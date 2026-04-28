Миланская неделя дизайна 2026: Haier и Fisher & Paykel удваивают влияние мирового бренда премиум-класса, расширяя границы возможностей для лучшей жизни

МИЛАН, 29 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Haier Group (Haier) успешно завершила свою выставку на Миланской неделе дизайна 2026 года, которая проходила с 21 по 26 апреля. Мероприятие еще больше укрепляет глобальную матрицу брендов Haier как премиальную инновационную силу на международных рынках.

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world

Haier представила дизайн с шестью зонами погружения, адаптивные технологии и связанные экосистемы. Будучи премиальным брендом Haier Group, Fisher & Paykel также организовала успешную демонстрацию продукции на прошедшей выставке, представив Nature-Ritual на EuroCucina и выпустив свою новейшую коллекцию State of the Art, подтвердив приверженность Группы ориентированному на человека, художественно наполненному стилю жизни.

Совместное присутствие стало важной вехой в мультибрендовой глобальной стратегии Haier, продемонстрировав, как два разных бренда, один из которых основан на интеллектуальных экосистемах, а другой — на культовом дизайне, вместе повышают стандарты современной жизни.

Построение глобальной инновационной матрицы премиальных брендов

Мультибрендовая глобальная сервисная матрица Haier основана на долгосрочной приверженности серьезному развитию рынка, основанному на раннем стратегическом присутствии. За три десятилетия компания превратилась из экспортера в полностью локализованного игрока со своими фабриками, научно-исследовательскими и маркетинговыми центрами, расположенными по всему миру, создав модель «Тринити» из местных исследований и разработок, производства и маркетинга.

Влияние инновационной стратегии Haier заметно по всему портфелю брендов. В 2012 году Haier Group приобрела Fisher & Paykel, глобальную компанию по производству бытовой техники премиум-класса из Новой Зеландии, и синергия двух компаний принесла значительные результаты в области глобальной экспансии, технологических инноваций, итерации продуктов и лидерства на рынке.

Переходя от инноваций, ориентированных на акционеров, к инновациям, ориентированным на пользователей, Haier провела дифференцированное позиционирование бренда как для Haier, так и для Fisher & Paykel в Австралии и Новой Зеландии. Благодаря поддержке Haier новозеландский научно-исследовательский центр, один из пяти глобальных центров Haier, ускорил прорыв в выдвижных системах, двигателях с прямым приводом и линейных компрессорах. Примечательно, что стиральные машины Fisher & Paykel выросли с менее чем 1 % до 22 % рынка в Австралии всего за 18 месяцев. Бренд также лидируют в производстве холодильников и товаров для активного отдыха.

В 2025 году духовой шкаф Fisher & Paykel 60 см Series 11 Minimal Combi-Steam и интегрированный холодильник с морозильной камерой 91 см Series 11 получили награду Red Dot's Best of the Best, отметив собственный превосходный дизайн бренда. Haier позволяет бренду масштабироваться и процветать без ущерба для своего наследия.

Haier также подчеркивает местный рост благодаря исследованиям, разработкам и производству, создавая надежные местные точки присутствия по всему миру.

Благодаря стратегическому спортивному маркетингу Haier укрепила эмоциональные связи с международными потребителями. Являясь глобальным партнером Roland‑Garros, ATP Tour и официальным партнером Liverpool FC, PSG и Серии А, Haier представила судейскую камеру Haier‑Cam, которая использовалась более чем в 100 матчах Серии А, ставя болельщиков в центр действия. Эти партнерские отношения выходят за рамки логотипов, создавая общие моменты страсти и стимулируя ощутимый подъем бренда.

Помимо умных приборов, Haier расширяет свое присутствие в области здравоохранения, цифровых технологий и новых источников энергии по всему миру. Компания построила центр медико-биологических наук в Великобритании и Нидерландах, поставив морозильники со сверхнизкой температурой в Oxford University, Imperial College и больницы в Болонье и Копенгагене. Haier New Energy развернула распределенные солнечные, накопительные и балконные энергетические решения в более чем 50 странах мира.

В перспективе Haier по-прежнему будет привержена построению глобальной матрицы инновационных брендов, руководствуясь своим видением: «Больше творчества, больше возможностей». Постоянно расширяя границы технологий, локализации и межотраслевых экосистем, Haier стремится открыть новые возможности для пользователей и партнеров, формируя более разумное и устойчивое будущее для домов и предприятий по всему миру.

