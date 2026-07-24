Weichai Group: 40 tahun di Vietnam, bersama-sama mencipta masa depan baharu yang hijau dan pintar

HANOI, Vietnam, 24 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada 22 Julai, Persidangan Rakan Kongsi Global Weichai Group 2026 telah diadakan di Hanoi, Vietnam. Hampir 400 rakan kongsi global, ketua pegawai eksekutif perusahaan luar negara dan wakil media berhimpun untuk memberi tumpuan kepada sempadan baharu teknologi hijau dan pintar, di samping memupuk ekosistem baharu bagi kerjasama industri rentas sempadan.

Persidangan itu menyatakan bahawa tahun ini menandakan ulang tahun ke-80 Weichai dan ulang tahun ke-40 kehadirannya di pasaran Vietnam. Sepanjang tempoh 40 tahun yang lalu, Weichai telah berintegrasi secara mendalam dengan pembangunan industri tempatan dan mengiringi pelanggan Vietnam dalam perjalanan pertumbuhan keusahawanan mereka. Jualan produk kuasa Weichai di Vietnam telah melebihi 160,000 unit, sekali gus secara konsisten menduduki tempat pertama dalam segmen seperti penyelesaian kuasa bas dan kuasa marin.

Bertitik tolak daripada pencapaian baharu selepas 40 tahun, Weichai mengadakan persidangan rakan kongsi global ini dengan menjadikan Vietnam sebagai tonggak strategik, sekali gus menunjukkan tekadnya untuk terus memperkukuh kehadirannya di Asia Tenggara dan memperluaskan jejak globalnya. Syarikat memperkenalkan penyelesaian transformasi hijau dan pintar bertaraf dunia serta mengemukakan tiga cadangan untuk memperdalam kerjasama dengan rakan kongsi: meneruskan inovasi kolaboratif bagi meneroka sempadan baharu teknologi hijau, mencipta nilai baharu di pasaran tempatan menerusi produk hijau melalui kerjasama yang saling menguntungkan, dan membina asas yang lebih kukuh bagi kerjasama yang memberi manfaat bersama melalui perkhidmatan cemerlang. Weichai akan terus bekerjasama rapat dengan rakan kongsi global untuk meneroka pasaran dan berkongsi hasil pembangunan, sekali gus memperkasa dan merangsang kerjasama berkualiti tinggi yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.

Pada persidangan tersebut, Weichai mempersembahkan gambaran menyeluruh mengenai susun atur pembangunan globalnya serta kekuatan teras keseluruhan rantaian industrinya. Syarikat mengetengahkan kelebihan teknologi dan produk terasnya dalam bidang seperti tenaga baharu, sistem kuasa dan tenaga, serta kuasa marin, di samping mempamerkan produk kenderaan lengkap pintar rendah karbon, termasuk kenderaan komersial tenaga baharu dan model AsiaStar Bus. Produk-produk ini, yang memenuhi keperluan pembangunan bagi transformasi hijau dan peningkatan pintar di Vietnam serta pasaran Asia Tenggara dengan tepat dan lebih meluas, menerima pengiktirafan tinggi dan perhatian meluas daripada para rakan kongsi yang menghadiri persidangan tersebut.

SOURCE Weichai Group