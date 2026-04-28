Tydzień Designu w Mediolanie 2026: Haier i Fisher & Paykel wzmacniają globalną pozycję marek premium i przesuwają granice, aby wspierać lepszą jakość życia

News provided by

Haier Group

Apr 28, 2026, 14:03 ET

MEDIOLAN (Włochy), 28 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Grupa Haier (Haier) z powodzeniem zakończyła swoją prezentację podczas Tygodnia Designu w Mediolanie 2026, który odbył się w dniach od 21 do 26 kwietnia. Wydarzenie to dodatkowo wzmacnia globalną strukturę marek Haier jako innowacyjnego podmiotu klasy premium na rynkach międzynarodowych.

Continue Reading
Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living
Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world
W ramach sześciu stref firma Haier zaprezentowała immersyjne doświadczenie łączące design, technologie adaptacyjne oraz połączone ekosystemy. Jako marka premium Grupy Haier, Fisher & Paykel również z powodzeniem zaprezentował się podczas wydarzenia, odsłaniając projekt Nature -Ritual na targach EuroCucina oraz wprowadzając kolekcję State of the Art Collection, co potwierdza zaangażowanie Grupy w tworzenie rozwiązań skoncentrowanych na człowieku i inspirowanych sztuką.

Wspólna obecność stanowiła istotny kamień milowy w globalnej strategii Haier opartej na wielu markach, pokazując, jak dwie odrębne marki - jedna zakorzeniona w inteligentnych ekosystemach, druga we wzornictwie - wspólnie podnoszą standard współczesnego stylu życia.

Budowa globalnej struktury marek premium w oparciu o innowacje

Globalna struktura Haier oparta na wielu markach wynika z długoterminowego zaangażowania w rozwój rynków bazującego na wczesnym strategicznym wejściu na rynki międzynarodowe. W ciągu ponad trzech dekad firma przeobraziła się z eksportera w pełnoprawnego uczestnika rynku, posiadającego fabryki, centra badawczo-rozwojowe oraz centra marketingowe na całym świecie, realizując model „Trójcy" obejmujący lokalne badania i rozwój, produkcję oraz marketing.

Wpływ strategii opartej na innowacjach jest widoczny w całym portfelu marek Haier. W 2012 r. grupa Haier przejęła Fisher & Paykel, globalną markę urządzeń gospodarstwa domowego klasy premium z Nowej Zelandii, a współpraca obu firm przyniosła znaczące rezultaty w zakresie ekspansji międzynarodowej, innowacji technologicznych, rozwoju produktów i pozycji rynkowej.

Przechodząc od innowacji napędzanej interesem akcjonariuszy do innowacji ukierunkowanej na użytkownika, Haier umożliwił wyraźne pozycjonowanie marek Haier i Fisher & Paykel w Australii i Nowej Zelandii. Dzięki wsparciu Haier nowozelandzkie centrum badawczo-rozwojowe - jedno z pięciu globalnych ośrodków firmy - przyspieszyło przełomy w zakresie systemów do zabudowy, silników z napędem bezpośrednim i sprężarek liniowych. Warto zauważyć, że udział pralek Fisher & Paykel w rynku australijskim wzrósł z poniżej 1% do 22% w zaledwie 18 miesięcy, a marka zajmuje również czołową pozycję w segmencie lodówek i produktów outdoorowych.

W 2025 r. piekarnik konwekcyjno-parowy Fisher & Paykel 60 cm z serii 11 Minimal Combi-Steam Oven oraz lodówko-zamrażarka 91 cm z serii 11 Integrated Refrigerator Freezer zdobyły nagrodę Red Dot najlepsze z najlepszych, co stanowi potwierdzenie doskonałości projektów marki, przy jednoczesnym wsparciu Haier umożliwiającym jej rozwój bez utraty własnego dziedzictwa.

Haier wzmacnia również rozwój lokalny poprzez inwestycje w badania i rozwój oraz produkcję, budując silną obecność na rynkach na całym świecie.

Dzięki strategicznemu marketingowi sportowemu, firma Haier zacieśniła emocjonalne więzi z konsumentami na świecie. Jako globalny partner turniejów Rolanda Garrosa i ATP oraz oficjalny partner klubów piłkarskich Liverpool, PSG i Serii A, firma Haier wprowadziła kamerę sędziowską „Haier Cam", która została wykorzystana w ponad 100 meczach Serii A, przenosząc kibiców w centrum wydarzeń. Partnerstwa te wykraczają poza obecność logo, tworząc wspólne emocje i realnie wzmacniając markę.

Poza inteligentnym sprzętem AGD, Haier rozwija swoją obecność globalną w obszarach zdrowia, technologii cyfrowych i nowych źródeł energii. Firma stworzyła ośrodek nauk biologicznych w Wielkiej Brytanii i Holandii, dostarczając ultraniskotemperaturowe zamrażarki dla Uniwersytetu Oksfordzkiego, Imperial College oraz szpitali w Bolonii i Kopenhadze. Haier New Energy wdrożył rozwiązania w zakresie rozproszonej energii słonecznej, magazynowania energii i systemów balkonowych w ponad 50 krajach.

Haier pozostaje zaangażowany w budowę globalnej struktury marek innowacyjnych, kierując się wizją: „Większa kreatywność, więcej możliwości". Poprzez ciągłe przesuwanie granic technologii, lokalizacji działalności i współpracy międzybranżowej, Haier dąży do tworzenia nowej wartości dla użytkowników i partnerów, kształtując inteligentniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla domów i przedsiębiorstw na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji:

Odwiedź oficjalne strony internetowe: Haier | Fisher & Paykel

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2967650/image1.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2967649/image2.jpg

Also from this source

Semaine du design de Milan 2026 : les deux marques mondiales de premier plan Haier et Fisher & Paykel repoussent les limites du possible pour améliorer la qualité de vie

Semaine du design de Milan 2026 : les deux marques mondiales de premier plan Haier et Fisher & Paykel repoussent les limites du possible pour améliorer la qualité de vie

Le groupe Haier (Haier) a refermé sa brillante exposition à la Semaine du design de Milan 2026, qui s'est tenue du 21 au 26 avril. L'événement a...
Semana del Diseño de Milán 2026: Haier y Fisher & Paykel redoblan su apuesta por el poder de sus marcas

Semana del Diseño de Milán 2026: Haier y Fisher & Paykel redoblan su apuesta por el poder de sus marcas

Haier Group (Haier) concluyó con éxito su exposición en la Semana del Diseño de Milán 2026, celebrada del 21 al 26 de abril. Este evento refuerza aún ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Household Products

Household Products

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics