Tablet Andalan Tonjol Pelancaran Produk Inovatif Huawei di Bangkok

BANGKOK, 28 April 2026 /PRNewswire/ -- Huawei mengumumkan secara rasmi Acara Pelancaran Inovatif "Now Is Your Spark", yang akan diadakan di Bangkok, Thailand pada 7 Mei 2026. Acara pelancaran ini akan memperkenalkan rangkaian lengkap tablet andalan, peranti boleh pakai dan telefon pintar. Dengan memperkasakan kehidupan harian melalui teknologi serta meneroka perbatasan masa depan melalui inovasi, Huawei menyasarkan untuk memberi inspirasi kepada setiap pengguna melalui pengalaman pintar merentas semua senario.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

Sebagai salah satu sorotan utama acara pelancaran ini, tablet andalan HUAWEI MatePad Pro Max akan membuat kemunculan sulung globalnya. Siri HUAWEI MatePad Pro menawarkan secara konsisten terobosan pengalaman menyeluruh dengan produktiviti dan kreativiti terbaik dalam kelasnya. Peranti baharu ini merupakan tablet terbaik Huawei setakat ini, dengan menampilkan reka bentuk ringan, produktiviti setaraf PC serta PaperMatte Display, sekali gus membuka kemungkinan baharu untuk kerja, penciptaan dan ekspresi kreatif.

Dalam sektor peranti boleh pakai, Siri HUAWEI WATCH FIT terus mendapat pengiktirafan meluas daripada pengguna global. Sehingga April 2026, penghantaran telah melebihi 24 juta unit yang menetapkan penanda aras baharu dalam pasaran jam tangan pintar sukan fesyen. Siri ini menawarkan pengalaman pemakaian yang ringan dan selesa sambil menyediakan panduan sukan profesional serta ciri-ciri pengurusan kesihatan. Pada Acara Pelancaran Inovatif Huawei di Bangkok, Siri HUAWEI WATCH FIT 5serba baharu akan membuat kemunculan sulung. Ia dijangka menjadi teman ideal untuk pengguna mengekspresikan gaya peribadi, meneroka keseronokan bersukan dan memantau kesihatan sepanjang masa. Selain itu, pelancaran ini akan turut memperkenalkan HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, direka khas untuk maraton dengan keupayaan analisis data yang dipertingkat bagi menyokong setiap langkah larian secara saintifik. Huawei merancang untuk memperkenalkan jam tangan pintar barang kemas pertamanya yang direka melalui kerjasama bersama pereka barang kemas antarabangsa yang terkenal Francesca Amfitheatrof—HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Turut membuat kemunculan semula secara besar-besaran selepas lima tahun ialah jam tangan kanak-kanak premium generasi akan datang, Siri HUAWEI WATCH KIDS X1.

Dalam segmen telefon pintar, HUAWEI nova 15 Max akan membawakan pengalaman yang dipertingkat kepada pengguna global. Dengan memanfaatkan kekuatan dalam teknologi pengimejan, hayat bateri dan kualiti yang boleh dipercayai, ia merupakan teman ideal untuk golongan muda merakam detik kehidupan serta menzahirkan kreativiti mereka.

Now Is Your Spark— setiap individu mampu menerangi dunia untuk memacu perubahan, dan teknologi bertindak sebagai obor yang menyalakan, menghubungkan dan memperkuatkan kuasa ini. Dengan memberikan suara kepada semangat, tujuan kepada inspirasi dan pentas kepada ekspresi, Huawei berhasrat memperkasakan pengguna di seluruh dunia untuk menulis kisah mereka sendiri melalui teknologi inovatif.

SOURCE HUAWEI