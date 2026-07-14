BML2026 รวมพลสุดยอดเกมสไตล์อนิเมะแถวหน้าของจีน พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่

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Bilibili

14 Jul, 2026, 21:11 CST

คอนเสิร์ตแห่งปีทุบสถิติใหม่ ดันยอดผู้ชมถ่ายทอดสดทะลุ 45 ล้าน

เซี่ยงไฮ้, 14 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- BILIBILI MACRO LINK-PLAY! 2026 (BML2026) มหกรรมคอนเสิร์ตแสดงสดสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมวัฒนธรรม ACGN ของ Bilibili ได้ปิดฉากลงอย่างงดงามเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะอีเวนต์แรกที่รวบรวมสุดยอดแฟรนไชส์เกมสไตล์อนิเมะชั้นนำของจีนมาไว้บนเวทีเดียวกัน ณ Hong Arena (East Hall) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (เซี่ยงไฮ้)

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คอนเสิร์ต BML ถือกำเนิดขึ้นจากวัฒนธรรมคอมมูนิตี้อันแข็งแกร่งของ Bilibili และได้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 14 ปี จนก้าวขึ้นเป็นมหกรรมคอนเสิร์ต ACGN อันดับต้น ๆ ของจีน โดยในปีนี้ได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่อย่าง BML-PLAY! เพื่อเน้นไปที่เกมสไตล์อนิเมะของจีนโดยเฉพาะ พร้อมรวมพลเกมระดับเมกะฮิตมาร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่ง อาทิ Honkai: Star RailAzur Lane, Zenless Zone ZeroWuthering WavesArknightsArknights: Endfield และ Genshin Impact

การรวมตัวในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งในอุตสาหกรรมเกม เพราะท่ามกลางภาพรวมตลาดที่แฟรนไชส์เกมแนว ACGN มักจะแยกกันสร้างคอมมูนิตี้เฉพาะของตนเอง งาน BML2026 กลับสร้างประวัติศาสตร์เป็นคอนเสิร์ตแรกที่สามารถดึงทุกแฟรนไชส์มาร่วมจัดแสดงบนเวทีเดียวกันได้สำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น บรรดาผู้จัดจำหน่ายเกมที่เข้าร่วมงานต่างพร้อมใจกันก้าวข้ามการแข่งขันทางการค้า เพื่อผนึกกำลังกันที่งาน BML2026 และสร้างสรรค์มหกรรมเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในลักษณะนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่แฟนเกมสไตล์อนิเมะ

นอกจากนี้ งาน BML2026 ยังจุดกระแสความตื่นเต้นในหมู่คอมมูนิตี้เกมเมอร์ได้อย่างล้นหลาม สะท้อนได้จากยอดผู้ลงทะเบียนแสดงความจำนงซื้อตั๋วล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม Bilibili ที่พุ่งทะลุ 110,000 คนก่อนเปิดระบบ และตั๋วทั้งหมดจำหน่ายหมดเกลี้ยงแทบจะทันทีที่เปิดขาย

คอนเสิร์ตนี้ได้ถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านทางบัญชีอย่างเป็นทางการของ Bilibili เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสร้างปรากฏการณ์ยอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดมากถึง 45 ล้าน สำหรับการแสดงชุดฟินาเล่ในชื่อ "LINK START!" ถือเป็นไฮไลต์ที่สะกดผู้รับชมด้วยการบรรเลงเพลงซิมโฟนีสุดอลังการ ที่ร้อยเรียงบทเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 7 เกมดังเข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 4 ธีมหลัก ซึ่งการแสดงนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นจากแฟน ๆ สะท้อนผ่านความคิดเห็นจากผู้ชม เช่น "ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเพลงของแต่ละเกมจะนำมาร้อยเรียงเข้ากันได้อย่างไหลลื่นขนาดนี้" และ "ที่สุดของโชว์นี้คือการได้เห็นทุกเกมมารวมตัวกันบนเวทีเดียวกัน"

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา BML ยังคงแผ่ขยายอิทธิพลและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคอมมูนิตี้ ACGN อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์อันเหนือกาลเวลาของการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านเสียงดนตรีและความหลงใหลในสิ่งเดียวกัน อันเป็นประสบการณ์การแสดงสดที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ ขณะเดียวกัน การยกระดับโปรดักชันการแสดงสดให้มีคุณภาพสูงยังกลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับแฟรนไชส์ ACGN ในการขยายฐานแฟนคลับ และสร้างมูลค่าเพิ่มที่นอกเหนือไปจากคอนเทนต์หลัก และในขณะที่วงการ ACGN กำลังเดินหน้าค้นหาโมเดลทางธุรกิจที่หลากหลาย งาน BML ก็ได้เผยให้เห็นแนวทางที่ยั่งยืนและคู่ควรแก่การจับตามองในระยะยาว

SOURCE Bilibili

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