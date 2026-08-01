줌라이언, 재주문에 힘입어 해외 콘크리트 기계 사업 성장

창사, 중국 2026년 8월 1일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언')이 장비 및 현지 서비스 역량에 대해 높아진 고객의 신뢰를 반영하는 재주문에 힘입어 해외 콘크리트 기계 시장에서 입지를 확대하고 있다. 줌라이언은 2026년 주요 해외 시장에서 제품 인도와 시장 개척, 현지화 지원을 지속적으로 추진해 왔다.

신제품 출시와 시장 개척과 더불어 재구매는 고객 신뢰를 보여주는 중요한 지표로 자리 잡고 있다. 건설 기계 고객의 구매 결정에는 장비 사양뿐만 아니라 까다로운 작업 환경에서 제품이 시간이 지남에 따라 어떤 성능을 발휘하는지도 영향을 미친다. 신뢰성, 펌핑 효율성, 적응성, 신속한 현지 지원은 최초 주문이 장기적인 협력 관계로 발전할지를 좌우하는 중요한 요소다.

파나마에 기반을 둔 콘크리트 서비스 업체 이탈 콘크레토스(Ital Concretos, S.A.)가 대표적인 사례다. 2017년 설립되어 파나마 서부 라초레라에 본사를 둔 이 회사는 레미콘(ready-mix concrete)을 공급하고 지역 내 주거, 상업 및 인프라 프로젝트를 지원하고 있다.

이탈 콘크레토스는 여러 제조업체의 장비를 비교하고 협의를 진행한 끝에 2025년 9월 줌라이언의 43m 콘크리트 펌프카를 처음 구매했다. 이번 주문은 양사 협력의 출발점이 됐으며, 고객이 현지 건설 환경에서 장비 성능을 평가할 기회를 제공했다.

인도 후 해당 펌프카는 다양한 프로젝트에 투입됐다. 고객의 평가에 따르면 이 장비는 안정적인 펌핑 성능을 유지하고 서로 다른 프로젝트 요구사항에도 원활하게 대응했으며, 정상 운용 과정에서 품질 관련 문제는 보고되지 않았다. 장비 성능과 줌라이언의 현지 서비스 지원은 이탈 콘크레토스가 협력 확대에 더 큰 신뢰를 갖는 계기가 됐다.

이탈 콘크레토스는 2026년 6월 줌라이언의 62m 콘크리트 펌프카를 재주문했다. 더 큰 규격의 모델은 작업 범위와 운용 능력을 확대해 규모가 크고 복잡한 프로젝트를 더욱 효율적으로 지원했다. 43m 모델에서 62m 장비로의 전환은 최초 구매를 통해 형성된 신뢰가 더 높은 작업 능력을 갖춘 장비 수요로 이어질 수 있는지 보여준다.

이탈 콘크레토스는 이후 줌라이언 콘크리트 펌프카 3대를 추가로 주문해 양사 협력 관계를 한층 강화하고 줌라이언 장비 보유 대수를 늘렸다.

이번 재주문은 장기적인 고객 관계를 구축하는 데 검증된 신뢰성과 생산성, 신속한 서비스가 얼마나 중요한지 보여준다. 줌라이언에 있어 파나마에서의 주문은 현지화된 서비스 역량의 지원을 받는 실제 작업 환경에서의 장비 성능이 최초 구매를 지속적인 협력으로 발전시킬 수 있음을 보여주는 사례다.

SOURCE Zoomlion