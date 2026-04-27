แท็บเล็ตเรือธงเตรียมก้าวขึ้นเป็นดาวเด่นในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ Huawei ณ กรุงเทพฯ

27 Apr, 2026, 15:57 CST

กรุงเทพฯ 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Huawei ประกาศจัดงานเปิดตัวนวัตกรรมสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด "Now Is Your Spark" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยภายในงานจะมีการเผยโฉมชุดผลิตภัณฑ์เรือธงอย่างครบครัน ทั้งแท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ และสมาร์ทโฟน ซึ่ง Huawei ตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใช้งานทุกคนผ่านประสบการณ์อัจฉริยะในทุกสถานการณ์ เพื่อมุ่งยกระดับการใช้ชีวิตในทุกวันด้วยเทคโนโลยี พร้อมบุกเบิกพรมแดนแห่งอนาคตผ่านนวัตกรรมอันล้ำสมัย

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานนี้คือการเปิดตัวแท็บเล็ตเรือธง HUAWEI MatePad Pro Max ครั้งแรกในโลก โดยซีรีส์ HUAWEI MatePad Pro ได้สร้างความก้าวหน้าด้านประสบการณ์การใช้งานมาอย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพการทำงาน และการสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในระดับเดียวกัน อุปกรณ์รุ่นใหม่นี้ถือเป็นแท็บเล็ตที่ดีที่สุดของ Huawei เท่าที่เคยมีมา ด้วยดีไซน์ที่เน้นความบางเบา ประสิทธิภาพการทำงานระดับพีซี และหน้าจอแบบ PaperMatte Display ซึ่งจะช่วยเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทั้งในการทำงาน การสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดจินตนาการ

ในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นั้น HUAWEI WATCH FIT Series ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยในเดือนเมษายน 2569 ยอดจัดส่งสะสมได้พุ่งสูงเกินกว่า 24 ล้านเครื่อง ซึ่งได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับตลาดสมาร์ทวอทช์สายแฟชั่นสปอร์ต โดยผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้ได้ส่งมอบประสบการณ์การสวมใส่ที่เบาสบาย พร้อมฟีเจอร์แนะนำการออกกำลังกายระดับมืออาชีพ และการจัดการสุขภาพอย่างครบวงจร อีกทั้งในงานเปิดตัวนวัตกรรม Huawei ในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดตัว HUAWEI WATCH FIT 5 Series รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบในการแสดงออกถึงสไตล์ส่วนตัว สำรวจความในการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งมาราธอนโดยเฉพาะ พร้อมขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นอีกขั้นเพื่อรองรับทุกย่างก้าวตามหลักวิทยาศาสตร์ ยิ่งไปกว่านั้น Huawei ยังเตรียมเผยโฉมสมาร์ทวอทช์ประดับอัญมณีรุ่นแรกที่ร่วมสร้างสรรค์กับ Francesca Amfitheatrof นักออกแบบอัญมณีชื่อดังระดับโลก ในรุ่น HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition รวมถึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 5 ปีของนาฬิกาเด็กระดับพรีเมียมเจเนอเรชันถัดไปอย่าง HUAWEI WATCH KIDS X1 Series อีกด้วย

ในส่วนของสมาร์ทโฟน HUAWEI nova 15 Max จะมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และคุณภาพที่ไว้วางใจได้ เพื่อสรรค์สร้างสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้เป็นคู่หูที่ลงตัวสำหรับคนรุ่นใหม่ในการบันทึกช่วงเวลาสำคัญ และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด

แนวคิด "Now Is Your Spark" นั้นมุ่งที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเปล่งประกายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกใบนี้ได้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นดั่งคบไฟที่ช่วยจุดประกาย เชื่อมต่อ และขยายพลังนั้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้น โดย Huawei มุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้เขียนเรื่องราวของตนเองผ่านเทคโนโลยีอันเป็นนวัตกรรม ด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกความหลงใหล มอบเป้าหมายให้กับแรงบันดาลใจ และมอบเวทีสำหรับการแสดงออก

Tablet Andalan Tonjol Pelancaran Produk Inovatif Huawei di Bangkok

Huawei mengumumkan secara rasmi Acara Pelancaran Inovatif "Now Is Your Spark", yang akan diadakan di Bangkok, Thailand pada 7 Mei 2026. Acara...
เอกสารไวท์เปเปอร์: เครือข่ายไร้สายส่วนตัวสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า -- อนาคตของการสื่อสารที่สำคัญต่อภารกิจในภาคพลังงาน

