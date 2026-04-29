ミラノデザインウィーク2026：HaierとFisher & Paykelがプレミアムグローバルブランド力を強化、限界を押し広げてより良い暮らしの実現へ

ミラノ、2026年4月29日 /PRNewswire/ -- Haier Group（Haier）は、4月21日から26日まで開催されたミラノデザインウィーク2026への出展を成功裏に終了しました。このイベントにより、Haierは国際市場におけるプレミアムで革新的な存在として、グローバルブランドとしての基盤をさらに強化しました。

Haierは、デザイン、適応型テクノロジー、コネクテッドエコシステムを融合させた6つのゾーンからなる没入型体験を披露しました。また、Haier GroupのプレミアムブランドであるFisher & Paykelも同イベントにおける展示で成功を収め、EuroCucinaにおいてNature—Ritualを発表するとともに、State of the Art Collectionを公開し、人間中心で芸術性を取り入れたライフスタイルへのグループのコミットメントを改めて示しました。

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living (PRNewsfoto/Haier Group) Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world (PRNewsfoto/Haier Group)

今回の共同出展は、スマートエコシステムを基盤とするブランドと、伝統的デザインに根ざしたブランドという異なる個性を持つ2つのブランドが融合し、現代の生活の新たな基準を引き上げる様子を示すものとなり、Haierのマルチブランドによるグローバル戦略における重要な節目となりました。

グローバルプレミアムイノベーションブランドとしての基盤の構築

Haierのマルチブランドによるグローバルサービス基盤は、初期の戦略的展開に根ざした、市場深耕への長期‑的なコミットメントに基づいています。30年以上にわたり、世界各地に工場、研究開発センター、マーケティング拠点を設立し、輸出企業から完全に地域密着型の企業へと進化を遂げた同社は、地域における研究開発、製造、マーケティングからなる「トリニティ（Trinity）」モデルを確立しました。

Haierのイノベーション主導型戦略の成果は、そのブランドポートフォリオ全体に明確に表れています。2012年、Haier Groupはニュージーランドのプレミアム家電メーカーであるFisher & Paykelを買収しました。両社のシナジー効果は、グローバル展開、技術革新、製品改良、市場リーダーシップなどの分野で大きな成果を上げています。

株主主導からユーザー主導のイノベーションへと転換することで、Haierはオーストラリアおよびニュージーランドにおいて、HaierとFisher & Paykelそれぞれに差別化されたブランドポジションを確立しました。Haierの5つのグローバル拠点の1つであるニュージーランドの研究開発センターは、Haierの支援のもと、引き出しシステム、ダイレクトドライブモーター、リニアコンプレッサー分野における技術革新を加速させています。特に、Fisher & Paykelの洗濯機は、オーストラリア市場におけるシェアをわずか18ヶ月で1%未満から22%へと拡大し、冷蔵庫やアウトドア製品分野でも市場をリードしています。

2025年、Fisher & Paykelの60cmシリーズ11ミニマムコンビスチームオーブンと91cmシリーズ11一体型冷凍冷蔵庫は、Red DotのBest of the Bestを受賞しました。これは同ブランドの優れたデザインが認められたものであり、Haierはブランドの伝統を損なうことなく、その拡大と成長を支援しています。

Haierはまた、世界各地に強固な現地拠点を構築し、研究開発や製造を通じて地域における成長を促進しています。

戦略的スポーツマーケティングを通じて、Haierは世界中の消費者との感情的なつながりを強めています。Roland‑Garros、ATP Tourのグローバルパートナー、Liverpool FC、PSG、Serie Aの公式パートナーとして、Haierは審判カメラ「Haier‑Cam」を導入しました。このカメラは100以上のSerie Aの試合で使用され、ファンを試合の中心に引き込む体験を提供しています。これらのパートナーシップは単なるロゴの交換にとどまらず、情熱を共有する体験を生み出し、ブランド価値を確実に向上させています。

Haierはスマート家電に加えて、ヘルスケア、デジタル、新エネルギー の分野でもグローバルに事業を拡大しています。英国とオランダにライフサイエンス拠点を構築し、オックスフォード大学、インペリアル・カレッジ、ボローニャおよびコペンハーゲンの病院に超低温冷凍庫を供給しています。また、Haier New Energyは50か国以上で分散型太陽光発電、蓄電、バルコニー電源ソリューションを展開しています。

今後もHaierは、「More Creation, More Possibilities（さらなる創造、さらなる可能性）」というビジョンに基づき、グローバルなイノベーションブランド基盤の構築に尽力していきます。技術、現地化、異業種間エコシステムの限界を常に押し広げながら、Haierはユーザーとパートナーに新たな価値を提供し、世界中の家庭や企業にとってよりスマートで持続可能な未来の実現を目指します。

詳細については、

公式ウェブサイトをご覧ください： Haier | Fisher & Paykel

SOURCE Haier Group