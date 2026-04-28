Semaine du design de Milan 2026 : les deux marques mondiales de premier plan Haier et Fisher & Paykel repoussent les limites du possible pour améliorer la qualité de vie

MILAN, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Haier (Haier) a refermé sa brillante exposition à la Semaine du design de Milan 2026, qui s'est tenue du 21 au 26 avril. L'événement a encore confirmé la marque mondiale Haier comme une force d'innovation exceptionnelle sur les marchés internationaux.

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world

Haier y a présenté une expérience immersive en six zones mêlant design, technologie adaptative et écosystèmes connectés. Fisher & Paykel, la marque haut de gamme du groupe Haier, y a également proposé une vitrine particulièrement réussie autour de son exposition Nature—Ritual à EuroCucina et de sa collection State of Art, qui réaffirment l'engagement du groupe en faveur d'un mode de vie centré sur l'humain et inspiré par l'art.

Cette présence conjointe signale une étape importante dans la stratégie mondiale multimarque de Haier, en montrant comment deux marques distinctes, l'une ancrée dans les écosystèmes intelligents, l'autre dans le design traditionnel, peuvent définir ensemble de nouvelles normes de qualité pour la vie moderne.

Construire une identité de marque mondiale leader de l'innovation

Liée à des services mondiaux multimarques, l'image de Haier découle d'un attachement de longue date à une culture approfondie du marché, enracinée dans l'empreinte stratégique initiale du groupe. En trois décennies, cette marque d'abord exportatrice est devenue un acteur à part entière dont les usines, les centres de R & D et de commercialisation établis dans le monde entier dessinent un modèle axé sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente au niveau local.

L'impact de la stratégie d'innovation de Haier sur l'ensemble de son portefeuille de marques est évident. En 2012, le groupe Haier a acquis Fisher & Paykel, l'entreprise mondiale d'électroménager haut de gamme d'Aotearoa (Nouvelle-Zélande), et la synergie entre les deux entreprises a produit des résultats significatifs en matière d'expansion mondiale, d'innovation technologique, d'itération des produits et de primauté sur le marché.

En passant d'une innovation centrée sur les actionnaires à une innovation centrée sur les utilisateurs, Haier a ouvert la voie à un positionnement différencié des marques Haier et Fisher & Paykel en Australie et en Nouvelle-Zélande. Soutenu par Haier, le centre de R & D néo-zélandais, l'un des cinq pôles mondiaux de Haier, a multiplié les avancées dans les systèmes de tiroirs, les moteurs à entraînement direct et les compresseurs linéaires. Notamment, les lave-linge Fisher & Paykel sont passés de moins de 1 % à 22 % de part de marché en Australie en seulement 18 mois. La marque Fisher & Paykel est par ailleurs en tête dans les domaines des réfrigérateurs et des produits d'extérieur.

En 2025, le four combiné à vapeur Minimal série 11 de 60 cm et le réfrigérateur-congélateur intégré série 11 de 91 cm de Fisher & Paykel ont reçu le prix Best of the Best de Red Dot, qui récompense l'excellence du design de la marque. Au sein du groupe Haier, la marque Fisher & Paykel peut en effet se développer et prospérer sans renier son héritage.

Haier renforce en outre sa croissance locale en implantant solidement ses sites de R & D et de fabrication dans le monde entier.

Grâce au marketing sportif stratégique, Haier a consolidé ses liens émotionnels avec les consommateurs internationaux. Partenaire mondial de Roland-Garros, de l'ATP Tour et partenaire officiel du Liverpool FC, du PSG ou encore de la Serie A, Haier a lancé la caméra d'arbitre « Haier-Cam », qui a été utilisée dans plus de 100 matches de Serie A pour placer le public au cœur de l'action. Au-delà des logos, ces partenariats créent des moments de passion partagés et promeuvent concrètement la marque.

Haier étend son rayonnement mondial non seulement dans le domaine des appareils intelligents, mais aussi dans ceux de la santé, du numérique et des énergies nouvelles. La marque a créé un pôle de sciences de la vie au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, qui fournit des congélateurs à très basse température à l'université d'Oxford, à l'Imperial College ainsi qu'aux hôpitaux de Bologne et de Copenhague. La division Énergies nouvelles de Haier a déployé des solutions distribuées de production et de stockage d'énergie solaire, y compris sur balcon, dans plus de 50 pays.

Guidé par sa vision : « More Creation, More Possibilities » (« Plus de création, plus de possibilités »), le groupe Haier reste déterminé pour l'avenir à construire une identité de marque mondiale innovante. En repoussant sans cesse les limites de la technologie, de la localisation et des écosystèmes intersectoriels, Haier vise à apporter une nouvelle valeur ajoutée aux utilisateurs et aux partenaires : façonner un avenir plus intelligent et plus durable pour les foyers et les entreprises du monde entier.

Informations complémentaires :

Veuillez consulter les sites internet officiels : Haier | Fisher & Paykel

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