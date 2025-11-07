Riyadh、世界に門戸を開く：Biban 2025、チャンスのグローバルな目的地として開幕

リヤド、サウジアラビア, 2025年11月7日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアの中小企業総局（Monsha'at）は本日、リヤド・フロント展示・会議センターにてBiban Forum 2025を開幕しました。これにより、スタートアップ、起業家、中小企業（SME）を対象としたサウジアラビア最大の年次集会が幕を開けました。

「機会のグローバル拠点」をテーマに開催される Biban 2025 では、世界中の起業家、政策立案者、投資家が一堂に会し、グローバル起業家精神の次の章を築く議論を行います。

Monsha'at が主催するこの4日間のフォーラムには、150か国以上を代表する1,000の出展者と200人以上の講演者が参加します。また、議論、ワークショップ、パートナーシップ締結などの多彩なプログラムを通じて、サウジアラビアが革新と投資のグローバルハブとしての役割を拡大していることが強調されます。

これまでの成功を踏まえ、Biban 2025 は、アイデアを実際の成果へと変える国際的なプラットフォームへと進化しています。今年のフォーラムでは、資金へのアクセスを拡大し、イノベーション能力を向上させ、官民セクター間の協力を強化することを目的とした新たな取り組みが導入されます。

開幕日には、30件以上の契約締結や合計59億米ドル相当のプロジェクト発表が行われました。その中には、Riyad銀行との13億米ドルの資金ポートフォリオ、Al Rajhi銀行との10億米ドル、Arab銀行との5億米ドルが含まれ、いずれも起業家や中小企業の支援を目的としています。

Biban は創設以来、起業家の支援、中小企業の活性化、持続可能な経済の多角化推進を通じて、サウジビジョン2030の目標を体現しています。2025年のフォーラムでも同様の使命が継続され、サウジの起業家が国境を越えて事業を拡大できるよう、世界的な専門知識、資金調達の機会、戦略的パートナーシップへのアクセスが提供されます。

Biban 2025 の開幕に伴い、Riyadhはアイデアのグローバル市場へと変貌します。ここでは、イノベーション、協力、機会が融合し、次世代の成長を後押しします。

