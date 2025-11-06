Riad öffnet seine Türen für die Welt: Biban 2025 startet als globale Destination für Chancen

RIYADH, Saudi-Arabien, 6.November 2025 /PRNewswire/ -- Die Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen (Monsha'at) in Saudi-Arabien hat heute im Riyadh Front Exhibition & Conference Center das Biban Forum 2025 eröffnet und damit den Startschuss für die größte jährliche Veranstaltung des Königreichs für Start-ups, Unternehmer und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gegeben.

Die Biban 2025 steht unter dem Motto "Global Destination for Opportunities" und bringt Unternehmer, politische Entscheidungsträger und Investoren aus der ganzen Welt zusammen, um das nächste Kapitel der globalen Unternehmerbewegung zu gestalten.

Das von Monsha'at organisierte viertägige Forum bietet über 200 Redner und 1.000 Aussteller aus mehr als 150 Ländern sowie ein dynamisches Programm mit Diskussionen, Workshops und Partnerschaftsunterzeichnungen, die die wachsende Rolle Saudi-Arabiens als globales Zentrum für Innovation und Investitionen unterstreichen.

Aufbauend auf dem Erfolg der vorangegangenen Ausgaben hat sich Biban 2025 zu einer internationalen Plattform entwickelt, die Ideen in Wirkung umsetzt. Die diesjährige Ausgabe stellt neue Initiativen vor, die darauf abzielen, den Zugang zu Finanzmitteln zu erweitern, die Innovationsfähigkeit zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu stärken.

Am Eröffnungstag des Forums wurden mehr als 30 Vereinbarungen und Verträge im Wert von 5,9 Mrd. USD unterzeichnet, darunter ein Finanzierungsportfolio in Höhe von 1,3 Mrd. USD mit der Riyad Bank, 1 Mrd. USD mit der Al Rajhi Bank und 500 Mio. USD mit der Arab Bank, die alle darauf abzielen, Unternehmer und kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen.

Seit ihrer Gründung hat Biban die Ziele der saudischen Vision 2030 verkörpert, indem sie Unternehmer befähigt, KMU zu unterstützen und eine nachhaltige wirtschaftliche Diversifizierung zu fördern. Die Ausgabe 2025 setzt diese Aufgabe fort, indem sie Zugang zu globalem Fachwissen, Finanzierungsmöglichkeiten und strategischen Partnerschaften bietet, die saudischen Unternehmern helfen, über die Grenzen hinaus zu wachsen.

Wenn Biban 2025 seine Pforten öffnet, verwandelt sich Riad in einen globalen Marktplatz der Ideen, einen Ort, an dem Innovation, Zusammenarbeit und Chancen zusammenkommen, um die nächste Generation des Wachstums zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815703/Monshaat.jpg