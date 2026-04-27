Tablet Unggulan Huawei Jadi Sorotan dalam Acara Peluncuran Produk Inovatif di Bangkok

Debut global tablet flagship HUAWEI MatePad Pro Max menjadi salah satu sorotan utama dalam acara ini. Seri MatePad Pro selalu menghadirkan fitur produktivitas dan kreativitas yang penuh terobosan. Pada generasi terbarunya, Huawei membawa perangkat dengan desain yang lebih ringan, performa setara PC, serta dukungan PaperMatte Display—mewujudkan pengalaman bekerja dan berkreasi yang lebih fleksibel dan nyaman.

Di segmen wearable, seri HUAWEI WATCH FIT terus mendapat sambutan positif dari konsumen global. Hingga April 2026, pengiriman perangkat ini telah melampaui 24 juta unit, mencetak standar baru di pasar fashion sports smartwatch. Selain nyaman digunakan, perangkat ini juga dilengkapi fitur panduan olahraga profesional dan pemantauan kesehatan. Dalam acara di Bangkok, Huawei juga akan memperkenalkan seri terbaru HUAWEI WATCH FIT 5 sebagai pendamping ideal untuk mengekspresikan gaya personal, mendukung aktivitas olahraga, serta memantau kesehatan sepanjang hari. Selain itu, Huawei akan meluncurkan HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, smartwatch yang dirancang khusus untuk pelari maraton, menawarkan kemampuan analisis data yang lebih canggih guna mendukung performa latihan secara ilmiah. Tak hanya itu, Huawei juga akan menghadirkan jewelry smartwatch pertamanya, hasil kolaborasi dengan desainer perhiasan internasional Francesca Amfitheatrof, yakni HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Setelah lima tahun berselang, Huawei juga kembali memperkenalkan generasi terbaru dari jam tangan anak premium melalui HUAWEI WATCH KIDS X1 Series.

Di segmen smartphone, HUAWEI nova 15 Max menawarkan pengalaman yang semakin optimal bagi pengguna global. Dengan keunggulan pada teknologi kamera, daya tahan baterai, serta kualitas yang andal, perangkat ini menargetkan generasi muda yang ingin mengabadikan momen sekaligus menyalurkan kreativitas.

Lewat tema "Now Is Your Spark", Huawei menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk membawa perubahan. Teknologi, dalam konteks ini, menjadi sarana yang merangsang inspirasi, menghubungkan, dan memperkuat ekspresi. Dengan menghadirkan inovasi teknologi yang terus berkembang, Huawei ingin mendorong pengguna di seluruh dunia untuk menciptakan kisah mereka sendiri melalui teknologi inovatif.

