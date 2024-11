Sinopec fördert eine nachhaltige Zukunft und ist Gastgeber einer multilateralen Veranstaltung zum Thema Wasserstoffenergie auf der COP29

BAKU, Aserbaidschan, 17. November 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation („Sinopec", HKG: 0386) war Ausrichter einer multilateralen Veranstaltung zum Thema Hydrogen Powering Climate Action: Towards A Clean Energy Future with Net-Zero Emissions (Klimaschutz durch Wasserstoff: auf dem Weg zu einer sauberen Energiezukunft mit Netto-Null-Emissionen) am 13. November im China-Pavillon der 29. Konferenz der Vertragsparteien („COP29").

COP29: Sinopec Hosts Multilateral Event with Focus on Hydrogen Energy,Accentuates Advancing International Technological Exchanges and Cooperation.

Die gemeinsam von Sinopec, der International Hydrogen Fuel Cell Association (IHFCA) und dem Foreign Environmental Cooperation Center des Ministeriums für Ökologie und Umwelt (FECO) organisierte Veranstaltung war ein bedeutender Meilenstein, da es sich um die erste Veranstaltung zum Thema Wasserstoff handelte, die von einem chinesischen Unternehmen auf der COP-Konferenz mitorganisiert wurde.

Auf der Veranstaltung wurden zwei Berichte veröffentlicht: der Fortschrittsbericht über die Umsetzung der Internationalen Kooperationsinitiative COP28 „Safe, Climate Beneficial and Sustainable Development of Hydrogen Energy" (Sichere, klimafreundliche und nachhaltige Entwicklung der Wasserstoffenergie) und der IHFCA Green Hydrogen Economy Report (Bericht der IHFCA über die grüne Wasserstoffwirtschaft). Diese präsentierten den Fortschritt der chinesischen Innovationen und Praktiken im Bereich der Wasserstoffenergie, erläuterten die grüne und kohlenstoffarme Entwicklung des Landes und warben für eine sichere, effiziente und nachhaltige Entwicklung der Wasserstoffenergie und der internationalen Zusammenarbeit..

Sinopec, ein Pionier in der Entwicklung von grünem Wasserstoff, Geothermie und CCUS-Technologien, setzt auf die Förderung des internationalen technologischen Austauschs und der Zusammenarbeit. Ma Yongsheng, Vorsitzender von Sinopec, hielt auf der Veranstaltung eine überzeugende Grundsatzrede. Er betonte die Bedeutung kollektiven Handelns für den Aufbau eines robusten Ökosystems der Wasserstoffindustrie und den Übergang zu einem „Wasserstoffzeitalter" im Energiesektor, während er gleichzeitig die Notwendigkeit einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit, Offenheit und Innovation sowie von Handelserleichterungen in der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserstoffindustrie hervorhob.

„Sinopec ist bestrebt, mit allen Interessengruppen und globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Ziele des Carbon Peaking und der Kohlenstoffneutralität zu erreichen und die dringenden klimatischen Herausforderungen zu bewältigen. Gemeinsam setzen wir uns für eine grüne, friedliche und nachhaltige Zukunft unseres Planeten ein", sagte Ma Yongsheng.

Sinopec baut schrittweise eine umfassende Industriekette aus Wasserstoffproduktion, -speicherung, -transport, -nutzung und -forschung auf, um die Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff weiter auszubauen und Lösungen zur Emissionsreduzierung in der Raffinerie- und Chemieindustrie zu erforschen. Es hat Chinas erstes 20.000-Tonnen-Photovoltaik-Demonstrationsprojekt für grünen Wasserstoff in Betrieb genommen und plant nun ein Projekt zur Integration von Wind und grünem Wasserstoff mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen/Jahr.

Als weltweit größtes Einzelunternehmen, das Wasserstofftankstellen betreibt, hat Sinopec 11 Versorgungszentren für Wasserstoffbrennstoffzellen und 138 Wasserstofftankstellen errichtet. Im Jahr 2023 werden die Stationen etwa 40 % des chinesischen Wasserstofftankstellenvolumens ausmachen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2558955/WechatIMG5086.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg