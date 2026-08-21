NagaWorld Raih Sertifikasi Great Place To Work® 2026 dengan Skor Trust Index™ 97%

Perusahaan juga terus berinvestasi dalam pemberdayaan karyawan melalui pelatihan, pengembangan karier, dan kesempatan untuk memupuk kemampuan sebagai pemimpin. Masukan karyawan tidak hanya dikumpulkan dan diukur, namun juga ditindaklanjuti oleh perusahaan. Pendekatan ini memperkuat posisi NagaCorp sebagai tempat kerja pilihan bagi SDM yang ingin membangun karier yang bermakna. Meski menjadi pencapaian yang membanggakan, sertifikasi tersebut bukanlah tujuan akhir. NagaCorp menilainya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang semakin baik—lingkungan yang dibangun bersama oleh seluruh karyawan melalui semangat, kolaborasi, dan dedikasi.

"Perkembangan budaya kerja dan keunggulan NagaWorld paling jelas terlihat dari keluarga besar NagaWorld sendiri. Setiap hari, mereka menunjukkan kesungguhan untuk berkembang dan ketulusan dalam menghadirkan keramahan serta budaya lokal melalui layanan kami," kata Chen Yiy Fon, Chief Executive Officer dan Executive Director NagaCorp. "Saya bangga atas kinerja seluruh anggota tim dan mengucapkan selamat atas pencapaian Great Place To Work® Certification™ untuk tahun kedua. Budaya kerja ini dibangun oleh kita semua dengan prinsip kepercayaan dan sikap saling menghormati sebagai fondasinya, bukan sekadar mengejar target kinerja. "Kami juga berterima kasih kepada Great Place To Work® yang telah mengakui dan menyoroti perkembangan yang terjadi di Kamboja. Seiring dengan perkembangan NagaWorld, kami selalu berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang lebih baik bersama seluruh karyawan. Kami akan terus menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan SDM, mendengarkan masukan karyawan, dan membangun lingkungan kerja yang mengedepankan keunggulan serta sikap saling menghormati. Pada akhirnya, semua upaya tersebut akan membantu kami memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah operasional kami dan berkontribusi di tengah pertumbuhan ekonomi Kamboja yang pesat."

Pencapaian ini juga memperkuat keberhasilan berbagai inisiatif Sustainability and Corporate Social Responsibility (SCSR) yang dijalankan Perusahaan. Melalui berbagai program tersebut, karyawan tidak hanya mendapat dukungan dan penghargaan, melainkan juga terlibat langsung menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Komitmen NagaCorp terhadap isu keberlanjutan semakin diperkuat setelah tercantum untuk pertama kalinya dalam FTSE4Good Index Series. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan ESG NagaCorp dan mencerminkan peningkatan praktik ESG, penguatan tata kelola keberlanjutan, serta penerapan prinsip bisnis yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional perusahaan. Berbagai pencapaian tersebut menunjukkan komitmen NagaCorp dalam mencapai target SCSR sekaligus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi karyawan, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Beberapa program SCSR yang turut mendorong peningkatan skor sertifikasi pada tahun ini antara lain:

Mengubah Kesadaran Publik Menjadi Aksi Nyata untuk Kamboja yang Lebih Bersih dan Hijau — NagaCorp memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan edukasi masyarakat melalui pameran "An Ocean of Plastic", program Clean and Green School, dan program Green Cambodia: Tree Planting. Ketiga program tersebut melibatkan 79 sekolah, menggelar 40 lokakarya lingkungan, mengumpulkan lima ton plastik untuk didaur ulang, serta meningkatkan standar kebersihan sekolah dari 55% menjadi 96%. Sejak 2014, lebih dari 32.000 bibit pohon telah ditanam. Khusus pada 2026, sebanyak 62.500 bibit pohon telah didistribusikan.

— NagaCorp memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan edukasi masyarakat melalui pameran "An Ocean of Plastic", program Clean and Green School, dan program Green Cambodia: Tree Planting. Ketiga program tersebut melibatkan 79 sekolah, menggelar 40 lokakarya lingkungan, mengumpulkan lima ton plastik untuk didaur ulang, serta meningkatkan standar kebersihan sekolah dari 55% menjadi 96%. Sejak 2014, lebih dari 32.000 bibit pohon telah ditanam. Khusus pada 2026, sebanyak 62.500 bibit pohon telah didistribusikan. Memberdayakan Karyawan, Menciptakan Dampak Positif bagi Masyarakat — Program Impact Initiator mendorong karyawan agar mau memimpin berbagai kegiatan untuk masyarakat, mulai dari pendidikan, kesejahteraan siswa, infrastruktur sekolah hingga keberlanjutan. Program ini mencakup literasi digital dan kegiatan pengayaan, penyediaan perlengkapan sekolah, perbaikan lingkungan belajar, serta pengembangan kebun sayur masyarakat. Dengan demikian, gagasan yang datang dari karyawan terwujud menjadi kegiatan nyata sehingga turut mengembangkan kemampuan mereka sebagai pemimpin.

— Program Impact Initiator mendorong karyawan agar mau memimpin berbagai kegiatan untuk masyarakat, mulai dari pendidikan, kesejahteraan siswa, infrastruktur sekolah hingga keberlanjutan. Program ini mencakup literasi digital dan kegiatan pengayaan, penyediaan perlengkapan sekolah, perbaikan lingkungan belajar, serta pengembangan kebun sayur masyarakat. Dengan demikian, gagasan yang datang dari karyawan terwujud menjadi kegiatan nyata sehingga turut mengembangkan kemampuan mereka sebagai pemimpin. Mendukung Kesejahteraan dan Keterlibatan Karyawan — Perusahaan mendukung kesejahteraan karyawan melalui berbagai kegiatan kebugaran, kesehatan, dan komunitas. Partisipasi dalam Women Run 10K dan Phnom Penh International Half Marathon terus meningkat, selain kegiatan yang digelar Perusahaan seperti NagaRun dan Earth Hour 5K Fun Run. Perluasan NagaMart, ditambah sesi demo memasak secara langsung yang mengampanyekan pola makan sehat, turut mendukung kesejahteraan karyawan sehari-hari.

— Perusahaan mendukung kesejahteraan karyawan melalui berbagai kegiatan kebugaran, kesehatan, dan komunitas. Partisipasi dalam Women Run 10K dan Phnom Penh International Half Marathon terus meningkat, selain kegiatan yang digelar Perusahaan seperti NagaRun dan Earth Hour 5K Fun Run. Perluasan NagaMart, ditambah sesi demo memasak secara langsung yang mengampanyekan pola makan sehat, turut mendukung kesejahteraan karyawan sehari-hari. Mendorong Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi — Perusahaan berkomitmen membangun lingkungan kerja yang inklusif dengan menjunjung prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil. NagaCorp juga aktif mengembangkan SDM lokal dan memperluas peran perempuan dalam kepemimpinan. Saat ini, perempuan mencakup 49,9% dari total tenaga kerja dan 33% dari posisi manajerial. Angka tersebut menunjukkan kemajuan menuju organisasi yang semakin seimbang dan inklusif.

NagaCorp akan terus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam strategi jangka panjang. Perusahaan meyakini bahwa kinerja berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang kuat, karyawan yang terlibat aktif, serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Seluruh pencapaian tersebut semakin memperkuat komitmen NagaCorp, yakni "Shaping Tomorrow, Together", serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

TENTANG NAGACORP LTD.

Didirikan pada 1995, NagaCorp Ltd. telah mencatatkan saham di Bursa Efek Hong Kong (SEHK: 3918) sejak Oktober 2006. Terbentuk pada 1995, anak usahanya, NagaWorld Ltd., memiliki dan mengoperasikan satu-satunya kompleks hiburan dan rekreasi kelas dunia di Phnom Penh, ibu kota Kerajaan Kamboja. NagaCorp menjadi bagian dari Hang Seng Foreign Companies Composite Index sejak 2011 dan Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap Index sejak 2018. Pada 2023, NagaCorp juga tercantum dalam daftar saham yang memenuhi syarat Southbound Trading melalui Shanghai-Hong Kong dan Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. NagaCorp memegang lisensi kasino yang berlaku selama 70 tahun, serta hak eksklusif untuk menjalankan bisnis kasino selama 51 tahun, dari 1995 hingga 2045. Perusahaan tercantum dalam Indeks Hang Seng Foreign Companies Composite sejak indeks tersebut diluncurkan pada 5 September 2011. Pada 10 September 2018, NagaCorp tercatat sebagai salah satu konstituen Indeks Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap. Kemudian, pada 13 Maret 2023, saham NagaCorp tercantum dalam daftar efek yang dapat diperdagangkan melalui skema Southbound Trading dalam program Shanghai-Hong Kong Stock Connect dan Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Informasi selengkapnya: nagacorp.com dan akun NagaCorp di LinkedIn.

TENTANG NAGAWORLD LIMITED

Sejak berdiri pada 1995, NagaWorld telah menjadi pelopor yang mengembangkan industri pariwisata Kamboja, serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintah. Sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar yang menyediakan lapangan kerja di sektor perhotelan, NagaWorld telah melatih ribuan karyawan dengan standar layanan kelas dunia. Bagi NagaWorld, membangun tempat kerja yang hebat bukan hanya menyasar kinerja bisnis, namun juga menciptakan masa depan berkelanjutan bagi karyawan, tamu, dan komunitas yang dilayani.

Informasi selengkapnya: nagaworld.com dan ikuti akun media sosial NagaWorld di LinkedIn, Facebook, dan Instagram.

Tentang Great Place To Work ® Certification ™

Great Place To Work® Certification™ merupakan salah satu pengakuan yang paling bergengsi bagi perusahaan yang ingin dikenal sebagai tempat kerja pilihan. Sertifikasi ini menjadi satu-satunya program yang didasarkan pada penilaian karyawan terhadap pengalaman kerja mereka, khususnya mengenai seberapa konsisten perusahaan membangun lingkungan kerja yang dilandasi prinsip kepercayaan. Great Place To Work Certification diakui oleh karyawan dan perusahaan di berbagai negara, serta menjadi tolok ukur global yang mengidentifikasi dan mengapresiasi perusahaan yang mampu menghadirkan budaya kerja terbaik. Setiap tahun, lebih dari 10.000 perusahaan di 60 negara mengajukan pendaftaran untuk memperoleh sertifikasi Great Place To Work.

TENTANG GREAT PLACE TO WORK ®

Sebagai lembaga global yang menilai budaya kerja, Great Place To Work® telah melakukan riset selama 30 tahun dan mengembangkan berbagai data serta kajian untuk membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua karyawan. Dengan platform eksklusif dan For All™ Model dari Great Place To Work, perusahaan dapat mengevaluasi pengalaman setiap karyawan. Perusahaan yang berhasil membangun lingkungan kerja unggulan memperoleh status Great Place To Work Certified™ atau tercantum dalam daftar bergengsi Best Workplaces™.

Informasi selengkapnya: greatplacetowork.com dan akun media sosial Great Place To Work ® di LinkedIn, X, Facebook, dan Instagram.

SOURCE NagaCorp Ltd.