Une tablette inédite pour le lancement des produits innovants de Huawei à Bangkok

BANGKOK, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Huawei a officiellement annoncé l'événement de lancement innovant « Now Is Your Spark », qui se déroulera à Bangkok, en Thaïlande, le 7 mai 2026. Ce lancement permettra de présenter une gamme complète de tablettes, de produits portables et de smartphones phares. En renforçant la vie quotidienne grâce à la technologie et en explorant les frontières futures grâce à l'innovation, Huawei veut inspirer chaque utilisateur à travers des expériences intelligentes dans tous les scénarios.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

La tablette HUAWEI MatePad Pro Max sera l'un des points forts de ce lancement et fera ses débuts mondiaux. La gamme HUAWEI MatePad Pro a toujours offert des innovations majeures en matière d'expérience complète avec une productivité et une créativité de premier ordre. Ce nouvel appareil est la meilleure tablette de Huawei à ce jour, avec un design léger, une productivité de niveau ordinateur et un écran PaperMatte, offrant de nouvelles possibilités pour le travail, la création et l'expression créative.

Dans le secteur des dispositifs portables, la gamme HUAWEI WATCH FIT continue d'être largement reconnue par les consommateurs du monde entier. En avril 2026, les expéditions ont dépassé les 24 millions d'unités, établissant une nouvelle référence sur le marché des smartwatches de mode et de sport. La gamme propose une expérience de port légère et confortable tout en fournissant des conseils sportifs professionnels et des fonctions de gestion de la santé. La toute nouvelle gamme HUAWEI WATCH FIT 5 sera présentée à l'occasion de l'événement de lancement de produits novateurs de Huawei à Bangkok. Cette montre est destinée à devenir le compagnon idéal des utilisateurs en leur permettant d'exprimer leur personnalité, d'explorer les plaisirs du sport et de contrôler leur santé en continu. En outre, ce lancement sera l'occasion de présenter la HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, spécialement conçue pour les marathons et dotée de capacités d'analyse de données améliorées permettant de soutenir scientifiquement chaque étape de la course. En outre, Huawei prévoit de dévoiler sa première smartwatch conçue en partenariat avec la célèbre créatrice de bijoux Francesca Amfitheatrof - la HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. La montre pour enfants de nouvelle génération, la HUAWEI WATCH KIDS X1, fait également son grand retour, cinq ans après son premier lancement.

Dans le segment des smartphones, le HUAWEI nova 15 Max offrira une expérience améliorée aux consommateurs du monde entier. Tirant parti des atouts de la technologie d'imagerie, de l'autonomie de la batterie et d'une qualité fiable, ce smartphone est le compagnon idéal des jeunes qui veulent immortaliser les moments de la vie et libérer leur créativité.

Now Is Your Spark - chaque individu peut éclairer le monde pour susciter le changement, et la technologie sert de torche pour allumer, connecter et amplifier cette force. En donnant à la passion une voix, à l'inspiration un but et à l'expression une scène, Huawei veut procurer aux consommateurs du monde entier les moyens d'écrire leurs propres histoires grâce à des technologies inédites.

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