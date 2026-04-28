Milan Design Week 2026: Haier dan Fisher & Paykel Semakin Solid di Segmen Premium, Hadirkan Terobosan untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Haier menghadirkan pengalaman imersif melalui enam zona pameran yang memadukan desain, teknologi adaptif, dan ekosistem terhubung. Sebagai brand premium milik Haier, Fisher & Paykel menampilkan instalasi Nature—Ritual di EuroCucina, serta meluncurkan "State of the Art Collection" sebagai bentuk komitmen pada gaya hidup yang berpusat pada manusia dan bernilai artistik.

Kehadiran Haier dan Fisher & Paykel menjadi momen penting dalam strategi multi-brand di pasar global, serta menunjukkan kolaborasi dua brand dengan konsep berbeda—satu berbasis pada ekosistem pintar, dan satu lagi berakar pada desain warisan—dalam meningkatkan standar gaya hidup modern.

Membangun ekosistem inovasi global kelas premium

Strategi multi-brand global Haier berakar dari komitmen jangka panjang dalam mengembangkan pasar. Selama lebih dari tiga dekade, Haier telah berevolusi dari pengekspor produk menjadi pemain global yang menggarap pasar lokal dengan dukungan jaringan pabrik, pusat riset dan pengembangan (R&D), serta pusat pemasaran di berbagai negara—melengkapi model "Trinity" yang mencakup R&D, manufaktur, dan pemasaran lokal.

Dampak strategi berbasiskan inovasi ini terlihat jelas pada portofolio Haier. Pada 2012, Haier mengakuisisi Fisher & Paykel—produsen peralatan rumah tangga premium asal Selandia Baru—dan sinergi keduanya telah menghasilkan capaian signifikan dalam ekspansi global, inovasi teknologi, pengembangan produk, dan kepemimpinan pasar.

Bergeser dari inovasi yang berorientasi pada pemegang saham menuju inovasi yang berbasiskan pengguna, Haier mampu membangun diferensiasi bagi Haier dan Fisher & Paykel di Australia dan Selandia Baru. Didukung Haier, pusat R&D di Selandia Baru—salah satu dari lima pusat R&D global—mempercepat terobosan drawer system, direct drive motor, dan linear compressor. Pangsa pasar mesin cuci Fisher & Paykel di Australia juga meningkat drastis, kurang dari 1% menjadi 22%, hanya dalam 18 bulan. Fisher & Paykel juga mendominasi pangsa pasar lemari es dan produk luar ruang di negara tersebut.

Pada 2025, oven 60cm Series 11 Minimal Combi-Steam dan kulkas 91cm Series 11 Integrated Refrigerator Freezer dari Fisher & Paykel meraih gelar "Best of the Best" dari Red Dot atas keunggulan desain. Haier turut mendukung Fisher & Paykel memperluas skala bisnis tanpa mengorbankan identitas brand.

Haier terus memperkuat pertumbuhan di pasar lokal melalui investasi R&D dan pabrik di berbagai pasar global.

Melalui strategi sports marketing, Haier mempererat hubungan dengan konsumen internasional. Sebagai mitra global Roland Garros, ATP Tour, serta mitra resmi Liverpool FC, Paris Saint-Germain, dan Serie A, Haier memperkenalkan "Haier Cam"—kamera wasit yang telah digunakan di lebih dari 100 pertandingan Serie A—yang semakin mendekatkan penggemar dengan jalannya pertandingan. Kolaborasi tersebut tidak sekadar promosi, namun juga menciptakan pengalaman emosional yang mendorong peningkatan valuasi merek secara nyata.

Di luar perangkat rumah tangga pintar, Haier juga berekspansi ke sektor kesehatan, digital, dan energi baru secara global. Haier telah mendirikan pusat ilmu hayati di Inggris dan Belanda, serta memasok freezer suhu ultrarendah ke University of Oxford, Imperial College London, serta rumah sakit di Bologna dan Kopenhagen. Sementara itu, Haier New Energy telah menerapkan solusi tenaga surya terdistribusi, penyimpanan energi, dan sistem listrik balkon di lebih dari 50 negara.

Ke depan, Haier menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem inovasi global, sejalan dengan visinya: "More Creation, More Possibilities." Dengan terus mendorong batas teknologi, lokalisasi, dan integrasi lintas industri, Haier berupaya menciptakan nilai tambah baru bagi pengguna dan mitra, sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan bagi hunian dan bisnis di seluruh dunia.

SOURCE Haier Group