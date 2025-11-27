Une affluence record est attendue à Abu Dhabi, qui se prépare à accueillir la finale passionnante de la Formule 1

ABU DHABI, UAE, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les préparatifs sur l'île de Yas à Abu Dhabi sont passés à la vitesse supérieure avec le programme du Grand Prix de Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi à quelques jours seulement.

Après la victoire de Max Verstappen et la double disqualification de McLaren à Las Vegas, il y a encore de fortes chances que le championnat des pilotes se décide sur la piste du circuit de Yas Marina lors de la 24e et dernière course de la saison, du 4 au 7 décembre.

Yas Marina Circuit _Abu Dhabi Grand Prix

Après une année de planification et de préparation, les dernières touches sont désormais apportées dans toute l'île, alors que les 10 équipes de F1 et les 20 pilotes se préparent à se rendre aux Émirats arabes unis immédiatement après la course du dimanche au Qatar.

L'édition de l'année dernière a accueilli 192 000 spectateurs sur quatre jours. Selon les organisateurs de la course, Ethara, l'événement de 2025 est en passe de dépasser ce chiffre. Les fans viennent de 105 pays, attirés par une course qui est devenue une destination incontournable de la F1.

Saif Al Noaimi, directeur général d'Ethara, a déclaré : « Le Grand Prix d'Abu Dhabi est le week-end le plus attendu du calendrier sportif de la région et celui pour lequel nous nous préparons toute l'année. L'édition 2025 promet d'être remarquable, avec plus de fans, plus de courses, plus de divertissements et de nouvelles expériences passionnantes sur la piste et en dehors. Nous sommes impatients d'accueillir tout le monde à Abu Dhabi ».

Le Grand Prix d'Abu Dhabi offre l'une des meilleures expériences de divertissement de la F1, avec de l'action sur la piste, des concerts, des afterparties et l'accès aux attractions les plus recherchées de la ville.

En 2025, le Yasalam présenté par e& programme est le plus ambitieux de l'histoire de l'événement, avec quatre nuits de concerts après la course, avec en tête d'affiche Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica et Katy Perry, et des soirées officielles après la course animées par Calvin Harris, Idris Elba et Keinemusik.

David Powell, directeur de la stratégie et du développement commercial chez Ethara, a déclaré : « Le Grand Prix d'Abu Dhabi est devenu le Super Bowl de notre région. Il ne s'agit pas seulement d'une fin de saison, mais aussi d'un véritable divertissement. Des concerts aux fêtes en passant par la mode et les célébrités, c'est l'événement de destination qui attire les résidents des Émirats arabes unis et les visiteurs internationaux pour un week-end inoubliable ».

Alors que la saison 2025 de la F1 se prépare à une finale potentiellement décisive pour le titre, la combinaison de courses à enjeux élevés et de divertissements de classe mondiale rend l'événement de cette année incontournable.

Il reste très peu de billets sur abudhabigp.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2833673/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg