バンコクで開催のHuawei革新的製品発表会、フラッグシップタブレットに注目

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HUAWEI

28 4月, 2026, 10:56 JST

バンコク、2026年4月28日 /PRNewswire/ -- Huaweiは、2026年5月7日にタイのバンコクで予定される革新的製品発表会「Now Is Your Spark」の開催を正式に発表しました。この発表会では、フラッグシップタブレット、ウェアラブルデバイス、スマートフォンの包括的なラインナップが披露されます。テクノロジーで日常生活を豊かにし、イノベーションで未来の可能性を開拓するHuaweiは、あらゆるシーンでインテリジェントな体験を提供し、すべてのユーザーにインスピレーションを与えることを目指しています。

今回の発表会の目玉のひとつとして、フラッグシップタブレット「HUAWEI MatePad Pro Max」が世界初披露されます。HUAWEI MatePad Proシリーズは、業界最高水準の生産性と創造性により、包括的な体験を常に進化させてきました。この新しいデバイスは、軽量設計にPCレベルの生産性とPaperMatte Displayを搭載し、仕事や創造、クリエイティブな表現で新たな可能性を切り拓く、Huawei史上最高のタブレットです。

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Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok
Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

ウェアラブル分野では、HUAWEI WATCH FITシリーズが世界の消費者から継続的に高い評価を得ています。2026年4月までの出荷台数は2,400万台を超え、ファッション性とスポーツ機能を兼ね備えたスマートウォッチの市場で新たなベンチマークを確立しています。このシリーズは、軽量で快適な装着感と共に、プロ仕様のスポーツ指導や健康管理機能を提供します。バンコクで開催されるHuawei革新的製品発表会では、最新のHUAWEI WATCH FIT 5シリーズが初披露されます。ユーザーが個性を表現し、スポーツの楽しみを探求し、24時間体制で健康を管理する上での理想的なパートナーとなることが期待されます。また、今回の発表会では、マラソン向けに設計され、強化されたデータ分析機能でランニングの各段階を科学的にサポートする、HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Editionも紹介されます。さらにHuaweiは、著名な国際的ジュエリーデザイナー、Francesca Amfitheatrof氏との協業によりデザインされた初のジュエリースマートウォッチ「HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition」を発表する予定です。加えて、次世代プレミアムキッズウォッチ「HUAWEI WATCH KIDS X1シリーズ」が5年ぶりに復活します。

スマートフォンの分野では、HUAWEI nova 15 Maxが世界中のユーザーにアップグレードされた体験を提供します。優れた画像技術とバッテリー性能、確かな品質により、若い世代が日常の瞬間を捉え、創造性を解き放つに上での理想的なパートナーとなっています。

Now Is Your Spark（今こそあなたが輝く時）。誰もが世界を照らし、変化を生み出す力を持っています。そしてテクノロジーは、その力に火を灯し、繋げ、増幅させる灯火となるのです。情熱に声を、インスピレーションに目的を、表現に舞台を与える革新的なテクノロジーにより、Huaweiは世界中の人々が自らの物語を描くのをサポートしていきます。

SOURCE HUAWEI

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