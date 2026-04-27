Vlajkový tablet bude oslavou uvedenia inovatívnych produktov Huawei v Bangkoku na trh

Apr 27, 2026, 19:47 ET

BANGKOK, 28. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei oficiálne oznámila podujatie s názvom „Teraz je tvoj čas zažiariť" pri príležitosti uvedenia inovatívnych produktov na trh, ktoré sa uskutoční 7. mája 2026 v Bangkoku v Thajsku. Na tomto úvodnom podujatí sa predstaví komplexný rad vlajkových tabletov, nositeľných zariadení a smartfónov. Spoločnosť Huawei posilňuje každodenný život technológiami a skúma budúce hranice prostredníctvom inovácií, a tak sa snaží inšpirovať každého používateľa inteligentnými zážitkami vo všetkých scenároch.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok
Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

Jedným z vrcholov tohto úvodného podujatia bude globálna premiéra vlajkového tabletu HUAWEI MatePad Pro Max. Séria tabletov HUAWEI MatePad Pro neustále prináša komplexné prelomové zážitky s najvyššou produktivitou a kreativitou vo svojej triede. Toto nové zariadenie je doteraz najlepší tablet od spoločnosti Huawei s ľahkým dizajnom, produktivitou na úrovni počítača a displejom PaperMatte, ktorý otvára nové možnosti práce, tvorby a kreatívneho vyjadrenia.

V sektore nositeľnej elektroniky si rad hodiniek HUAWEI WATCH FIT naďalej získava široké uznanie od spotrebiteľov na celom svete. Do apríla 2026 dodávky prekročili 24 miliónov kusov, čím sa na trhu s módnymi športovými inteligentnými hodinkami vytvoril nový štandard. Tento rad ponúka ľahké a pohodlné nosenie a zároveň poskytuje profesionálne športové poradenstvo a funkcie na starostlivosť o zdravie. Na podujatí Huawei pri príležitosti uvedenia inovatívnych produktov na trh v Bangkoku bude mať premiéru úplne nový rad hodiniek HUAWEI WATCH FIT 5. Má sa stať ideálnym spoločníkom pre používateľov, ktorí chcú vyjadriť svoj osobný štýl, objavovať športové vyžitie a nepretržite sledovať svoje zdravie. Okrem toho sa v rámci tohto uvedenia na trh predstavia hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, špeciálne navrhnuté pre maratóny s vylepšenými možnosťami analýzy dát, ktoré vedecky podporujú každý krok behu. Spoločnosť Huawei navyše plánuje predstaviť svoje prvé inteligentné hodinky so šperkami, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s renomovanou medzinárodnou návrhárkou šperkov Francescou Amfitheatrofiovou – HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Po piatich rokoch sa veľkolepo vracajú aj prémiové detské hodinky novej generácie, rad HUAWEI WATCH KIDS X1.

V segmente smartfónov prinesie HUAWEI nova 15 Max vylepšený zážitok pre spotrebiteľov na celom svete. Vďaka silným stránkam zobrazovacej technológie, výdrži batérie a spoľahlivej kvalite je ideálnym spoločníkom pre mladých ľudí, ktorí chcú zachytiť životné okamihy a popustiť uzdu svojej kreativite.

„Teraz je tvoj čas zažiariť" – každý jednotlivec môže rozžiariť svet a podnietiť zmenu a technológia slúži ako pochodeň na zapálenie, prepojenie a zosilnenie tejto sily. Huawei dáva vášni hlas, inšpirácii zmysel a vyjadrovaniu priestor, čím sa snaží umožniť spotrebiteľom na celom svete písať si vlastné príbehy pomocou inovatívnych technológií.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2966013/84.jpg

Flagowy tablet będzie jedną z głównych atrakcji premiery innowacyjnych produktów Huawei w Bangkoku

Flagowy tablet będzie jedną z głównych atrakcji premiery innowacyjnych produktów Huawei w Bangkoku

Huawei oficjalnie ogłosił wydarzenie premierowe pod hasłem „Now Is Your Spark" („To twój moment, by zabłysnąć"), które odbędzie się 7 maja 2026 r. w...
Vlajková loď mezi tablety bude hlavním tahákem inovací společnosti Huawei v Bangkoku

Vlajková loď mezi tablety bude hlavním tahákem inovací společnosti Huawei v Bangkoku

Společnost Huawei oficiálně oznámila inovativní prezentační akci „Teď je ten správný okamžik", která se uskuteční 7. května 2026 v thajském Bangkoku. ...
