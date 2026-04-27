Flagowy tablet będzie jedną z głównych atrakcji premiery innowacyjnych produktów Huawei w Bangkoku

BANGKOK, 27 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei oficjalnie ogłosił wydarzenie premierowe pod hasłem „Now Is Your Spark" („To twój moment, by zabłysnąć"), które odbędzie się 7 maja 2026 r. w Bangkoku w Tajlandii. Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie szeroka gama flagowych tabletów, urządzeń do noszenia i smartfonów. Stwarzając możliwości w codziennym życiu dzięki technologii i eksplorując przyszłe kierunki rozwoju poprzez innowacje, Huawei dąży do inspirowania każdego użytkownika poprzez inteligentne doświadczenia dostępne w różnych obszarach zastosowań.

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie globalna premiera flagowego tabletu HUAWEI MatePad Pro Max. Seria HUAWEI MatePad Pro, konsekwentnie wprowadza przełomowe rozwiązania, stwarzając warunki do najwyższej w swojej klasie wydajności i kreatywności. Nowe urządzenie to najlepszy tablet Huawei do tej pory, łączący w sobie lekką konstrukcję, wydajność na poziomie komputera osobistego oraz ekran PaperMatte Display, otwierając nowe możliwości w pracy, tworzeniu i twórczej ekspresji.

W segmencie urządzeń do noszenia seria HUAWEI WATCH FIT cieszy się rosnącym uznaniem użytkowników na całym świecie. Do kwietnia 2026 r. liczba dostarczonych urządzeń przekroczyła 24 miliony sztuk, wyznaczając nowy standard w segmencie modnych smartwatchy sportowych. Seria oferuje lekką i komfortową konstrukcję, a jednocześnie zapewnia profesjonalne wsparcie treningowe i funkcje monitorowania zdrowia. Podczas wydarzenia w Bangkoku zadebiutuje zupełnie nowa seria HUAWEI WATCH FIT 5. Ma ona stać się idealnym towarzyszem dla użytkowników, umożliwiając wyrażanie własnego stylu, czerpanie radości z aktywności fizycznej i całodobowe monitorowanie zdrowia. Ponadto zaprezentowana zostanie edycja HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, zaprojektowana specjalnie z myślą o maratonach i wyposażona w ulepszone funkcje analizy danych, które wspierają każdy etap biegu w oparciu o dane naukowe. Huawei planuje również zaprezentować pierwszy zegarek biżuteryjny, opracowany we współpracy z uznaną międzynarodową projektantką biżuterii Francescą Amfitheatrof - model HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Dodatkowo po pięciu latach powraca kolejna generacja zegarków premium dla dzieci - seria HUAWEI WATCH KIDS X1.

W segmencie smartfonów model HUAWEI nova 15 Max zapewni ulepszone doświadczenia użytkownikom na całym świecie. Wykorzystując mocne strony w zakresie technologii obrazowania, wydajności baterii i niezawodnej jakości, stanie się idealnym towarzyszem dla młodych ludzi, pozwalając im uchwycić najważniejsze momenty życia i rozwijać kreatywność.

„Now Is Your Spark" - każdy człowiek ma w sobie potencjał, by zmieniać świat i inicjować zmiany, a technologia jest iskrą, która pozwala ten potencjał rozpalić i wzmocnić. Dając głos pasji, cel inspiracji i przestrzeń dla ekspresji, Huawei chce umożliwić użytkownikom na całym świecie tworzenie własnych historii z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

