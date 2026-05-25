Comienza la cuenta atrás de 30 días: el 4º CISCE abrirá sus puertas en Pekín el 22 de junio

PEKÍN, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 4ª edición de la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) está a tan solo 30 días y tendrá lugar del 22 al 26 de junio en el Centro Internacional de Exposiciones de China (sede Shunyi) en Pekín.

30-Day Countdown Begins: 4th CISCE to Open in Beijing on June 22

La exposición contará con seis sectores clave de la cadena de suministro: Tecnología digital, Fabricación avanzada, Agricultura verde, Vida saludable, Vehículos inteligentes y Energía limpia, además de un área de exhibición dedicada a los Servicios de la Cadena de Suministro. Hasta la fecha, 676 empresas chinas e internacionales, empresas nacionales especializadas, sofisticadas, distintivas e innovadoras, y organizaciones del sector han confirmado su participación. Incluyendo a los socios de la cadena de suministro que participan junto con los expositores, se espera que el número total de expositores supere los 1.200.

Se abre el plazo de inscripción con entrada gratuita

La exposición estará abierta a visitantes profesionales desde la tarde del 22 de junio hasta el 24 de junio, antes de abrir al público general los días 25 y 26 de junio. Ya está abierto el plazo de inscripción para visitantes profesionales, compradores, representantes de los medios de comunicación y público en general, con entrada gratuita para todos los participantes inscritos.

115 expositores que regresan participan por cuarto año consecutivo, mientras que nuevos participantes se unen al evento.

El número de países y regiones participantes sigue creciendo en comparación con la edición anterior. Entre los participantes que se incorporan por primera vez se encuentran empresas de 13 países, como Finlandia, Austria y Kazajistán, junto con organizaciones como UNICEF, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Sociedad Internacional de Ejecutivos de Licencias (LESI). Asimismo, 115 empresas chinas e internacionales regresan por cuarto año consecutivo, mientras que varias multinacionales de renombre mundial participarán por primera vez este año.

Lanzada en 2023, la CISCE es la primera feria mundial de ámbito nacional dedicada a la cooperación en la cadena de suministro. Tras el éxito de sus tres primeras ediciones, la feria se ha consolidado como una plataforma internacional de gran prestigio para el comercio y la colaboración industrial.

Para obtener más información sobre la 4ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, visite https://en.cisce.org.cn/ o regístrese para asistir en https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access.

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