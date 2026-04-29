جهاز لوحي رائد في صدارة فعالية هواوي للإطلاق المبتكر في بانكوك

بانكوك، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هواوي رسميًا عن فعالية الإطلاق المبتكرة

«Now Is Your Spark»، المقرر عقدها في بانكوك، تايلاند، في 7 مايو 2026. ستكشف فعالية الإطلاق هذه عن تشكيلة متكاملة من الأجهزة اللوحية الرائدة، والأجهزة القابلة للارتداء، والهواتف الذكية. من خلال تسخير التكنولوجيا لخدمة الحياة اليومية واستشراف آفاق المستقبل عبر الابتكار، تهدف هواوي إلى إلهام كل مستخدم من خلال تجارب ذكية تغطي مختلف جوانب الحياة.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

سيكون من أبرز محطات فعالية الإطلاق هذه الظهور العالمي الأول للجهاز اللوحي الرائد HUAWEI MatePad Pro Max. واصلت سلسلة HUAWEI MatePad Pro تقديم نقلات نوعية متكاملة في تجربة الاستخدام، مع مستويات رائدة من الإنتاجية والإبداع. يُعد هذا الجهاز الجديد أفضل جهاز لوحي من هواوي حتى الآن، إذ يجمع بين تصميم خفيف الوزن، والإنتاجية بمستوى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وشاشة PaperMatte، بما يفتح آفاقًا جديدة للعمل والإبداع والتعبير الخلاق.

في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، تواصل سلسلة HUAWEI WATCH FIT حصد اعتراف واسع من المستهلكين حول العالم. بحلول أبريل 2026، تجاوزت الشحنات 24 مليون وحدة، ما يرسخ معيارًا جديدًا في سوق الساعات الذكية الرياضية العصرية. توفر السلسلة تجربة ارتداء خفيفة ومريحة، إلى جانب إرشادات رياضية احترافية وميزات لإدارة الصحة. في فعالية هواوي للإطلاق المبتكر في بانكوك، ستشهد سلسلة HUAWEI WATCH FIT 5 الجديدة كليًا ظهورها الأول. ومن المتوقع أن تصبح الرفيق المثالي للمستخدمين للتعبير عن أسلوبهم الشخصي، والاستمتاع بالرياضة، ومراقبة صحتهم على مدار الساعة. إضافة إلى ذلك، سيشهد هذا الإطلاق تقديم HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition، المصممة خصيصًا لسباقات الماراثون بفضل قدراتها المطورة على تحليل البيانات، بما يوفر دعمًا علميًا لكل خطوة أثناء الجري. كما تعتزم هواوي الكشف عن أول ساعة ذكية بتصميم مستوحى من عالم المجوهرات، طُوِّرت بالشراكة مع مصممة المجوهرات العالمية الشهيرة Francesca Amfitheatrof، وهي HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. كما تسجل سلسلة HUAWEI WATCH KIDS X1 عودة قوية بعد خمس سنوات، بوصفها ساعة الأطفال الراقية من الجيل التالي.

في فئة الهواتف الذكية، سيقدم HUAWEI nova 15 Max تجربة مطورة للمستهلكين حول العالم. بفضل تفوقه في تقنيات التصوير، وعمر البطارية، والاعتمادية العالية، سيكون HUAWEI nova 15 Max رفيقًا مثاليًا للشباب لالتقاط لحظات الحياة وإطلاق العنان لإبداعهم.

«Now Is Your Spark»: بإمكان كل فرد أن يضيء العالم ويدفع عجلة التغيير، فيما تؤدي التكنولوجيا دور الشعلة التي تشعل هذه القوة وتربطها وتضاعف أثرها. من خلال منح الشغف صوتًا، والإلهام غاية، والتعبير منصة، تهدف هواوي إلى تمكين المستهلكين حول العالم من كتابة قصصهم الخاصة عبر التقنيات المبتكرة.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2966013/84.jpg