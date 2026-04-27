Vlajková loď mezi tablety bude hlavním tahákem inovací společnosti Huawei v Bangkoku
News provided byHUAWEI
Apr 27, 2026, 10:32 ET
BANGKOK, 27. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei oficiálně oznámila inovativní prezentační akci „Teď je ten správný okamžik", která se uskuteční 7. května 2026 v thajském Bangkoku. Na této akci bude představena ucelená řada vlajkových tabletů, nositelných zařízení a smartphonů. Společnost Huawei, která obohacuje každodenní život technologiemi a prostřednictvím inovací zkoumá hranice budoucnosti, si klade za cíl inspirovat každého uživatele inteligentními zážitky ve všech situacích.
Jako jeden z vrcholů této akce se na světové scéně poprvé představí vlajkový tablet HUAWEI MatePad Pro Max. Řada HUAWEI MatePad Pro přináší průlomové zážitky s nejlepší produktivitou a kreativitou ve své třídě. Toto nové zařízení je dosud nejlepším tabletem společnosti Huawei s lehkou konstrukcí, produktivitou na úrovni PC a displejem PaperMatte, který otevírá nové možnosti pro práci, tvorbu a kreativní vyjádření.
V odvětví nositelné elektroniky si řada HUAWEI WATCH FIT nadále získává široké uznání u spotřebitelů na celém světě. Do dubna 2026 překročil počet prodaných kusů 24 milionů, čímž byla stanovena nová laťka na trhu módních sportovních chytrých hodinek. Tato řada nabízí lehké a pohodlné nošení a zároveň poskytuje profesionální sportovní poradenství a funkce pro řízení zdraví. Na akci Slavnostní představení novinek od Huawei v Bangkoku bude ukázána zcela nová řada HUAWEI WATCH FIT 5. Ta se stane ideálním společníkem pro uživatele, kteří chtějí vyjádřit svůj osobní styl, objevovat radost ze sportu a nepřetržitě sledovat své zdraví. Kromě toho bude při této příležitosti předvedena také řada HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, speciálně navržená pro maratony s vylepšenými schopnostmi analýzy dat, které při běhu vědecky podporují každý krok. Kromě toho Huawei plánuje představit své první šperkové chytré hodinky navržené ve spolupráci s renomovanou mezinárodní návrhářkou šperků Francescou Amfitheatrofovou – model Jarní vydání HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Po pěti letech se také velkolepě vrací prémiové dětské hodinky nové generace, řada HUAWEI WATCH KIDS X1.
V segmentu smartphonů přinese model HUAWEI nova 15 Max všem zákazníkům vylepšený zážitek. Díky svým přednostem v oblasti fotografických technologií, výdrže baterie a spolehlivé kvality je ideálním společníkem pro mladé lidi, kteří chtějí zachytit životní okamžiky a dát volný průchod své kreativitě.
Teď je ten správný okamžik – každý z nás může rozzářit svět a být hnací silou změn, přičemž technologie slouží jako pochodeň, která tuto sílu zapaluje, propojuje a zesiluje. Tím, že dává hlas vášni, smysl inspiraci a prostor pro vyjádření, chce Huawei umožnit spotřebitelům po celém světě psát své vlastní příběhy pomocí inovativních technologií.
