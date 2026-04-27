此刻，由你點亮：華為曼谷發佈會定檔，開啟全新想像

在智能穿戴領域，HUAWEI WATCH FIT系列持續憑借出色的產品體驗收穫全球消費者廣泛認可，截至2026年4月全球發貨量已突破2400萬台，成為時尚運動智能腕表領域的標桿之作。該系列不僅帶來輕薄舒適佩戴體驗，更支持專業的運動指導和健康管理。在曼谷發佈會上，全新HUAWEI WATCH FIT 5系列即將亮相，或將成為用戶融合多元時尚表達、運動樂趣探索與全天候健康監測的腕上生活搭檔。同時，此次發佈會將推出HUAWEI WATCH GT Runner 2賽道傳奇款，致敬馬拉松精神，數據分析能力再升級，科學護航，陪伴每一步熱血奔跑。 此外，華為計劃發佈攜手國際著名珠寶設計師Francesca Amfitheatrof共同打造的華為首款珠寶智能手錶——HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師星鑽綻放款，及時隔五年重磅回歸海外市場的新一代高端旗艦兒童手錶HUAWEI WATCH KIDS X1系列。

在智能手機領域，HUAWEI nova 15 Max為全球消費者帶來煥新使用體驗。憑借影像技術、續航能力與可靠品質的優勢，成為年輕人記錄生活、揮灑創意的理想夥伴。

Now Is Your Spark，此刻，由你點亮。每個個體的光芒，都能成為推動世界改變的力量，而科技正是點亮、連接與放大這份力量的炬火。華為希望以全場景創新科技為夥伴，讓熱愛有迴響、靈感有出口、表達有舞台，陪伴全球消費者成為自己生活的主角。

SOURCE 華為