Vlajková loď mezi tablety bude hlavním tahákem inovací společnosti Huawei v Bangkoku

HUAWEI

Apr 27, 2026, 10:32 ET

BANGKOK, 27. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei oficiálně oznámila inovativní prezentační akci „Teď je ten správný okamžik", která se uskuteční 7. května 2026 v thajském Bangkoku. Na této akci bude představena ucelená řada vlajkových tabletů, nositelných zařízení a smartphonů. Společnost Huawei, která obohacuje každodenní život technologiemi a prostřednictvím inovací zkoumá hranice budoucnosti, si klade za cíl inspirovat každého uživatele inteligentními zážitky ve všech situacích.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok
Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

Jako jeden z vrcholů této akce se na světové scéně poprvé představí vlajkový tablet HUAWEI MatePad Pro Max. Řada HUAWEI MatePad Pro přináší průlomové zážitky s nejlepší produktivitou a kreativitou ve své třídě. Toto nové zařízení je dosud nejlepším tabletem společnosti Huawei s lehkou konstrukcí, produktivitou na úrovni PC a displejem PaperMatte, který otevírá nové možnosti pro práci, tvorbu a kreativní vyjádření.

V odvětví nositelné elektroniky si řada HUAWEI WATCH FIT nadále získává široké uznání u spotřebitelů na celém světě. Do dubna 2026 překročil počet prodaných kusů 24 milionů, čímž byla stanovena nová laťka na trhu módních sportovních chytrých hodinek. Tato řada nabízí lehké a pohodlné nošení a zároveň poskytuje profesionální sportovní poradenství a funkce pro řízení zdraví. Na akci Slavnostní představení novinek od Huawei v Bangkoku bude ukázána zcela nová řada HUAWEI WATCH FIT 5. Ta se stane ideálním společníkem pro uživatele, kteří chtějí vyjádřit svůj osobní styl, objevovat radost ze sportu a nepřetržitě sledovat své zdraví. Kromě toho bude při této příležitosti předvedena také řada HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, speciálně navržená pro maratony s vylepšenými schopnostmi analýzy dat, které při běhu vědecky podporují každý krok. Kromě toho Huawei plánuje představit své první šperkové chytré hodinky navržené ve spolupráci s renomovanou mezinárodní návrhářkou šperků Francescou Amfitheatrofovou – model Jarní vydání HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Po pěti letech se také velkolepě vrací prémiové dětské hodinky nové generace, řada HUAWEI WATCH KIDS X1.

V segmentu smartphonů přinese model HUAWEI nova 15 Max všem zákazníkům vylepšený zážitek. Díky svým přednostem v oblasti fotografických technologií, výdrže baterie a spolehlivé kvality je ideálním společníkem pro mladé lidi, kteří chtějí zachytit životní okamžiky a dát volný průchod své kreativitě.

Teď je ten správný okamžik – každý z nás může rozzářit svět a být hnací silou změn, přičemž technologie slouží jako pochodeň, která tuto sílu zapaluje, propojuje a zesiluje. Tím, že dává hlas vášni, smysl inspiraci a prostor pro vyjádření, chce Huawei umožnit spotřebitelům po celém světě psát své vlastní příběhy pomocí inovativních technologií.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2966013/84.jpg

Flagowy tablet będzie jedną z głównych atrakcji premiery innowacyjnych produktów Huawei w Bangkoku

Flagowy tablet będzie jedną z głównych atrakcji premiery innowacyjnych produktów Huawei w Bangkoku

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

