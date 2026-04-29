Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel investieren verstärkt in ihre globale Premium-Markenstrategie und setzen neue Impulse für ein besseres Leben

MAILAND, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Haier Group (Haier) hat ihre Ausstellung auf der Milan Design Week 2026, die vom 21. bis 26. April stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung hat HAIERs globale Markenarchitektur als Premium-Marke mit starker Innovationskraft in internationalen Märkten weiter gestärkt.

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world

Haier präsentierte in sechs Themenbereichen ein immersives Erlebnis, das Design, adaptive Technologien und vernetzte Ökosysteme miteinander verband. Fisher & Paykel, die Premiummarke der Haier-Gruppe, präsentierte sich ebenfalls erfolgreich auf der Veranstaltung. Auf der EuroCucina zeigte das Unternehmen „Nature–Ritual" sowie seine State-of-the-Art-Collection und unterstrich damit das Engagement der Gruppe für ein menschenzentriertes, ästhetisch geprägtes Leben.

Der gemeinsame Auftritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Mehrmarkenstrategie von Haier und zeigt, wie zwei unterschiedliche Marken, von denen die eine in intelligenten Ökosystemen und die andere in traditionellem Design verwurzelt ist, gemeinsam den Standard für modernes Leben heben.

Aufbau einer globalen Premium-Markenarchitektur mit starkem Innovationsfokus

Haiers globales Mehrmarken-Servicenetzwerk ist das Ergebnis eines langfristigen Engagements für eine tiefgehende Marktentwicklung und baut auf seiner schon früh etablierten strategischen Präsenz auf. Im Laufe von drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen vom Exporteur zu einem global aufgestellten Anbieter mit lokaler Produktion, F&E- und Marketingzentren entwickelt und damit sein „Trinity"-Modell aus lokaler Forschung und Entwicklung, Produktion und Marketing konsequent umgesetzt.

Die auf Innovation ausgerichtete Strategie von Haier spiegelt sich im gesamten Markenportfolio des Unternehmens wider. 2012 übernahm die Haier Group den weltweit tätigen neuseeländischen Premium-Haushaltsgerätehersteller Fisher & Paykel, und die Synergien zwischen den beiden Unternehmen haben zu bedeutenden Erfolgen in den Bereichen globale Expansion, technologische Innovation, Produktweiterentwicklung und Marktführerschaft geführt.

Durch den Wechsel von der aktionärsgesteuerten zur benutzergesteuerten Innovation hat Haier eine differenzierte Markenpositionierung sowohl für Haier als auch für Fisher & Paykel in Australien und Neuseeland ermöglicht. Mit Unterstützung von Haier hat das neuseeländische Forschungs- und Entwicklungszentrum, eines der fünf globalen F&E-Zentren von Haier, Durchbrüche bei Schubladensystemen, Direktantriebsmotoren und Linearkompressoren beschleunigt. Bemerkenswert ist, dass Fisher & Paykel Waschmaschinen in nur 18 Monaten von weniger als 1 % auf 22 % Marktanteil in Australien gestiegen sind und auch bei Kühlschränken und Outdoor-Produkten führend sind.

2025 wurden der Minimal-Kombidampfgarer der Serie 11 (60 cm) und der integrierte Kühl- und Gefrierschrank der Serie 11 (91 cm) von Fisher & Paykel mit der Red Dot-Auszeichnung „Best of the Best" prämiert – eine Anerkennung für die herausragenden Designleistungen der Marke, die dank Haier wachsen und gedeihen kann, ohne dabei ihr reiches Erbe zu verlieren.

Haier setzt auch auf lokales Wachstum durch F&E und Produktion und stärkt seine Präsenz mit robusten lokalen Strukturen weltweit

Durch strategisches Sportmarketing hat Haier die emotionale Bindung zu den internationalen Verbraucherinnen und Verbrauchern gestärkt. Als globaler Partner von Roland-Garros, der ATP-Tour und offizieller Partner des FC Liverpool, Paris Saint Germain und der Serie A hat Haier die Schiedsrichterkamera „Haier-Cam" eingeführt, die bei über 100 Spielen der Serie A eingesetzt wurde und die Fans mitten ins Geschehen mitnimmt. Diese Partnerschaften gehen über Logos hinaus, schaffen gemeinsame, bleibende Erlebnisse und sorgen für eine spürbare Aufwertung der Marke.

Über intelligente Haushaltsgeräte hinaus baut Haier seine Präsenz in den Bereichen Gesundheit, Digitalisierung und neue Energien weltweit aus. In Großbritannien und den Niederlanden hat das Unternehmen einen Life-Sciences-Hub aufgebaut und beliefert die University of Oxford, das Imperial College London sowie Krankenhäuser in Bologna und Kopenhagen mit Ultratiefkühlgeräten. Haier New Energy hat in über 50 Ländern dezentrale Solar-, Speicher- und Balkonstromlösungen installiert.

Auch künftig verfolgt Haier das Ziel, eine globale Premium-Markenarchitektur mit starkem Innovationsfokus aufzubauen im Einklang mit seiner Vision „More Creation, More Possibilities". Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologie, Lokalisierung und branchenübergreifenden Ökosystemen will Haier neuen Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und Partner schaffen und so eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft für Haushalte und Unternehmen weltweit gestalten.

Weitere Informationen:

Besuchen Sie die offiziellen Websites: Haier | Fisher & Paykel

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