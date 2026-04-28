Tydzień Designu w Mediolanie 2026: Haier i Fisher & Paykel wzmacniają globalną pozycję marek premium i przesuwają granice, aby wspierać lepszą jakość życia

MEDIOLAN (Włochy), 28 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Grupa Haier (Haier) z powodzeniem zakończyła swoją prezentację podczas Tygodnia Designu w Mediolanie 2026, który odbył się w dniach od 21 do 26 kwietnia. Wydarzenie to dodatkowo wzmacnia globalną strukturę marek Haier jako innowacyjnego podmiotu klasy premium na rynkach międzynarodowych.

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world

W ramach sześciu stref firma Haier zaprezentowała immersyjne doświadczenie łączące design, technologie adaptacyjne oraz połączone ekosystemy. Jako marka premium Grupy Haier, Fisher & Paykel również z powodzeniem zaprezentował się podczas wydarzenia, odsłaniając projekt Nature -Ritual na targach EuroCucina oraz wprowadzając kolekcję State of the Art Collection, co potwierdza zaangażowanie Grupy w tworzenie rozwiązań skoncentrowanych na człowieku i inspirowanych sztuką.

Wspólna obecność stanowiła istotny kamień milowy w globalnej strategii Haier opartej na wielu markach, pokazując, jak dwie odrębne marki - jedna zakorzeniona w inteligentnych ekosystemach, druga we wzornictwie - wspólnie podnoszą standard współczesnego stylu życia.

Budowa globalnej struktury marek premium w oparciu o innowacje

Globalna struktura Haier oparta na wielu markach wynika z długoterminowego zaangażowania w rozwój rynków bazującego na wczesnym strategicznym wejściu na rynki międzynarodowe. W ciągu ponad trzech dekad firma przeobraziła się z eksportera w pełnoprawnego uczestnika rynku, posiadającego fabryki, centra badawczo-rozwojowe oraz centra marketingowe na całym świecie, realizując model „Trójcy" obejmujący lokalne badania i rozwój, produkcję oraz marketing.

Wpływ strategii opartej na innowacjach jest widoczny w całym portfelu marek Haier. W 2012 r. grupa Haier przejęła Fisher & Paykel, globalną markę urządzeń gospodarstwa domowego klasy premium z Nowej Zelandii, a współpraca obu firm przyniosła znaczące rezultaty w zakresie ekspansji międzynarodowej, innowacji technologicznych, rozwoju produktów i pozycji rynkowej.

Przechodząc od innowacji napędzanej interesem akcjonariuszy do innowacji ukierunkowanej na użytkownika, Haier umożliwił wyraźne pozycjonowanie marek Haier i Fisher & Paykel w Australii i Nowej Zelandii. Dzięki wsparciu Haier nowozelandzkie centrum badawczo-rozwojowe - jedno z pięciu globalnych ośrodków firmy - przyspieszyło przełomy w zakresie systemów do zabudowy, silników z napędem bezpośrednim i sprężarek liniowych. Warto zauważyć, że udział pralek Fisher & Paykel w rynku australijskim wzrósł z poniżej 1% do 22% w zaledwie 18 miesięcy, a marka zajmuje również czołową pozycję w segmencie lodówek i produktów outdoorowych.

W 2025 r. piekarnik konwekcyjno-parowy Fisher & Paykel 60 cm z serii 11 Minimal Combi-Steam Oven oraz lodówko-zamrażarka 91 cm z serii 11 Integrated Refrigerator Freezer zdobyły nagrodę Red Dot najlepsze z najlepszych, co stanowi potwierdzenie doskonałości projektów marki, przy jednoczesnym wsparciu Haier umożliwiającym jej rozwój bez utraty własnego dziedzictwa.

Haier wzmacnia również rozwój lokalny poprzez inwestycje w badania i rozwój oraz produkcję, budując silną obecność na rynkach na całym świecie.

Dzięki strategicznemu marketingowi sportowemu, firma Haier zacieśniła emocjonalne więzi z konsumentami na świecie. Jako globalny partner turniejów Rolanda Garrosa i ATP oraz oficjalny partner klubów piłkarskich Liverpool, PSG i Serii A, firma Haier wprowadziła kamerę sędziowską „Haier Cam", która została wykorzystana w ponad 100 meczach Serii A, przenosząc kibiców w centrum wydarzeń. Partnerstwa te wykraczają poza obecność logo, tworząc wspólne emocje i realnie wzmacniając markę.

Poza inteligentnym sprzętem AGD, Haier rozwija swoją obecność globalną w obszarach zdrowia, technologii cyfrowych i nowych źródeł energii. Firma stworzyła ośrodek nauk biologicznych w Wielkiej Brytanii i Holandii, dostarczając ultraniskotemperaturowe zamrażarki dla Uniwersytetu Oksfordzkiego, Imperial College oraz szpitali w Bolonii i Kopenhadze. Haier New Energy wdrożył rozwiązania w zakresie rozproszonej energii słonecznej, magazynowania energii i systemów balkonowych w ponad 50 krajach.

Haier pozostaje zaangażowany w budowę globalnej struktury marek innowacyjnych, kierując się wizją: „Większa kreatywność, więcej możliwości". Poprzez ciągłe przesuwanie granic technologii, lokalizacji działalności i współpracy międzybranżowej, Haier dąży do tworzenia nowej wartości dla użytkowników i partnerów, kształtując inteligentniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla domów i przedsiębiorstw na całym świecie.

