持続可能な未来を育むために、シノペックがCOP29で水素エネルギーに関する多国間イベントを開催

バクー(アゼルバイジャン)、2024年11月16日 /PRNewswire/ -- 中国石油化工股份有限公司(「シノペック」、HKG: 0386)が、「Hydrogen Powering Climate Action:Towards A Clean Energy Future with Net-Zero Emissions(水素が気候変動対策を推進する:ネットゼロ排出のクリーン・エネルギーの未来に向けて)」というテーマの多国間イベントを開催しました。このイベントは11月13日、第29回締約国会議(「COP29」)の中国パビリオンで行われたものです。

シノペック、国際水素燃料電池協会(IHFCA)、生態環境部対外合作与交流中心(生態環境部対外協力・交流センター、略称FECO)が共同で主催したこのイベントは、中国企業がCOP会議で共催した初の水素テーマ・イベントとして重要なマイルストーンとなりました。

COP29: Sinopec Hosts Multilateral Event with Focus on Hydrogen Energy,Accentuates Advancing International Technological Exchanges and Cooperation. (PRNewsfoto/SINOPEC)

このイベントでは、Progress Report on Implementation of the COP28 International Cooperation Initiative "Safe, Climate Beneficial and Sustainable Development of Hydrogen Energy"(COP28国際協力イニシアチブ「安全で気候に有益かつ持続可能な水素エネルギーの開発」の実施に関する進捗報告書)とIHFCA Green Hydrogen Economy Report(IHFCAグリーン水素経済報告書)の2つの報告書が発表されました。報告書は、中国の水素エネルギーの革新と実践の進捗状況を紹介し、同国のグリーンで低炭素な発展を明らかにし、水素エネルギーの安全で効率的で持続可能な開発と国際協力を喧伝しています。

シノペックは、グリーン水素、地熱、CCUS技術の開発において先駆者であり、国際的な技術交流と協力の促進に重点を置いています。シノペックの会長である馬永生氏は、イベントで説得力のある基調講演を行いました。同氏は、強固な水素産業エコシステムを構築し、エネルギー分野における「水素時代」への移行における協力的な行動の重要性を強調し、水素産業バリュー・チェーン全体での国際協力、開放性、革新、および貿易促進の必要性を強調しました。

「シノペックは、緊急の気候課題に取り組む中で、すべての利害関係者およびグローバル・パートナーと協力して、カーボン・ピークおよびカーボン・ニュートラリティの目標を達成することに専念しています。私たちは共に、地球のために緑で平和で持続可能な未来を築くことに尽力しています」と馬永生氏は述べました。

シノペックは、水素の生産、貯蔵、輸送、利用、研究の包括的な産業チェーンを段階的に確立しており、グリーン水素の生産能力をさらに強化し、精製および化学産業における排出削減ソリューションを模索しています。中国初の2万トン規模となる太陽光発電グリーン水素デモ・プロジェクトを稼働させ、現在は年間10万トン規模の風力発電とグリーン水素統合プロジェクトを計画しています。

世界最大の水素燃料補給ステーションを運営する単一企業として、シノペックは11の水素燃料電池供給センターと138の水素燃料補給ステーションを建設しました。2023年には、これらのステーションが中国の水素燃料補給量の約40%を占めています。

