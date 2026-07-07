Rainbowco、世界で培った納入実績を活かし洋上風力発電用基礎の製造能力を拡大

中国・啓東、2026年7月8日 /PRNewswire/ -- Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. （ROC）は、Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. （RHI）（SZSE：002483）の完全子会社であり、大規模な生産能力、豊富なプロジェクト納入実績、世界規模のサービス体制を通じて、洋上風力発電設備の製造分野における地位を引き続き強化しています。同社は、信頼性の高い基礎ソリューションを通じて、世界の洋上風力発電産業の持続可能な成長を支援することに尽力しています。

2011年に江蘇省啓東海洋産業パークに設立されたROCは、洋上風力発電、造船、海洋エンジニアリング機器の分野で、中国有数の製造拠点の一つへと成長しました。

同社は、長江に面した800メートルの岸線を有する、総面積約50万平方メートルの専門製造拠点を運営しています。製作、組立、検査、塗装、重量物荷役・物流の各施設を統合的に備えることで、ROCは洋上風力発電用基礎を効率的に、安定して大規模に納入できます。

RHIのハイエンド機器製造セグメントにおける主要事業部門として、ROCは洋上風力発電設備および海洋エンジニアリング機器の製作を専門としています。同社の製品ポートフォリオには、海洋作業船、モノパイル基礎、ジャケット基礎、関連する二次構造物が含まれており、近海および大水深の洋上風力発電プロジェクトの双方に対応しています。

長年にわたり、ROCは中国および海外のプロジェクト向けに、約800基の洋上風力発電用モノパイルと、それに付随する二次鋼構造物一式を納入してきました。同社はまた、中国初の洋上風力発電据付船であるHuadian 1001、IHCの4,000トン級重量物運搬船、Huadian Wenqiang 600トン級洋上風力発電据付プラットフォーム、Dolphin 01洋上風力発電運用・保守船など、複数の代表的な海洋エンジニアリング設備の建造にも参画しています。これらのプロジェクトにより、ROCは大規模海洋エンジニアリング機器の製造における専門性をさらに強化しました。

RHIの世界的な製造・サービスネットワークにより、ROCは5つの製造拠点と、6大陸に広がる30近くの現地サービス拠点を利用できます。現在、同社の事業は50を超える国・地域に広がっており、プロジェクト支援、機器製造、最終納入に至るまで、海外顧客に統合型ソリューションを提供しています。

今後も、ROCは技術革新、製造能力、国際的な納入体制の強化を継続していきます。同社は、世界各地のパートナーと緊密に連携しながら、洋上風力発電の継続的な成長を支援し、よりクリーンで持続可能なエネルギーの未来に向けた世界的な移行に貢献することに引き続き尽力しています。

SOURCE Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd.