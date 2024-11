Pour favoriser un avenir durable, Sinopec organise un événement multilatéral sur l'énergie hydrogène à l'occasion de la COP29

BAKOU, Azerbaïdjan, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG : 0386) a organisé avec succès un événement multilatéral intitulé Hydrogen Powering Climate Action : Towards A Clean Energy Future with Net-Zero Emissions (L'hydrogène pour propulser l'action climatique : vers un avenir à énergie propre avec zéro émission nette) le 13 novembre au pavillon de la Chine de la 29ᵉ conférence des parties (« COP29 »).

COP29: Sinopec Hosts Multilateral Event with Focus on Hydrogen Energy,Accentuates Advancing International Technological Exchanges and Cooperation.

Organisé conjointement par Sinopec, l'Association internationale des piles à hydrogène (IHFCA) et le Centre de coopération environnementale étrangère du ministère de l'écologie et de l'environnement (FECO), cet événement a marqué une étape importante en étant le premier événement sur le thème de l'hydrogène coorganisé par une entreprise chinoise lors de la COP.

Deux rapports ont été publiés à cette occasion : le rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'initiative de coopération internationale de la COP28 « Un développement de l'énergie hydrogène sûr, bénéfique pour le climat et durable » et le rapport de l'IHFCA sur l'économie de l'hydrogène vert. Ceux-ci présentent les progrès réalisés par la Chine en matière d'innovation et de pratiques dans le domaine de l'énergie hydrogène, mettent en évidence le développement vert et à faible émission de carbone du pays, et encouragent le développement sûr, efficace et durable de l'énergie hydrogène et de la coopération internationale.

Sinopec, pionnier dans le développement de l'hydrogène vert, de la géothermie et des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), met l'accent sur l'avancement des échanges et de la coopération technologiques internationaux. Ma Yongsheng, président de Sinopec, a prononcé un discours d'ouverture convaincant lors de l'événement. Il a souligné l'importance de l'action collective dans la construction d'un écosystème robuste de l'industrie de l'hydrogène et dans la transition vers une « ère de l'hydrogène » dans le secteur de l'énergie, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coopération internationale, l'ouverture et l'innovation ainsi que la facilitation des échanges dans la chaîne de valeur de l'industrie de l'hydrogène.

« Sinopec s'emploie à travailler avec toutes les parties prenantes et les partenaires mondiaux pour atteindre les objectifs de plafonnement et de neutralité des émissions de carbone, tout en s'attaquant aux défis climatiques urgents. Ensemble, nous nous engageons à forger un avenir vert, pacifique et durable pour notre planète », a déclaré Ma Yongsheng.

Sinopec met progressivement en place une chaîne industrielle complète de production, de stockage, de transport, d'utilisation et de recherche d'hydrogène, renforçant ainsi la capacité de production d'hydrogène vert et explorant des solutions de réduction des émissions dans les secteurs du raffinage et de la chimie. Elle a mis en œuvre le premier projet de démonstration d'hydrogène vert photovoltaïque de 20 000 tonnes en Chine et planifie actuellement un projet d'intégration de l'énergie éolienne et de l'hydrogène vert d'une capacité de 100 000 tonnes par an.

En tant que plus grande entreprise au monde exploitant des stations de ravitaillement en hydrogène, Sinopec a construit 11 centres d'approvisionnement en piles à hydrogène et 138 stations de ravitaillement en hydrogène. En 2023, ces stations représenteront environ 40 % du volume de ravitaillement en hydrogène de la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558955/WechatIMG5086.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg