Abu Dabi se prepara para albergar la emocionante final de la Fórmula 1

ABU DABI, EAU, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los preparativos en la Isla Yas en Abu Dabi han alcanzado su máximo nivel con el programa del Gran Premio de Fórmula 1® Etihad Airways Abu Dabi a pocos días de comenzar.

Tras la victoria de Max Verstappen y la doble descalificación de McLaren en Las Vegas, todavía hay grandes posibilidades de que el campeonato de pilotos se decida en la pista del Circuito Yas Marina en la 24.ª y última carrera de la temporada del 4 al 7 de diciembre.

Yas Marina Circuit _Abu Dhabi Grand Prix

Después de un año de planificación y preparación, ahora se están dando los toques finales en toda la isla mientras los 10 equipos de F1 y los 20 pilotos se preparan para viajar a los Emiratos Árabes Unidos inmediatamente después de la carrera del domingo en Qatar.

La edición del año pasado recibió a 192.000 espectadores durante cuatro días. Según Ethara, organizador de la carrera, el evento de 2025 va camino de superar esa cifra. Los aficionados viajan desde 105 países, atraídos por una carrera que se ha convertido en un destino imprescindible de la F1.

Saif Al Noaimi, consejero delegado de Ethara, afirmó: "El Gran Premio de Abu Dabi es el fin de semana más esperado del calendario deportivo de la región y para el que nos preparamos durante todo el año. El evento de 2025 promete ser extraordinario, con más aficionados, más carreras, más entretenimiento y nuevas y emocionantes experiencias dentro y fuera de la pista. Estamos deseando darles la bienvenida a todos en Abu Dabi".

El Gran Premio de Abu Dabi ofrece una de las mejores experiencias de entretenimiento en la F1, incluyendo acción en la pista, conciertos, fiestas posteriores y acceso a las atracciones más buscadas de la ciudad.

En 2025, el programa insignia del evento, Yasalam presentado por e&, es el más ambicioso en la historia del evento, con cuatro noches de conciertos posteriores a la carrera encabezados por Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica y Katy Perry, y fiestas posteriores oficiales lideradas por Calvin Harris, Idris Elba y Keinemusik.

David Powell, director de Estrategia y Desarrollo Comercial de Ethara, afirmó: "El Gran Premio de Abu Dabi se ha convertido en el Super Bowl de nuestra región. No es solo el final de la temporada, sino una auténtica maravilla del entretenimiento".

Desde conciertos y fiestas hasta moda y celebridades: es el evento de destino que atrae a residentes de los EAU y visitantes internacionales para un fin de semana inolvidable.

Con la temporada 2025 de F1 preparándose para un final que podría decidir el título, la combinación de carreras de alto riesgo y entretenimiento de clase mundial hacen que el evento de este año sea imperdible.

Quedan muy pocas entradas en abudhabigp.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833673/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg