Milánsky týždeň dizajnu 2026: Haier a Fisher & Paykel zdvojnásobujú silu prémiových globálnych značiek a posúvajú hranice pre lepší život
Apr 29, 2026, 13:14 ET
MILÁNO, 29. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Skupina Haier (ďalej len Haier) úspešne ukončila svoju výstavu na Milánskom týždni dizajnu 2026, ktorý sa konal od 21. do 26. apríla. Toto podujatie ďalej posilňuje globálnu maticu značiek skupiny Haier ako prémiovú a inovatívnu silu na medzinárodných trhoch.
Skupina Haier predstavila šesťzónový pohlcujúci zážitok, ktorý kombinuje dizajn, adaptívnu technológiu a prepojené ekosystémy. Fisher & Paykel, prémiová značka skupiny Haier, tiež úspešne uviedla na podujatí kolekciu Nature—Ritual v rámci veľtrhu EuroCucina a predstavila svoju kolekciu State of the Art, čím potvrdila záväzok skupiny k bývaniu s nádychom umenia, zameraného na človeka.
Spoločná prítomnosť znamenala významný míľnik v globálnej stratégii viacerých značiek spoločnosti Haier a ukázala, ako dve odlišné značky, jedna zakorenená v inteligentných ekosystémoch a druhá v tradičnom dizajne, spoločne pozdvihujú štandard moderného bývania.
Budovanie globálnej matice prémiových inovatívnych značiek
Globálna servisná matica viacerých značiek skupiny Haier vychádza z dlhodobého záväzku k hlbokej kultivácii trhu založenej na jej počiatočnej strategickej stope. Za tri desaťročia sa vyvinula z exportéra na plne lokalizovaného hráča s továrňami, strediskami výskumu a vývoja a marketingovými centrami zriadenými po celom svete, čím dokončila svoj model „Trinity" (Trojica) pozostávajúci z lokálneho výskumu a vývoja, výroby a marketingu.
Dopad stratégie skupiny Haier zameranej na inovácie je zrejmý v celom jej portfóliu značiek. V roku 2012 skupina Haier získala spoločnosť Fisher & Paykel, globálneho dodávateľa prémiových domácich spotrebičov z novozélandského mesta Aotearoa, a synergia medzi týmito dvoma spoločnosťami priniesla významné výsledky v oblasti globálnej expanzie, technologických inovácií, iterácie produktov a vedúceho postavenia na trhu.
Vďaka prechodu od inovácií zameraných na akcionárov k inováciám zameraným na používateľov umožnila skupina Haier diferencované pozicionovanie značiek pre Haier aj Fisher & Paykel v Austrálii a na Novom Zélande. Novozélandské výskumné a vývojové centrum, jedno z piatich globálnych centier skupiny Haier, vďaka podpore zo strany Haier urýchlilo objavy v oblasti systémov zásuviek, motorov s priamym pohonom a lineárnych kompresorov. Je pozoruhodné, že práčky značky Fisher & Paykel vzrástli z menej ako 1 % na 22 % podiel na trhu v Austrálii za necelých 18 mesiacov a značka je tiež lídrom v oblasti chladničiek a vonkajších produktov.
V roku 2025 získala kombinovaná parná rúra Fisher & Paykel radu 11 Minimal s rozmerom 60 cm a integrovaná chladnička s mrazničkou radu 11 s rozmerom 91 cm ocenenie Red Dot's Best of the Best, čo je uznanie za excelentnosť dizajnu samotnej značky. Skupina Haier umožnila značke rozširovať sa a prosperovať bez toho, aby musela ohroziť svoje dedičstvo.
Haier tiež kladie dôraz na lokálny rast prostredníctvom výskumu, vývoja a výroby budovaním silných lokálnych pôsobísk po celom svete.
Prostredníctvom strategického športového marketingu skupina Haier posilnila emocionálne väzby s medzinárodnými spotrebiteľmi. Ako globálny partner Roland-Garros, ATP Tour a oficiálny partner Liverpool FC, PSG a Serie A predstavila skupina Haier rozhodcovskú kameru „Haier-Cam", ktorá bola použitá vo viac ako 100 zápasoch Serie A a preniesla fanúšikov do centra diania. Tieto partnerstvá idú nad rámec log, vytvárajú spoločné chvíle vášne a prinášajú hmatateľné pozdvihnutie značky.
Okrem inteligentných spotrebičov rozširuje skupina Haier svoju pôsobnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti, digitálnych technológií a nových energií na celom svete. Vybudovala centrum biologických vied v Spojenom kráľovstve a Holandsku a dodáva mrazničky s ultranízkymi teplotami Oxfordskej univerzite, Imperial College a nemocniciam v Bologni a Kodani. Značka Haier New Energy nasadila distribuované solárne, úložné a balkónové energetické riešenia vo viac ako 50 krajinách.
Haier sa pri pohľade do budúcnosti naďalej zaväzuje budovať globálnu inovačnú značku, pričom sa riadi svojou víziou: „Viac tvorby, viac možností." Neustálym posúvaním hraníc technológií, lokalizácie a medziodvetvových ekosystémov sa spoločnosť Haier snaží sprístupniť nové hodnoty pre používateľov aj partnerov: formovanie inteligentnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre domácnosti a podniky na celom svete.
