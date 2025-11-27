Rekordbeteiligung erwartet, wenn Abu Dhabi sich auf ein spannendes Formel-1-Finale vorbereitet

ABU DHABI, VAE, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Vorbereitungen auf der Insel Yas in Abu Dhabi laufen auf Hochtouren, denn der Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix steht in wenigen Tagen auf dem Programm.

Nach dem Sieg von Max Verstappen und der doppelten Disqualifikation von McLaren in Las Vegas stehen die Chancen gut, dass die Fahrerweltmeisterschaft beim 24. und letzten Rennen der Saison vom 4. bis 7. Dezember auf dem Yas Marina Circuit entschieden wird.

Yas Marina Circuit _Abu Dhabi Grand Prix

Nach einem Jahr der Planung und des Aufbaus werden nun überall auf der Insel die letzten Vorbereitungen getroffen, denn alle 10 F1-Teams und 20 Fahrer bereiten sich unmittelbar nach dem Rennen am Sonntag in Katar auf die Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate vor.

Bei der letztjährigen Ausgabe kamen an vier Tagen 192.000 Zuschauer. Nach Angaben des Veranstalters Ethara wird die Veranstaltung 2025 diese Zahl übertreffen. Die Fans reisen aus 105 Ländern an, um ein Rennen zu sehen, das sich zu einem der beliebtesten Ziele der Formel 1 entwickelt hat.

Saif Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: „Der Große Preis von Abu Dhabi ist das am meisten erwartete Wochenende im Sportkalender der Region und das Wochenende, auf das wir uns das ganze Jahr über vorbereiten. Die Veranstaltung im Jahr 2025 verspricht bemerkenswert zu werden, mit mehr Fans, mehr Rennen, mehr Unterhaltung und aufregenden neuen Erfahrungen auf und neben der Rennstrecke. Wir können es kaum erwarten, alle in Abu Dhabi willkommen zu heißen".

Der Große Preis von Abu Dhabi bietet eines der besten Unterhaltungserlebnisse in der Formel 1, einschließlich Action auf der Rennstrecke, Konzerten, Afterpartys und Zugang zu den begehrtesten Attraktionen der Stadt.

Im Jahr 2025 wird das von e& programme präsentierte Yasalam das ehrgeizigste Programm in der Geschichte der Veranstaltung sein, mit vier Abenden mit After-Race-Konzerten, die von Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica und Katy Perry moderiert werden, und offiziellen After-Partys mit Calvin Harris, Idris Elba und Keinemusik.

David Powell, Chief Strategy & Business Development Officer bei Ethara, sagte: „Der Große Preis von Abu Dhabi ist zum Super Bowl unserer Region geworden. Es ist nicht nur ein Staffelfinale, sondern auch ein Kraftwerk der Unterhaltung. Von Konzerten und Partys bis hin zu Mode und Berühmtheiten - es ist die Veranstaltung, die Einwohner der VAE und internationale Besucher für ein unvergessliches Wochenende anzieht".

Da sich die Formel-1-Saison 2025 auf ein möglicherweise titelentscheidendes Finale zubewegt, macht die Kombination aus hochkarätigem Rennsport und Weltklasse-Unterhaltung das diesjährige Event zu einem unverzichtbaren Ereignis.

Nur noch wenige Tickets auf abudhabigp.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833673/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg