo dos marcas diferentes, una basada en ecosistemas inteligentes y la otra en diseño tradicional, cuando se combinan realzan el estándar del estilo de vida moderno.

Desarrollo de una matriz de marca mundial premium de innovación

La matriz de servicios mundiales multimarca de Haier surge del compromiso a largo plazo con el desarrollo profundo del mercado, basado en su presencia estratégica inicial. Durante tres décadas, ha pasado de ser exportadora a convertirse en un actor completamente localizado con fábricas, centros de investigación y desarrollo (I+D) y centros de marketing en todo el mundo, para completar su modelo "Trinity" de I+D, fabricación y marketing.

El impacto de la estrategia de Haier impulsada por la innovación se hace evidente en toda su cartera. En 2012, Haier Group adquirió Fisher & Paykel, la empresa internacional de equipos electrodomésticos premium de Aotearoa Nueva Zelanda, y la sinergia entre ambas ha generado importantes resultados en la expansión internacional, la innovación tecnológica, la iteración de productos y el liderazgo en el mercado.

Al pasar de una innovación impulsada por accionistas a una innovación impulsada por el usuario, Haier ha sido capaz de conseguir un posicionamiento diferenciado de la marca tanto para Haier como para Fisher & Paykel en Australia y Nueva Zelanda. Con el respaldo de Haier, el centro de I+D de Nueva Zelanda, uno de los cinco centros de Haier a nivel mundial, ha acelerado las innovaciones en los sistemas de cajones, los motores de accionamiento directo y los compresores lineales. En particular, las lavadoras de Fisher & Paykel aumentaron su cuota de mercado en Australia de menos del 1 % a un 22 % en tan solo 18 meses, mientras que la marca lidera, además, en el sector de refrigeradores y productos para exteriores.

En 2025, el horno combinado de vapor de estilo minimalista de la Serie 11 de 60 cm y el refrigerador-congelador integrado de la Serie 11 de 91 cm de Fisher & Paykel merecieron el premio Red Dot: Best of the Best, un reconocimiento a la excelencia en el diseño propio de la marca, mientras que Haier hizo posible que la marca creciera y prosperara sin comprometer su tradición.

Asimismo, Haier impulsa el crecimiento local a través de la I+D, y la fabricación mediante el desarrollo de una presencia local sólida en todo el mundo.

A través del marketing deportivo estratégico, Haier ha consolidado sus vínculos emocionales con consumidores internacionales. Como colaborador internacional de Roland‑Garros, el ATP Tour, y patrocinador oficial del Liverpool FC, el PSG, y la Serie A, Haier presentó la cámara para árbitros "Haier-Cam", que ha sido utilizada en más de 100 partidos de la Serie A, logrando llevar a los aficionados al centro de la acción. Estas colaboraciones van más allá de los logotipos para crear momentos compartidos de pasión y promover un posicionamiento tangible de la marca.

Además de los electrodomésticos inteligentes, Haier está ampliando su presencia internacional en los sectores sanitarios, digitales y de nueva energía. Ha creado un centro de ciencias biológicas en el Reino Unido y Países Bajos, y ha suministrado congeladores de temperatura ultrabaja a la Universidad de Oxford, el Imperial College y a hospitales en Bolonia y Copenhague. Haier New Energy ha implementado soluciones de energía solar distribuida, almacenamiento y sistemas de energía para balcones en más de 50 países.

De cara al futuro, Haier mantiene su compromiso con el desarrollo de una matriz de marca de innovación a nivel mundial, guiada por su visión: "Más creación, más posibilidades". Al superar constantemente los límites de la tecnología, la localización y los ecosistemas intersectoriales, Haier aspira a generar nuevo valor tanto para los usuarios como para sus colaboradores y, con ello, conformar un futuro más inteligente y sostenible para los hogares y las empresas en todo el mundo.

Para más información:

Visite los sitios web oficiales: Haier | Fisher & Paykel

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FUENTE Haier Group