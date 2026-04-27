Vlajkový tablet bude oslavou uvedenia inovatívnych produktov Huawei v Bangkoku na trh
Apr 27, 2026, 19:47 ET
BANGKOK, 28. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei oficiálne oznámila podujatie s názvom „Teraz je tvoj čas zažiariť" pri príležitosti uvedenia inovatívnych produktov na trh, ktoré sa uskutoční 7. mája 2026 v Bangkoku v Thajsku. Na tomto úvodnom podujatí sa predstaví komplexný rad vlajkových tabletov, nositeľných zariadení a smartfónov. Spoločnosť Huawei posilňuje každodenný život technológiami a skúma budúce hranice prostredníctvom inovácií, a tak sa snaží inšpirovať každého používateľa inteligentnými zážitkami vo všetkých scenároch.
Jedným z vrcholov tohto úvodného podujatia bude globálna premiéra vlajkového tabletu HUAWEI MatePad Pro Max. Séria tabletov HUAWEI MatePad Pro neustále prináša komplexné prelomové zážitky s najvyššou produktivitou a kreativitou vo svojej triede. Toto nové zariadenie je doteraz najlepší tablet od spoločnosti Huawei s ľahkým dizajnom, produktivitou na úrovni počítača a displejom PaperMatte, ktorý otvára nové možnosti práce, tvorby a kreatívneho vyjadrenia.
V sektore nositeľnej elektroniky si rad hodiniek HUAWEI WATCH FIT naďalej získava široké uznanie od spotrebiteľov na celom svete. Do apríla 2026 dodávky prekročili 24 miliónov kusov, čím sa na trhu s módnymi športovými inteligentnými hodinkami vytvoril nový štandard. Tento rad ponúka ľahké a pohodlné nosenie a zároveň poskytuje profesionálne športové poradenstvo a funkcie na starostlivosť o zdravie. Na podujatí Huawei pri príležitosti uvedenia inovatívnych produktov na trh v Bangkoku bude mať premiéru úplne nový rad hodiniek HUAWEI WATCH FIT 5. Má sa stať ideálnym spoločníkom pre používateľov, ktorí chcú vyjadriť svoj osobný štýl, objavovať športové vyžitie a nepretržite sledovať svoje zdravie. Okrem toho sa v rámci tohto uvedenia na trh predstavia hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, špeciálne navrhnuté pre maratóny s vylepšenými možnosťami analýzy dát, ktoré vedecky podporujú každý krok behu. Spoločnosť Huawei navyše plánuje predstaviť svoje prvé inteligentné hodinky so šperkami, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s renomovanou medzinárodnou návrhárkou šperkov Francescou Amfitheatrofiovou – HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Po piatich rokoch sa veľkolepo vracajú aj prémiové detské hodinky novej generácie, rad HUAWEI WATCH KIDS X1.
V segmente smartfónov prinesie HUAWEI nova 15 Max vylepšený zážitok pre spotrebiteľov na celom svete. Vďaka silným stránkam zobrazovacej technológie, výdrži batérie a spoľahlivej kvalite je ideálnym spoločníkom pre mladých ľudí, ktorí chcú zachytiť životné okamihy a popustiť uzdu svojej kreativite.
„Teraz je tvoj čas zažiariť" – každý jednotlivec môže rozžiariť svet a podnietiť zmenu a technológia slúži ako pochodeň na zapálenie, prepojenie a zosilnenie tejto sily. Huawei dáva vášni hlas, inšpirácii zmysel a vyjadrovaniu priestor, čím sa snaží umožniť spotrebiteľom na celom svete písať si vlastné príbehy pomocou inovatívnych technológií.
