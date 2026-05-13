Adecco Group、2026年第1四半期業績を発表

厳格な事業遂行に支えられた力強い増収、シェア拡大、収益性の向上

スイス・チューリッヒ, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- SIXスイス証券取引所上場規則第53条に基づく臨時公告

ハイライト

TDAベースの有機的売上高成長率は前年比+5.3％へ加速

市場シェアの力強い拡大が継続：グループ全体で+365bp、Adeccoで主要競合比+210bpを達成

GBU別では、Adeccoの売上高は前年比+7％となり、全地域で成長を達成。特に、南北アメリカが+15％、APAC（アジア太平洋）が+8％、フランスを除くEMEA（欧州・中東・アフリカ）が+7％と成長を牽引。Akkodisは前年比-1％、LHHは前年比-1％

売上総利益率は18.8％と健全な水準を維持したが、現在の事業構成を反映し、前年比で40bp低下

一時要因を除くEBITAは1億4,800万ユーロ（前年比24％増）

一時要因を除くEBITA利益率は2.6％と堅調に推移（前年比で20bp改善）：取扱高の増加と価格改善に加え、厳格なコスト管理により収益性が向上。生産性は前年比+4％、DDRは100％超となった

営業利益は1億2,700万ユーロ（前年比28％増）、純利益は6,900万ユーロ（前年比41％増）

基本的1株当たり利益（EPS）は0.41ユーロ（前年比40％増）、調整後EPSは0.50ユーロ（前年比6％増）

過去12か月（LTM）のキャッシュ・コンバージョン率は94％と力強い水準となり、力強い増収に伴う運転資本の吸収および通常の季節要因により、営業キャッシュフローは-1億7,800万ユーロとなった

純有利子負債/EBITDA倍率は前年比で0.2倍低下し、2025年末に実施したレバレッジ低減と整合する水準となった

当四半期に入ってからも、取扱高は好調な勢いを維持

Adecco Groupの最高経営責任者（CEO）であるDenis Machuelは次のように述べています。

「当社の戦略と厳格な事業遂行により、2026年は好調なスタートを切り、勢いを維持することができました。成長とコスト規律の徹底により、収益性は向上しています。 これで4四半期連続の成長となり、前年比5.3％を達成しました。当社は、健全な売上総利益率と堅調なEBITAを維持しながら、さらに365ベーシスポイントのシェア拡大を実現しました。

「Adeccoは引き続き市場を上回る業績を達成しており、全地域で成長を記録しました。特に、イベリア、北欧、北米、中南米、およびアジアでは二桁成長を実現しました。Akkodisは売上高の安定化と収益性の改善を進めています。LHHは、Career TransitionおよびEzraの力強い成長に支えられ、二桁のEBITA利益率を達成しました。

「当社のテクノロジー戦略も前進しており、デジタルプラットフォーム上で新たな市場におけるエージェント型AIの導入をさらに進めました。これにより、充足率の向上と充足までの時間短縮を実現するとともに、求職者およびリクルーター双方の体験向上にもつながっています。」

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SOURCE The Adecco Group