NagaWorld、97%という卓越したTrust Index™スコアで2026年「Great Place To Work® Certification™」認定を取得

香港、2026年8月24日 /PRNewswire/ -- NagaCorp Ltd. （以下「NagaCorp」または「当社」、香港証券取引所（SEHK）株式コード：3918）は、メコン地域を代表する統合型リゾートである子会社のNagaWorldとともに、Great Place To Work® Certification™認定を前年に続き連続して取得したことを発表いたします。NagaWorldは、昨年の95%から上昇し、業界基準である65%を大幅に上回る極めて高いTrust Index™スコア97%を達成しました。このスコアの向上は、信頼、尊重、そして従業員の真のエンゲージメントに基づいて構築された職場環境を反映したものです。これらの特質は、従業員体験がゲスト体験や業績に直結するホスピタリティ分野において特に重要な意味を持ちます。この評価は従業員自身の声を通じて得られたものであり、当社の「CARES」バリュー（協働：Collaboration、説明責任：Accountability、尊重：Respect、卓越性：Excellence、持続可能性：Sustainability）に導かれています。これらの価値観は、多様な背景や視点を尊重し、機会均等を基本原則として掲げる包摂的な職場文化の基盤であり続けています。

当社は、学習、キャリア開発、リーダーシップの機会を通じて、人材への投資に引き続き注力しています。従業員からのフィードバックは単に測定されるだけでなく実際の行動へと反映されており、有意義なキャリアの構築を目指す人々にとって「選ばれる雇用主（Employer of Choice）」としての当グループの地位を強化しています。今回の認証取得は誇るべき節目である一方、当社はこれを、さらにより良い職場環境を目指す継続的な道のりの一歩と位置づけています。それは、情熱、協働、そして献身的な取り組みによって組織を卓越したものにしている、すべての従業員のための職場です。

NagaCorpの最高経営責任者兼エグゼクティブディレクターであるChen Yiy Fon氏は次のように述べました。「職場文化と卓越性におけるNagaWorldの成長は、個人の成長に対して日々真摯に向き合い、サービス提供において現地のホスピタリティと文化を誠実に実践しているNagaファミリーのメンバー自身によって最もよく示されています。私はメンバーの一人ひとりを誇りに思うとともに、2年連続での『Great Place To Work® Certification™』取得を心より祝福いたします。当社の職場文化は、皆さん一人ひとりが築き上げてきたものであり、単なる業績目標にとどまらず、信頼と尊重を中心としています。また、カンボジアで起きている成長を評価し、取り上げてくださったGreat Place To Work®機関にも感謝申し上げます。NagaWorldが成長と進化を続けるなかでも、従業員とともに改善・向上を目指す当社の決意が揺らぐことはありません。当社は今後も人事のベストプラクティスへの投資を続け、フィードバックに耳を傾け、卓越性と相互尊重に満ちた職場を構築し続けます。これにより、事業を展開する地域社会に根本的な良い変化をもたらし、この急速に台頭する経済への貢献を果たしてまいります。」

今回の成果は、当社のサステナビリティおよび企業の社会的責任（SCSR）イニシアチブの成功を一段と際立たせるものであり、従業員が力を与えられ報われるだけでなく、より広範な地域社会に好影響を与える積極的な参加者となっていることを裏付けています。サステナビリティにおけるリーダーシップの継続的な進展を裏付けるものとして、NagaCorpがFTSE4Good Index Seriesに初選定されたことは、同社のESGの取り組みにおける重要な節目であり、ESG実践の高度化、サステナビリティ・ガバナンスの強化、事業活動全体における責任あるビジネスへの配慮の定着を反映しています。これらの実績は、NagaCorpがSCSR目標を推進し、従業員、地域社会、環境に対して具体的かつ持続的な価値を提供することに尽力していることを際立たせています。

今年の認証スコア向上を牽引し、継続的な進展を示した主なSCSR実績は以下の通りです：

よりクリーンで環境に配慮したカンボジアに向けた意識から行動への変革 — 「プラスチックの海（An Ocean of Plastic）」展、「クリーン＆グリーン・スクール・プログラム（Clean and Green School Programme）」、および「グリーン・カンボジア：植樹プログラム（Green Cambodia: Tree Planting Programme）」を通じて環境の持続可能性と地域教育を推進し、79校の参加、40回の環境ワークショップの実施、リサイクル用プラスチック5トンの回収、学校の清潔度基準の55%から96%への引き上げを達成しました。2014年以降、32,000本以上の苗木が植樹され、2026年だけでも62,500本の苗木が配布されました。





— 「プラスチックの海（An Ocean of Plastic）」展、「クリーン＆グリーン・スクール・プログラム（Clean and Green School Programme）」、および「グリーン・カンボジア：植樹プログラム（Green Cambodia: Tree Planting Programme）」を通じて環境の持続可能性と地域教育を推進し、79校の参加、40回の環境ワークショップの実施、リサイクル用プラスチック5トンの回収、学校の清潔度基準の55%から96%への引き上げを達成しました。2014年以降、32,000本以上の苗木が植樹され、2026年だけでも62,500本の苗木が配布されました。 従業員のエンパワーメントと地域社会への好影響の創出 — 「インパクト・イニシエーター・プログラム（Impact Initiator Programme）」は、教育、生徒の福祉、学校インフラ、サステナビリティにわたる地域イニシアチブを従業員が主導することを促進します。デジタルリテラシーや情操教育プログラムから学用品の提供、学習環境の改善、コミュニティ菜園に至るまで、リーダーシップ能力を育成しながら従業員主導のアイデアを具体的な成果へと結びつけています。





— 「インパクト・イニシエーター・プログラム（Impact Initiator Programme）」は、教育、生徒の福祉、学校インフラ、サステナビリティにわたる地域イニシアチブを従業員が主導することを促進します。デジタルリテラシーや情操教育プログラムから学用品の提供、学習環境の改善、コミュニティ菜園に至るまで、リーダーシップ能力を育成しながら従業員主導のアイデアを具体的な成果へと結びつけています。 従業員の包括的なウェルビーイングとエンゲージメント — フィットネス、ウェルネス、コミュニティイベントを通じて従業員の福利厚生を支援しています。これには「ウィメンズラン10K（Women Run 10K）」や「プノンペン国際ハーフマラソン（Phnom Penh International Half Marathon）」への参加拡大、当社主催の「NagaRun」や「アースアワー5Kファンラン（Earth Hour 5K Fun Run）」などが含まれます。NagaMartの拡大や健康的な食生活を促進するライブクッキングデモにより、従業員の日々のウェルビーイングをさらに支援しています。





— フィットネス、ウェルネス、コミュニティイベントを通じて従業員の福利厚生を支援しています。これには「ウィメンズラン10K（Women Run 10K）」や「プノンペン国際ハーフマラソン（Phnom Penh International Half Marathon）」への参加拡大、当社主催の「NagaRun」や「アースアワー5Kファンラン（Earth Hour 5K Fun Run）」などが含まれます。NagaMartの拡大や健康的な食生活を促進するライブクッキングデモにより、従業員の日々のウェルビーイングをさらに支援しています。 多様性、公平性、包括性の推進 — 当社は、機会均等と公正な待遇を基盤とした活気ある包括的な職場環境の実現に尽力し、現地人材の育成と女性のリーダーシップ推進を積極的に行っています。全従業員の49.9%、管理職の33%を女性が占めており、バランスの取れた包括的な組織づくりに向けた継続的な進展を反映しています。

NagaCorpは、持続可能な業績が強固なガバナンス、高いエンゲージメントを持つ従業員、そして有意義な地域貢献によって推進されることを認識し、サステナビリティと責任ある事業慣行を長期戦略に統合することに引き続き取り組んでいます。これらの実績は総じて、「ともに明日を創る（Shaping Tomorrow, Together）」に対する当社のコミットメントと、すべてのステークホルダーに持続可能な長期的価値を提供する姿勢を強固なものにしています。

NAGACORP LTD.について

NagaCorp Ltd.は、2006年10月より香港証券取引所に上場しています（SEHK株式コード：3918）。1995年に設立されたNagaCorpの完全子会社であるNagaWorld Ltd.は、カンボジア王国の首都プノンペンにおいて、唯一の世界水準の総合エンターテインメント・レジャー複合施設を所有、管理、運営しています。同社は、70年間有効なカジノライセンスと、51年間（1995年〜2045年）の独占的なゲーミング権を保有しています。NagaCorpは、2011年9月5日に創設されたハンセン外国企業総合指数の構成銘柄に選定されました。2018年9月10日、当グループはハンセン総合大型・中型株指数の構成銘柄に組み入れられました。2023年3月13日、当グループは上海・香港ストックコネクトおよび深セン・香港ストックコネクトにおけるサウスバウンド取引の対象証券に指定されました。

詳細については、nagacorp.comをご覧いただくか、LinkedInでNagaCorpをフォローしてください。

NagaWorld Limitedについて

1995年の開業以来、NagaWorldはカンボジアのダイナミックな観光産業の発展において先頭に立ち、政府の多様な関係者と緊密に連携してきました。ホスピタリティ分野におけるカンボジア最大級の民間雇用主として、当社は長年にわたり世界水準のサービス基準で多数の従業員を育成してきました。その人材はその後も、カンボジアの活気あるホスピタリティ業界の発展に貢献しています。NagaWorldでは、素晴らしい職場環境の構築は単なる業績向上だけでなく、従業員、ゲスト、そして事業を展開する地域社会のために持続可能な未来を形作ることでもあると信じています。

詳細については、nagaworld.comをご覧いただくか、LinkedIn、Facebook、InstagramでNagaWorldをフォローしてください。

Great Place To Work® Certification™

Great Place To Work® Certification™は、企業が獲得を目指す「選ばれる雇用主（Employer of Choice）」としての最も決定的な評価です。これは、従業員が自身の職場体験について報告した内容、具体的にはどれほど一貫して「信頼性の高い職場」を実感しているかに完全に基づいた唯一の認定制度です。Great Place To Work Certificationは、従業員および雇用主の双方から世界的に認知されており、卓越した従業員体験を特定・評価するためのグローバルベンチマークとなっています。毎年、60カ国にわたる10,000社を超える企業がGreat Place To Work認定の取得を申請しています。

Great Place To Work®

職場文化の世界的な権威であるGreat Place To Work®は、30年にわたる画期的な研究とデータを活かし、すべての場所がすべての人にとって働きがいのある職場となるよう支援しています。同社独自のプラットフォームとFor All™モデルは企業が全従業員の体験を評価することを支援し、模範的な職場はGreat Place To Work Certified™に認定されるか、名誉あるBest Workplaces™リストに選定されます。

詳細については、greatplacetowork.comをご覧いただくか、LinkedIn、X、Facebook、InstagramでGreat Place To Work®をフォローしてください。

SOURCE NagaCorp Ltd.