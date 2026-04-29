Toonaangevende tablet centraal tijdens Huawei's innovatieve productlancering in Bangkok

BANGKOK, 29 april 2026 /PRNewswire/ -- Huawei heeft officieel het innovatieve lanceringsevenement 'Now Is Your Spark' aangekondigd, dat op 7 mei 2026 in Bangkok (Thailand) zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal een uitgebreid assortiment toonaangevende producten worden voorgesteld, waaronder tablets, wearables en smartphones. Door het dagelijks leven te versterken met technologie en nieuwe grenzen te verkennen via innovatie, wil Huawei elke gebruiker inspireren met intelligente ervaringen in alle gebruiksscenario's.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

Een van de hoogtepunten van het evenement is de wereldwijde introductie van de toonaangevende tablet HUAWEI MatePad Pro Max. De HUAWEI MatePad Pro-reeks heeft consequent baanbrekende totaalervaringen geleverd, met toonaangevende prestaties op het gebied van productiviteit en creativiteit. Dit nieuwe apparaat is Huawei's beste tablet tot nu toe, met een licht ontwerp, productiviteit op pc-niveau en een PaperMatte-display, waarmee nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor werk, creatie en creatieve expressie.

In de sector voor wearables blijft de HUAWEI WATCH FIT-reeks wereldwijd brede erkenning genieten bij consumenten. Tegen april 2026 hebben de verzendingen meer dan 24 miljoen eenheden overschreden, waarmee een nieuwe maatstaf wordt gezet in de markt voor modieuze sport-smartwatches. De reeks biedt een lichte en comfortabele draagervaring, gecombineerd met professionele sportbegeleiding en functies voor gezondheidsbeheer. Tijdens het Huawei Innovative Launch Event in Bangkok maakt de volledig nieuwe HUAWEI WATCH FIT 5-reeks haar debuut. Dit apparaat wordt de ideale metgezel voor gebruikers die hun persoonlijke stijl willen uitdrukken, sportplezier willen ontdekken en hun gezondheid 24 uur per dag willen monitoren. Bovendien wordt tijdens deze lancering de HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition geïntroduceerd, speciaal ontworpen voor marathonlopers, met verbeterde data-analysemogelijkheden om elke stap van het hardlopen wetenschappelijk te ondersteunen. Verder is Huawei van plan zijn eerste smartwatch in de vorm van een juweel te onthullen, ontworpen in samenwerking met de internationaal gerenommeerde sieradenontwerpster Francesca Amfitheatrof: de HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Ook keert na vijf jaar de volgende generatie premium kinderhorloges terug: de HUAWEI WATCH KIDS X1-reeks.

In het smartphonesegment biedt de HUAWEI nova 15 Max een verbeterde ervaring voor consumenten wereldwijd. Dankzij sterke prestaties op het gebied van cameratechnologie, batterijduur en betrouwbare kwaliteit is dit apparaat de ideale metgezel voor jongeren om bijzondere momenten vast te leggen en hun creativiteit te ontplooien.

Dankzij Now Is Your Spark kan elke persoon de wereld doen oplichten en een verandering ondergaan, waarbij technologie fungeert als de fakkel die deze kracht ontsteekt, verbindt en versterkt. Door passie een stem te geven, inspiratie een doel en expressie een podium, wil Huawei consumenten wereldwijd in staat stellen hun eigen verhaal te schrijven met innovatieve technologieën.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966013/84.jpg