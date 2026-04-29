أسبوع ميلانو للتصميم 2026: تعزّز Haier وFisher & Paykel حضورهما العالمي في فئة العلامات الفاخرة، وتواصلان دفع حدود الابتكار لتمكين أسلوب حياة أفضل

ميلانو, 29 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Haier Group (Haier) عن اختتام مشاركتها بنجاح في أسبوع ميلانو للتصميم 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل. يعزز هذا الحدث مكانة مصفوفة العلامات التجارية العالمية لشركة Haier، ويكرّس حضورها كقوة رائدة تجمع بين الفخامة والابتكار في الأسواق الدولية.

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world

قدّمت Haier تجربة غامرة موزعة على ست مناطق، تمزج بين التصميم والتقنيات التكيفية والأنظمة المتصلة. وبصفتها العلامة الفاخرة التابعة لـ Haier Group، قدّمت Fisher & Paykel أيضًا عرضًا ناجحًا خلال الحدث، حيث كشفت عن تجربة "Nature—Ritual" ضمن معرض EuroCucina، وأطلقت مجموعة "State of the Art Collection"، مؤكدةً التزام المجموعة بتقديم أسلوب حياة يتمحور حول الإنسان ويمتزج بروح فنية راقية.

مثّل الحضور المشترك محطة بارزة في استراتيجية Haier العالمية متعددة العلامات التجارية، حيث أظهر كيف يمكن لعلامتين متميزتين، إحداهما قائمة على الأنظمة البيئية الذكية، والأخرى متجذّرة في إرث التصميم، أن ترتقيا معًا بمعايير الحياة العصرية إلى مستوى أعلى.

بناء منظومة عالمية متكاملة من العلامات الفاخرة القائمة على الابتكار

تنطلق مصفوفة الخدمات العالمية متعددة العلامات التجارية لشركة Haier من التزام طويل الأمد بالتغلغل العميق في الأسواق، مستندةً إلى بصمتها الاستراتيجية المبكرة. على مدار أكثر من ثلاثة عقود، تطورت الشركة من مُصدّر إلى لاعب عالمي محلي بالكامل، حيث أنشأت مصانع ومراكز بحث وتطوير ومقار تسويق حول العالم، مستكملة نموذجها "الثلاثي" الذي يقوم على البحث والتطوير المحلي، والتصنيع المحلي، والتسويق المحلي.

يتجلى أثر استراتيجية Haier القائمة على الابتكار بوضوح عبر محفظة علاماتها التجارية. في عام 2012، استحوذت Haier Group على شركة Fisher & Paykel، الشركة العالمية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الفاخرة من أوتياروا، نيوزيلندا، وقد أسفر التكامل بين الشركتين عن نتائج ملموسة في مجالات التوسع العالمي، والابتكار التكنولوجي، وتطوير المنتجات، وتعزيز الريادة في الأسواق.

من خلال التحول من نموذج الابتكار القائم على المساهمين إلى الابتكار المتمحور حول المستخدم، تمكنت Haier من تعزيز تموضع علامتي Haier وFisher & Paykel بشكلٍ متميز في أستراليا ونيوزيلندا. بدعم من Haier، سرّع مركز البحث والتطوير في نيوزيلندا، وهو أحد المراكز العالمية الخمسة التابعة لـ Haier، وتيرة الابتكارات في أنظمة الأدراج، والمحركات ذات الدفع المباشر، والضواغط الخطية. ومن الجدير بالذكر أن حصة غسالات Fisher & Paykel في السوق الأسترالي ارتفعت من أقل من 1% إلى 22% خلال 18 شهرًا فقط، كما تتصدر الشركة أيضًا في فئات الثلاجات والمنتجات الخارجية.

في عام 2025، حصل كلٌّ من فرن البخار المدمج الصغير من السلسلة 11 بقياس 60 سم، والثلاجة/المجمّد المدمج من السلسلة 11 بقياس 91 سم التابعة لشركة Fisher & Paykel، على جائزة Red Dot لأفضل الأفضل، وهو تقدير يعكس تميّز العلامة في التصميم. ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم Haier لتمكين العلامة من التوسع والازدهار مع الحفاظ على هويتها وتراثها التصميمي دون أي تنازل.

كما تركز شركة Haier أيضًا على النمو المحلي من خلال البحث والتطوير والتصنيع عبر تشكيل بصمات محلية قوية في جميع أنحاء العالم.

من خلال التسويق الرياضي الاستراتيجي، عززت Haier الروابط العاطفية مع المستهلكين الدوليين. بصفتها شريكًا عالميًا لبطولات Roland-Garros وATP Tour، وشريكًا رسميًا لأندية ليفربول (Liverpool FC) وباريس سان جيرمان (PSG) والدوري الإيطالي (Serie A)، قدّمت Haier تقنية "Haier-Cam" الخاصة بكاميرا الحكم، والتي تم استخدامها في أكثر من 100 مباراة في الدوري الإيطالي، مما يضع الجماهير في قلب الحدث. تتجاوز هذه الشراكات مجرد وضع الشعارات، لتخلق لحظات مشتركة من الشغف، وتسهم في تعزيز ملموس لقيمة العلامة التجارية ورفع حضورها وتأثيرها.

إلى جانب الأجهزة الذكية، تعمل Haier على توسيع حضورها عالميًا في مجالات الصحة، والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة. أنشأت الشركة مركزًا لعلوم الحياة في المملكة المتحدة وهولندا، وقدّمت مجمّدات فائقة الانخفاض في درجة الحرارة لجامعة أكسفورد، وكلية إمبريال، إضافةً إلى مستشفيات في بولونيا وكوبنهاغن. قامت Haier New Energy بنشر حلول الطاقة الشمسية الموزعة، وأنظمة التخزين، وحلول الطاقة للشرفات في أكثر من 50 دولة.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل Haier التزامها ببناء مصفوفة عالمية للعلامات التجارية القائمة على الابتكار، مسترشدة برؤيتها: "المزيد من الإبداع، المزيد من الإمكانات." من خلال الاستمرار في دفع حدود التكنولوجيا، والتوطين، والأنظمة البيئية متعددة القطاعات، تهدف Haier إلى فتح آفاق جديدة للقيمة لكل من المستخدمين والشركاء، بما يسهم في تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للمنازل والأعمال حول العالم.

