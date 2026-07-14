BML2026 Himpunkan Barisan Terhebat Francais Permainan Gaya Anime Terkemuka China

Konsert bersejarah mencapai jumlah penonton siaran langsung kemuncak seramai 45 juta orang

SHANGHAI, 15 Julai 2026 /PRNewswire/ -- BILIBILI MACRO LINK-PLAY! 2026 (BML2026), konsert ACGN secara langsung yang menyeluruh anjuran Bilibili, melabuhkan tirainya pada 12 Julai setelah mencipta sejarah sebagai acara pertama yang menghimpunkan francais permainan gaya anime terkemuka China di atas satu pentas di Hong Arena (East Hall), National Exhibition and Convention Center (Shanghai).

Tercetus daripada budaya komuniti Bilibili, BML telah berkembang sepanjang 14 tahun lalu menjadi salah satu konsert ACGN terunggul di China. Acara tahun ini memperkenalkan satu inisiatif baharu, iaitu BML-PLAY!, yang berteraskan permainan gaya anime China dengan menghimpunkan judul-judul terkemuka termasuk Honkai: Star Rail, Azur Lane, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves, Arknights, Arknights: Endfield dan Genshin Impact.

Perhimpunan itu melakar satu pencapaian yang jarang berlaku dalam industri permainan. Dalam pasaran yang menyaksikan francais permainan ACGN secara tradisinya membina komuniti khususnya yang tersendiri, BML2026 menjadi konsert pertama yang menghimpunkan kesemuanya di atas satu pentas. Dengan mengetepikan persaingan komersial, penerbit yang mengambil bahagian berganding bahu di BML2026 untuk mengadakan sebuah perayaan yang pertama seumpamanya buat peminat permainan gaya anime.

BML2026 turut mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan komuniti permainan. Lebih 110,000 orang membuat prapendaftaran untuk mendapatkan tiket di Bilibili sebelum jualan dibuka, manakala tiket habis dijual hampir serta-merta.

Konsert itu disiarkan secara langsung serentak menerusi akaun rasmi Bilibili pada 12 Julai, dengan mencapai jumlah penonton kemuncak seramai 45 juta orang. Acara penutup, "LINK START!", menampilkan rangkaian simfoni yang menggabungkan muzik ikonik daripada kesemua tujuh permainan yang diketengahkan merentas empat bab bertema. Persembahan itu mendapat sambutan hangat daripada peminat, dengan penonton memberikan komen, "Saya tidak pernah menjangkakan lagu-lagu ini dapat digabungkan dengan begitu lancar," dan "Kemuncak persembahan tersebut—setiap permainan ditampilkan di atas pentas yang sama."

Sepanjang 14 tahun lalu, BML terus memperluas pengaruhnya dan memperkukuh hubungannya dengan komuniti ACGN. Kejayaan berterusannya mencerminkan daya tarikan berkekalan dalam menghubungkan peminat menerusi muzik dan minat bersama—satu pengalaman langsung yang tiada gantinya. Pada masa sama, produksi acara secara langsung yang berkualiti tinggi menjadi kaedah penting untuk francais ACGN memperluas jangkauan dan mencipta nilai melangkaui kandungan asal mereka. Ketika industri ACGN terus meneroka pelbagai model perniagaan, BML menawarkan model mampan yang wajar diberikan perhatian dalam jangka panjang.

SOURCE Bilibili