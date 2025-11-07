Riad abre sus puertas al mundo: Biban 2025 arranca como destino global de oportunidades

RIAD, Arabia Saudita, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas (Monsha'at) de Arabia Saudita inauguró hoy el Foro Biban 2025 en el Centro de Exposiciones y Conferencias Riyadh Front, dando inicio a la mayor reunión anual del Reino para emergentes, emprendedores y pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Celebrado bajo el lema "Destino global de oportunidades", Biban 2025 reúne a emprendedores, responsables políticos e inversores de todo el mundo para dar forma al próximo capítulo del movimiento emprendedor global.

Photo from Biban Forum

Organizado por Monsha'at, el foro de cuatro días cuenta con más de 200 ponentes y 1.000 expositores que representan a más de 150 países, junto con una agenda dinámica de debates, talleres y firmas de acuerdos de colaboración que destacan el creciente papel de Arabia Saudita como centro mundial de innovación e inversión.

Tras el éxito de ediciones anteriores, Biban 2025 se ha consolidado como una plataforma internacional que transforma ideas en impacto. La edición de este año presenta nuevas iniciativas diseñadas para ampliar el acceso a la financiación, potenciar las capacidades de innovación y fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado.

En su jornada inaugural, el foro fue testigo de la firma de más de 30 acuerdos y lanzamientos por valor de 5.900 millones de dólares, incluyendo una cartera de financiación de 1.300 millones de dólares con Riyad Bank, 1.000 millones de dólares con Al Rajhi Bank y 500 millones de dólares con Arab Bank, todos ellos destinados a empoderar a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas.

Desde su creación, Biban ha encarnado los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudita al empoderar a los emprendedores, impulsar a las pymes y promover la diversificación económica sostenible. La edición de 2025 continúa con esta misión al ofrecer acceso a experiencia global, oportunidades de financiación y alianzas estratégicas que ayudan a los emprendedores saudíes a expandirse internacionalmente.

Con la inauguración de Biban 2025, Riad se transforma en un mercado global de ideas, un lugar donde la innovación, la colaboración y las oportunidades convergen para impulsar la próxima generación de crecimiento.