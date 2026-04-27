แท็บเล็ตเรือธงเตรียมก้าวขึ้นเป็นดาวเด่นในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ Huawei ณ กรุงเทพฯ
News provided byHUAWEI
27 Apr, 2026, 15:57 CST
กรุงเทพฯ 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Huawei ประกาศจัดงานเปิดตัวนวัตกรรมสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด "Now Is Your Spark" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยภายในงานจะมีการเผยโฉมชุดผลิตภัณฑ์เรือธงอย่างครบครัน ทั้งแท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ และสมาร์ทโฟน ซึ่ง Huawei ตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใช้งานทุกคนผ่านประสบการณ์อัจฉริยะในทุกสถานการณ์ เพื่อมุ่งยกระดับการใช้ชีวิตในทุกวันด้วยเทคโนโลยี พร้อมบุกเบิกพรมแดนแห่งอนาคตผ่านนวัตกรรมอันล้ำสมัย
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานนี้คือการเปิดตัวแท็บเล็ตเรือธง HUAWEI MatePad Pro Max ครั้งแรกในโลก โดยซีรีส์ HUAWEI MatePad Pro ได้สร้างความก้าวหน้าด้านประสบการณ์การใช้งานมาอย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพการทำงาน และการสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในระดับเดียวกัน อุปกรณ์รุ่นใหม่นี้ถือเป็นแท็บเล็ตที่ดีที่สุดของ Huawei เท่าที่เคยมีมา ด้วยดีไซน์ที่เน้นความบางเบา ประสิทธิภาพการทำงานระดับพีซี และหน้าจอแบบ PaperMatte Display ซึ่งจะช่วยเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทั้งในการทำงาน การสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดจินตนาการ
ในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นั้น HUAWEI WATCH FIT Series ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยในเดือนเมษายน 2569 ยอดจัดส่งสะสมได้พุ่งสูงเกินกว่า 24 ล้านเครื่อง ซึ่งได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับตลาดสมาร์ทวอทช์สายแฟชั่นสปอร์ต โดยผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้ได้ส่งมอบประสบการณ์การสวมใส่ที่เบาสบาย พร้อมฟีเจอร์แนะนำการออกกำลังกายระดับมืออาชีพ และการจัดการสุขภาพอย่างครบวงจร อีกทั้งในงานเปิดตัวนวัตกรรม Huawei ในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดตัว HUAWEI WATCH FIT 5 Series รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบในการแสดงออกถึงสไตล์ส่วนตัว สำรวจความในการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งมาราธอนโดยเฉพาะ พร้อมขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นอีกขั้นเพื่อรองรับทุกย่างก้าวตามหลักวิทยาศาสตร์ ยิ่งไปกว่านั้น Huawei ยังเตรียมเผยโฉมสมาร์ทวอทช์ประดับอัญมณีรุ่นแรกที่ร่วมสร้างสรรค์กับ Francesca Amfitheatrof นักออกแบบอัญมณีชื่อดังระดับโลก ในรุ่น HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition รวมถึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 5 ปีของนาฬิกาเด็กระดับพรีเมียมเจเนอเรชันถัดไปอย่าง HUAWEI WATCH KIDS X1 Series อีกด้วย
ในส่วนของสมาร์ทโฟน HUAWEI nova 15 Max จะมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และคุณภาพที่ไว้วางใจได้ เพื่อสรรค์สร้างสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้เป็นคู่หูที่ลงตัวสำหรับคนรุ่นใหม่ในการบันทึกช่วงเวลาสำคัญ และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด
แนวคิด "Now Is Your Spark" นั้นมุ่งที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเปล่งประกายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกใบนี้ได้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นดั่งคบไฟที่ช่วยจุดประกาย เชื่อมต่อ และขยายพลังนั้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้น โดย Huawei มุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้เขียนเรื่องราวของตนเองผ่านเทคโนโลยีอันเป็นนวัตกรรม ด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกความหลงใหล มอบเป้าหมายให้กับแรงบันดาลใจ และมอบเวทีสำหรับการแสดงออก
SOURCE HUAWEI
