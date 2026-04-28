Milan Design Week 2026: Haier และ Fisher & Paykel เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์พรีเมียมระดับโลก พร้อมทลายขีดจำกัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

News provided by

Haier Group

29 Apr, 2026, 00:04 CST

มิลาน, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Haier Group (Haier) ได้ปิดฉากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อย่างประสบความสำเร็จในงาน Milan Design Week 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 เมษายนที่ผ่านมา ความสำเร็จในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของเครือแบรนด์ระดับโลกของ Haier ในฐานะแบรนด์พรีเมียมที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและทรงอิทธิพลในตลาดนานาชาติ

Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living (PRNewsfoto/Haier Group)
Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living (PRNewsfoto/Haier Group)
Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world (PRNewsfoto/Haier Group)
Haier accentuating local growth through R&D and manufacturing through building robust local footprints around the world (PRNewsfoto/Haier Group)

Haier ได้นำเสนอประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ (immersive) จำนวนหกโซน ที่ผสานรวมการออกแบบ เทคโนโลยีที่สามารถปรับตัวได้ และระบบนิเวศที่เชื่อมต่อถึงกันเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ Fisher & Paykel ในฐานะแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Haier Group ก็ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อย่างประสบความสำเร็จภายในงานเช่นกัน โดยเปิดตัวแนวคิด Nature—Ritual ที่ EuroCucina และเปิดตัวคอลเลกชัน State of the Art ซึ่งช่วยย้ำถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มในการสร้างวิถีชีวิตที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นหลัก พร้อมหลอมรวมคุณค่าทางศิลปะเข้ากับการอยู่อาศัยอย่างกลมกลืน

การเข้าร่วมงานร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกลยุทธ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนผ่านหลายแบรนด์ของ Haier โดยแสดงให้เห็นรูปแบบที่สองแบรนด์ซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน โดยแบรนด์หนึ่งยึดโยงกับระบบนิเวศอัจฉริยะ ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งมีรากฐานจากการออกแบบที่สืบทอดคุณค่าเชิงมรดก สามารถร่วมกันยกระดับมาตรฐานของการใช้ชีวิตยุคใหม่ได้

การสร้างเครือข่ายแบรนด์นวัตกรรมระดับพรีเมียมในระดับโลก

โครงสร้างการให้บริการระดับโลกที่ขับเคลื่อนผ่านหลายแบรนด์ของ Haier เกิดจากความมุ่งมั่นระยะยาวที่มีต่อการพัฒนาตลาดอย่างเจาะลึก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวางรากฐานเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษ บริษัทได้พัฒนาจากผู้ส่งออกไปสู่ผู้ดำเนินธุรกิจที่ปรับเข้ากับท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการจัดตั้งโรงงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนา และศูนย์การตลาดขึ้นทั่วโลก จนสามารถสร้างโมเดล "Trinity" ที่ประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการตลาดในท้องถิ่นได้จนเสร็จสมบูรณ

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของ Haier ปรากฏชัดเจนในพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้กลุ่ม โดยในปี 2555 Haier Group ได้เข้าซื้อกิจการของ Fisher & Paykel ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบพรีเมียมระดับโลกจากอาวเตอารัว (Aotearoa) นิวซีแลนด์ และการผนึกกำลังระหว่างทั้งสองบริษัทได้สร้างผลลัพธ์ที่สำคัญในด้านการขยายตลาดทั่วโลก การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และความเป็นผู้นำในตลาด

จากการเปลี่ยนแนวคิดจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยผู้ถือหุ้นไปสู่นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งาน Haier สามารถวางตำแหน่งแบรนด์ทั้ง Haier และ Fisher & Paykel ให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยการสนับสนุนจาก Haier ศูนย์วิจัยและพัฒนาในนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ศูนย์หลักของ Haier ทั่วโลก ได้ช่วยเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญ เช่น ระบบลิ้นชัก มอเตอร์ขับตรง และคอมเพรสเซอร์แบบเชิงเส้น ให้ก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น ที่โดดเด่นคือ เครื่องซักผ้าของ Fisher & Paykel มีส่วนแบ่งตลาดในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 1% เป็น 22% ได้ภายในเวลาเพียง 18 เดือน และยังเป็นผู้นำในตลาดตู้เย็นและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานกลางแจ้งอีกด้วย

ในปี 2568 เตาอบ Combi-Steam ขนาด 60 ซม. รุ่น Series 11 Minimal และตู้เย็นแบบ Integrated Refrigerator Freezer ขนาด 91 ซม. รุ่น Series 11 ของ Fisher & Paykel ได้รับรางวัล Best of the Best จาก Red Dot ซึ่งเป็นการยกย่องความเป็นเลิศด้านการออกแบบของแบรนด์เอง โดย Haier มีบทบาทในการช่วยให้แบรนด์สามารถขยายตัวและเติบโตประสบความสำเร็จได้โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ดั้งเดิมไป

Haier ยังได้เน้นสร้างการเติบโตในระดับท้องถิ่นผ่านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิต ด้วยการสร้างฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ Haier ได้เสริมสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในระดับนานาชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านกลยุทธ์การตลาดด้านกีฬา โดย Haier ในฐานะพันธมิตรระดับโลกของ Roland Garros และ ATP Tour รวมถึงพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอล Liverpool FC, PSG และ Serie A ทาง Haier ได้เปิดตัวกล้องมุมมองผู้ตัดสิน "Haier-Cam" ซึ่งถูกนำไปใช้ในการแข่งขันมากกว่า 100 แมตช์ของ Serie A เพื่อมอบประสบการณ์เสมือนอยู่กลางสนามให้แฟนบอลได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ความร่วมมือเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการติดโลโก้แบรนด์ แต่เป็นการร่วมกันสร้างช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นและหลงใหลร่วมกัน และช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

นอกเหนือจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ Haier ยังขยายธุรกิจไปสู่สาขาสุขภาพ ดิจิทัล และพลังงานใหม่ในระดับโลก โดยได้สร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพในสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ และจัดหาเครื่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษให้กับ University of Oxford, Imperial College London รวมถึงโรงพยาบาลในโบโลญญาและโคเปนเฮเกน นอกจากนี้ Haier New Energy ยังได้ติดตั้งโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย ระบบกักเก็บพลังงาน และโซลูชันพลังงานสำหรับระเบียงแล้วในกว่า 50 ประเทศ

สำหรับในอนาคตข้างหน้า Haier ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายแบรนด์เชิงนวัตกรรมระดับโลก โดยยึดถือวิสัยทัศน์ "More Creation, More Possibilities" ผ่านการผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยี การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น และระบบนิเวศข้ามอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง Haier ตั้งเป้าที่จะสร้างคุณค่าระดับใหม่ให้กับทั้งผู้ใช้งานและพันธมิตร พร้อมทั้งกำหนดอนาคตที่ชาญฉลาดและยั่งยืนยิ่งขึ้นให้แก่บ้านและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ที่: Haier | Fisher & Paykel

SOURCE Haier Group

Minggu Reka Bentuk Milan 2026: Haier dan Fisher & Paykel memperkukuh kuasa jenama premium global, menolak batasan untuk memperkasa kehidupan yang lebih baik

Minggu Reka Bentuk Milan 2026: Haier dan Fisher & Paykel memperkukuh kuasa jenama premium global, menolak batasan untuk memperkasa kehidupan yang lebih baik

Haier Group (Haier) telah berjaya menamatkan pamerannya di Minggu Reka Bentuk Milan 2026 yang berlangsung dari 21 hingga 26 April. Acara ini terus...
Haier Teams Up with Paris Saint-Germain to Create Champion Experiences for Global Users

Haier Teams Up with Paris Saint-Germain to Create Champion Experiences for Global Users

As 2025 came to a close, Haier, the world's leading IoT ecosystem brand, brought the spirit of champions to audiences worldwide through its...
