Riyad ouvre ses portes au monde : Le coup d'envoi de Biban 2025, la destination mondiale des opportunités

RIYADH, Arabie Saoudite, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Autorité générale des petites et moyennes entreprises (Monsha'at) en Arabie Saoudite a inauguré le Biban Forum 2025 aujourd'hui au Riyadh Front Exhibition & Conference Center, marquant le début du plus grand rassemblement annuel du Royaume pour les startups, les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises (PME).

Photo du Forum Biban

Placé sous le thème "Destination mondiale pour les opportunités", Biban 2025 réunit des entrepreneurs, des décideurs politiques et des investisseurs du monde entier pour façonner le prochain chapitre du mouvement mondial de l'esprit d'entreprise.

Organisé par Monsha'at, ce forum de quatre jours réunit plus de 200 intervenants et 1 000 exposants représentant plus de 150 pays, ainsi qu'un programme dynamique de discussions, d'ateliers et de signatures de partenariats qui mettent en évidence le rôle croissant de l'Arabie saoudite en tant que centre mondial de l'innovation et de l'investissement.

S'appuyant sur le succès des éditions précédentes, Biban 2025 est devenu une plateforme internationale qui transforme les idées en impact. L'édition de cette année présente de nouvelles initiatives destinées à élargir l'accès au financement, à améliorer les capacités d'innovation et à renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé.

Le jour de l'ouverture, le forum a vu la signature de plus de 30 accords et lancements d'une valeur de 5,9 milliards d'USD, dont un portefeuille de financement de 1,3 milliard d'USD avec la Riyad Bank, de 1 milliard d'USD avec la Al Rajhi Bank et de 500 millions d'USD avec l'Arab Bank, tous destinés à renforcer l'autonomie des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises.

Depuis sa création, Biban incarne les objectifs de la Vision 2030 saoudienne en donnant aux entrepreneurs les moyens d'agir, en favorisant les PME et en faisant progresser la diversification économique durable. L'édition 2025 poursuit cette mission en offrant un accès à l'expertise mondiale, aux opportunités de financement et aux partenariats stratégiques qui aident les entrepreneurs saoudiens à s'étendre au-delà des frontières.

Lorsque Biban 2025 ouvre ses portes, Riyad se transforme en un marché mondial des idées, un lieu où l'innovation, la collaboration et les opportunités convergent pour alimenter la prochaine génération de croissance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815703/Monshaat.jpg