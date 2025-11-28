アブダビがFormula1のスリリングな最終戦開催に向けて準備を進めており、記録的な観客動員数が予想される

アブダビ、UAE, 2025年11月28日 /PRNewswire/ -- アブダビのヤス島では、Formula 1® エティハド航空アブダビグランプリの開催が目前に迫る中、準備が最高潮に達しています。

ラスベガスでのMax Verstappenの勝利とMcLarenのダブル失格を経ても、シーズン24戦目であり最終戦となる12月4日～7日のヤス・マリーナ・サーキットで、ドライバーズチャンピオンが決まる可能性は依然として高いです。

Yas Marina Circuit _Abu Dhabi Grand Prix

1年にわたる準備と構築を経て、現在、島内では最終調整が進められており、全10チームと20人のドライバーが、日曜日にカタールでのレースを終えた直後にUAEへ移動する準備を整えています。

昨年の大会では、4日間で合計192,000人の観客を迎えました。レース主催者によると、Etharaは、2025年の大会が昨年の観客動員数を上回る見込みであるとしています。ファンは105か国から集まり、バケットリスト入りするF1観戦の目的地となったこのレースを楽しみにしています。

EtharaのCEO、Saif Al Noaimi氏は次のように述べています：「アブダビグランプリは、この地域のスポーツカレンダーで最も期待される週末であり、私たちが1年を通して準備を重ねるイベントです。2025年の大会は、より多くのファン、より多くのレース、より多くのエンターテインメント、そしてサーキット内外での刺激的な新しい体験が約束される、注目すべきイベントとなるでしょう。アブダビで皆さんをお迎えできるのを心待ちにしています。」

アブダビグランプリは、サーキットでのレース観戦に加え、コンサートやアフターパーティー、都市の人気アトラクションへのアクセスなど、F1で最高のエンターテインメント体験のひとつを提供します。

2025年の大会では、e&が提供するシグネチャープログラムYasalamが、イベント史上最も野心的な内容となり、ベンソン・ブーン、エリアンナ、ポスト・マローン、メタリカ、ケイティ・ペリーがヘッドライナーを務める4夜のアフターレースコンサートや、カルヴィン・ハリス、イドリス・エルバ、ケイネムジークが主導する公式アフターパーティーが開催されます。

Etharaのチーフ・ストラテジー＆事業開発責任者、David Powell氏は次のように述べています：「アブダビグランプリは、私たちの地域におけるスーパーボウルのような存在となっています。これは単なるシーズン最終戦ではなく、エンターテインメントの一大拠点でもあります。コンサートやパーティーからファッションやセレブリティまで、UAEの住民や海外からの訪問者を惹きつける、忘れられない週末を提供する一大イベントです。」

2025年のF1シーズンがタイトルを左右する可能性のある最終戦に向かって進む中、ハイステークスなレースと世界クラスのエンターテインメントが融合する今年の大会は、見逃せないイベントとなっています。

abudhabigp.comでは、残りわずかなチケットしか販売されていません。

写真: https://mma.prnewswire.com/media/2833673/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg

SOURCE Abu Dhabi Grand Prix