Minggu Reka Bentuk Milan 2026: Haier dan Fisher & Paykel memperkukuh kuasa jenama premium global, menolak batasan untuk memperkasa kehidupan yang lebih baik

MILAN, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Haier Group (Haier) telah berjaya menamatkan pamerannya di Minggu Reka Bentuk Milan 2026 yang berlangsung dari 21 hingga 26 April. Acara ini terus memperkukuh matriks jenama global Haier sebagai kuasa premium dan inovatif dalam pasaran antarabangsa.

Haier mempersembahkan pengalaman imersif enam zon yang menggabungkan reka bentuk, teknologi adaptif dan ekosistem yang saling terhubung. Sebagai jenama premium Haier Group, Fisher & Paykel turut mengadakan pameran yang berjaya dalam acara tersebut, memperkenalkan Nature—Ritual di EuroCucina dan melancarkan State of the Art Collection, sekali gus mengesahkan komitmen Kumpulan terhadap kehidupan berpusatkan manusia yang disulam dengan nilai artistik.

Kehadiran bersama ini menandakan pencapaian penting dalam strategi global pelbagai jenama Haier, memperlihatkan bagaimana dua jenama berbeza, satu berteraskan ekosistem pintar dan satu lagi berasaskan reka bentuk warisan, secara bersama meningkatkan standard kehidupan moden.

Membina matriks jenama inovasi premium global

Matriks perkhidmatan global pelbagai jenama Haier berpunca daripada komitmen jangka panjang terhadap pembangunan pasaran yang mendalam, berasaskan jejak strategik awalnya. Sepanjang lebih tiga dekad, Haier telah berkembang daripada pengeksport kepada pemain yang benar-benar beroperasi secara setempat dengan kilang, pusat R&D dan hab pemasaran di seluruh dunia, sekali gus melengkapkan model "Trinity" yang merangkumi R&D tempatan, pembuatan dan pemasaran.

Kesan strategi dipacu inovasi Haier jelas dapat dilihat merentasi portfolio jenamanya. Pada tahun 2012, Haier Group memperoleh Fisher & Paykel, syarikat perkakas rumah premium global dari Aotearoa New Zealand, dan sinergi antara kedua-dua syarikat telah menghasilkan pencapaian signifikan dalam peluasan global, inovasi teknologi, iterasi produk dan kepimpinan pasaran.

Dengan beralih daripada inovasi yang didorong oleh pemegang saham kepada inovasi yang didorong oleh pengguna, Haier telah membolehkan kedudukan jenama yang berbeza bagi Haier dan Fisher & Paykel di Australia dan New Zealand. Diperkasakan oleh Haier, pusat R&D New Zealand—salah satu daripada lima hab global Haier—telah mempercepat penemuan dalam sistem laci, motor pemacu langsung dan pemampat linear. Secara ketara, mesin basuh Fisher & Paykel meningkat daripada kurang 1% kepada 22% bahagian pasaran di Australia dalam tempoh hanya 18 bulan, dan turut mendahului dalam kategori peti sejuk serta produk luar.

Pada 2025, Ketuhar Combi-Steam Minimal Series 11 60cm dan Peti Sejuk Beku Bersepadu Series 11 91cm oleh Fisher & Paykel telah memenangi anugerah Best of the Best Red Dot, satu pengiktirafan terhadap kecemerlangan reka bentuk jenama tersebut, dengan Haier membolehkan jenama ini berkembang tanpa menjejaskan warisannya.

Haier juga memperkukuh pertumbuhan tempatan melalui R&D dan pembuatan dengan membina kehadiran tempatan yang kukuh di seluruh dunia.

Melalui pemasaran sukan strategik, Haier telah mengukuhkan hubungan emosi dengan pengguna antarabangsa. Sebagai rakan global Roland-Garros, ATP Tour, dan rakan rasmi Liverpool FC, PSG dan Serie A, Haier memperkenalkan kamera pengadil "Haier-Cam", yang telah digunakan dalam lebih 100 perlawanan Serie A, meletakkan peminat sebagai tumpuan aksi. Kerjasama ini melangkaui sekadar penjenamaan, mewujudkan detik perkongsian emosi dan memacu peningkatan jenama yang nyata.

Di luar perkakas pintar, Haier turut memperluas jejak globalnya dalam bidang kesihatan, digital dan tenaga baharu. Syarikat ini telah membangunkan hab sains hayat di United Kingdom dan Belanda, membekalkan peti sejuk suhu ultra rendah kepada Universiti Oxford, Imperial College dan hospital di Bologna dan Copenhagen. Haier New Energy pula telah melaksanakan penyelesaian solar teragih, storan tenaga dan kuasa balkoni di lebih 50 negara.

Melangkah ke hadapan, Haier kekal komited untuk membina matriks jenama inovasi global, dipandu oleh visinya: "More Creation, More Possibilities." Dengan terus menolak sempadan teknologi, penyetempatan dan ekosistem rentas industri, Haier berhasrat membuka nilai baharu kepada pengguna dan rakan kongsi: membentuk masa depan yang lebih pintar dan mampan untuk kediaman dan perniagaan di seluruh dunia.

