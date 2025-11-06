オマーンのMUSCAT STOCK EXCHANGEの取引額が5倍の84億5,000万米ドルに増加

マスカット（オマーン）, 2025年11月7日 /PRNewswire/ -- オマーンのMuscat Stock Exchange（MSX）は、500億米ドル以上の資産を運用する同国の政府系ファンドであるOman Investment Authority（OIA）主導の改革により、約10年ぶりの最高水準のパフォーマンスを記録しました。取引高は2021年以降5倍に増加し約84億5,000万米ドルに達し、時価総額は51％増加して790億米ドルを超えました。MSX指数は最近8年ぶりに5,000ポイントの大台を突破し、投資家の信頼回復と市場活動の活発化を示しました。

この急騰は、オマーン・ビジョン2040（Oman Vision 2040）に沿った資本市場の強化と地域・国際投資誘致に向けた同国の広範な取り組みを反映しています。オマーン資本市場の中核であるMuscat Stock Exchangeは、湾岸地域で最も急成長している証券取引所の1つとなりました。この変革は、Muscat Securities MarketをOIAが完全所有する非公開株式会社へ転換する王令第5/2021号により始まりました。この措置により、流動性向上、上場企業増加、インフラ近代化を促進する新たなプログラムが実現しました。

「MSXの進展は、経済成長を支え質の高い投資を誘致する効率的で投資家フレンドリーな取引所を構築するというOIAのビジョンを反映しています」と、OIA投資担当副社長のMulham bin Basheer Al Jarf氏は述べています。「私たちの段階的計画は、まず信頼と流動性の構築に焦点を当て、次に所有権の拡大とグローバルなベスト・プラクティスの定着に注力しました。」

2022年以降、MSXは67％成長し、GCC市場、新興市場、中国市場を対象としたS&P 500やMSCI指数といった主要グローバル・ベンチマークを上回るパフォーマンスを示しました。この成長は、流動性の強化、上場企業の多様化、投資家基盤の拡大というOIAの戦略に起因するものです。これにより、同取引所は、地域および世界の競合他社を上回る成果を挙げることができました。

OIAのIPOプログラムはこの拡大の中核をなしています。2023年のAbraj Energy Services上場は約2億4,400万米ドルを調達し、2010年以降で最大のIPOとなり、OQ Gas Networksの7億4,900万米ドル上場には100億米ドル超の注文が集まりました。投資家にはFluxys Belgiumや、サウジアラビアのPublic Investment FundおよびQatar Investment Authorityが支援する機関が含まれており、オマーン市場に対する国際的な信頼の高さを示しています。

勢いは2024年と2025年にも続き、OQ Exploration and Production（25億米ドル）、OQ Biodiesel and Industries（4億9,000万米ドル）、そしてAsyad Groupの海運部門であるASYAD Shippingが上場を果たしました。ASYAD Shippingは3億3,300万米ドルを調達し、オマーンの物流セクターが公募取引に参入する契機となりました。

成長を持続させるため、OIAは2024年に資本金1億3,000万米ドルでTanmia流動性基金を立ち上げ、2025年半ばまでにその規模を3億9,000万米ドルに拡大しました。Tanmia、United Securities、Ubhar Capitalが運用するこの基金は、市場の安定性と流動性を支援しています。

「OIAの戦略的ビジョンは、ガバナンス、透明性、取引効率の向上を通じてMSXを強化した」とMSXのCEOであるHaitham Al Salmi氏は述べています。規制当局、国家プログラム、主要銀行の支援を受け、オマーンの資本市場は記録的な取引高と高まる国際参加を伴う多様化したプラットフォームへと成長し、MSXを投資と近代化の主要な推進力として位置づけています。

