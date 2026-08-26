JINGYE STEEL CO., LTD.による発表

中国・石家荘、2026年8月26日 /PRNewswire/ -- Jingye Steel Co., Ltd.（以下「Jingye」）は、英国政府によるBritish Steelの完全国有化に関し、ここに次のとおり発表します。

5年前、British Steelが経営破綻の瀬戸際に立たされていた際、Jingyeは果断に同社の再建に乗り出しました。わずか1年で、9年連続の赤字に終止符を打ちました。過去5年間、Jingyeは生産ラインの近代化に多額の投資を行い、それまで外部委託していた業務を再び内製化し、高炉の稼働を再開させました。最盛期には4,887人の従業員を雇用し、上流・下流の産業で約3万人の雇用を支え、賃金と年金として累計10億2,500万ポンドを支払ったほか、1億8,000万ポンドの税金を納付しました。新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ブレグジット、ロシア・ウクライナ戦争、エネルギー危機という絶え間ない逆風にもかかわらず、Jingyeは約束を守り続け、具体的な行動を通じてBritish Steelと英国社会に一貫して価値をもたらし、中国企業としての責任とコミットメントを示してきました。

2026年7月、英国政府は「公共の利益」を理由に緊急立法を行い、Jingyeの英国資産をすべて国有化しましたが、現在に至るまで公正な補償を行っていません。

7月21日22時27分（北京時間）、Jingyeは公式声明を全世界に向けて発表し、事実関係と同社の明確な立場を示しました。わずか数時間のうちに、米国、英国、フランス、ドイツ、日本を含む45カ国超にまたがる1,200を超える主要メディアがこの声明を全文転載し、前例のない国際的な注目を集めました。

Jingyeは、各国が法に基づいて国家としての権利を行使することを尊重します。しかし、事前の協議も補償もないまま、緊急立法によって適法な外国投資を国有化した英国政府の措置は、収用に対する補償について国際社会で広く共有されている認識と整合せず、国際投資関係に本来備わる基本的な公正性と相互信頼を損なうものであると指摘しておかなければなりません。こうした慣行は、英国の投資環境に対する世界の投資家の信頼に長期的な影響を及ぼす可能性があります。

Jingyeはここに改めて、英国政府に対し、国際法上の義務に正面から向き合い、客観的事実を尊重し、法の支配を尊重するとの約束を守るとともに、Jingyeが被ったすべての損失に対して迅速、十分かつ実効的な補償を行うよう強く要請します。これは、責任ある企業に対して当然なされるべき最低限の対応であり、さらに重要なことに、国際法秩序を支える基本的規範を擁護するために必要な措置です。

Jingyeは、自社の適法な投資上の権利および利益を守るため、必要なあらゆる法的手段を断固として講じます。

Jingye Steel Co., Ltd.

2026年8月25日

（注：中国語原文と本英語訳の間に相違または不一致がある場合は、中国語原文が優先されるものとします。）

SOURCE Jingye Steel Co., Ltd.