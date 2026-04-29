화웨이, 방콕서 혁신 제품 출시 행사 개최 예정…플래그십 태블릿 공개

방콕 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 2026년 5월 7일 태국 방콕에서 개최 예정인 '나우 이즈 유어 스파크(Now Is Your Spark)' 혁신 제품 출시 행사를 공식 발표했다. 이번 행사에서는 플래그십 태블릿, 웨어러블, 스마트폰 등 다양한 제품 라인업이 공개될 예정이다. 화웨이는 기술로 일상에 가치를 더하고 혁신을 통해 미래 가능성을 탐색하며 사용자 누구나 어떤 시나리오에서도 지능형 경험을 통해 영감을 받게 하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 행사에서는 하이라이트 중 하나로 플래그십 태블릿 HUAWEI MatePad Pro Max가 글로벌 최초 공개된다. HUAWEI MatePad Pro 시리즈는 생산성과 창의성 측면에서 업계 최고 수준의 경험을 꾸준히 제공해 왔다. 신제품은 경량 디자인, PC급 생산성, PaperMatte Display를 갖춘 화웨이 최고의 태블릿으로, 업무와 창작, 창의적 표현의 새로운 가능성을 제시할 전망이다.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

웨어러블 부문에서는 HUAWEI WATCH FIT 시리즈가 전 세계 소비자들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있다. 2026년 4월 기준 누적 출하량 2400만 대를 돌파하며 패션 스포츠 스마트워치 시장에서 새 기준이 됐다. 이 시리즈는 가볍고 편안한 착용감과 함께 전문적인 스포츠 가이드 및 건강 관리 기능이 특징이다. 방콕 행사에서는 새 HUAWEI WATCH FIT 5 시리즈가 처음 공개되며, 개인 스타일 표현, 스포츠 활동, 24시간 건강 모니터링을 위한 이상적인 동반자가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 이와 함께 마라톤을 위해 특별 설계된 HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition도 공개된다. 향상된 데이터 분석 기능을 통해 과학적인 러닝을 도와주는 제품이다. 화웨이는 또 세계적인 주얼리 디자이너 프란체스카 암피테아트로프(Francesca Amfitheatrof)와 협업해 개발한 첫 주얼리 스마트워치 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition도 선보인다. 아울러 5년 만에 차세대 프리미엄 키즈 워치 HUAWEI WATCH KIDS X1 시리즈도 새롭게 공개된다.

스마트폰 부문에서는 HUAWEI nova 15 Max가 글로벌 소비자에게 더 좋은 사용자 경험을 약속하고 있다. 이미징 기술, 배터리 성능, 안정적인 품질을 바탕으로 젊은 층이 일상의 순간을 기록하고 창의성을 발휘할 수 있는 최적의 디바이스로 자리매김할 전망이다.

나우 이즈 유어 스파크는 개인 누구나 세상을 밝히고 변화를 이끌 수 있으며, 기술이 이를 촉발하고 연결하며 확장하는 역할을 한다는 메시지를 담고 있다. 화웨이는 열정에 목소리를 담고 영감에 목적을 부여하는 한편 표현에 무대를 제공해 전 세계 소비자들이 혁신 기술을 통해 자신만의 이야기를 써 내려갈 수 있도록 지원할 계획이다.

SOURCE HUAWEI