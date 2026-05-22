축구로 하나 되고, 탁월함이라는 공통의 비전으로 나아가다…GAC, 톨루카 FC와 전략적 파트너십 발표

멕시코 톨루카 및 중국 광저우 2026년 5월 22일 /PRNewswire/ -- 2026년 미국•캐나다•멕시코 월드컵에 대한 기대감이 고조되는 가운데, GAC가 멕시코 축구의 전설적인 구단인 데포르티보 톨루카 풋볼 클럽(Deportivo Toluca Fútbol Club)과 2년간 전략적 파트너십을 체결했다고 2026년 5월 19일 공식 발표했다. 이에 따라 GAC는 톨루카 FC의 공식 파트너가 됐다. 이번 협력은 2026년 월드컵을 앞두고 미주 지역에서 추진 중인 GAC의 글로벌 스포츠 마케팅 전략의 핵심 행보로, 미주 핵심 시장에서 브랜드의 현지 입지와 글로벌 영향력을 한층 강화할 것으로 기대를 모으고 있다.

톨루카 FC는 1917년 창단 이후 오랜 역사와 경쟁력을 바탕으로 멕시코 축구를 대표해 온 상징적인 구단이다. 구단이 추구하는 탁월함과 규율, 회복력, 승리를 향한 정신은 품질 우선, 혁신 중심, 고성능 추구라는 GAC의 브랜드 철학과 긴밀히 맞닿아 있다. GAC는 멕시코 시장에서 높은 인지도를 구축한 중국 자동차 브랜드로 자동차 산업의 선도 기업과 축구 챔피언 팀 간 강력한 협업을 통해 같은 비전 아래 새 산업 간 파트너십의 장을 열게 됐다.

양측은 이번 협력을 통해 브랜드 노출 프로그램, 팬 대상 특별 체험, 다양한 이벤트를 공동으로 전개할 예정이다. 더 친근하고 진정성 있게 현지 사용자층과 소통해 수백만 축구 팬들과 깊은 유대감을 형성한다는 계획이다. 또한 멕시코 전역에서 사랑받는 문화 플랫폼인 축구를 활용해 브랜드 인지도를 전방위적으로 확대하고, 멕시코 시장에서 프리미엄•신뢰•혁신 이미지를 더욱 강화함으로써 '시장 진입' 단계에서 '브랜드 현지화' 단계로 중요한 전환을 완성할 예정이다.

이번 톨루카 FC와의 파트너십은 GAC가 브라질, 콜롬비아, 볼리비아, 우루과이 등 중남미 주요 시장에서 추진해 온 스포츠 협력의 연장선상에서 또 하나의 중요한 이정표가 됐다. GAC는 현재 중남미 전역을 아우르며 세계와 연결되는 스포츠 마케팅 매트릭스를 구축했으며, 단발성 후원에서 벗어나 글로벌 스포츠 생태계를 연계하는 전략으로 전환하고 있다. 브랜드 영향력을 지속적으로 확대하고 중남미 스포츠 마케팅 네트워크를 강화해 현지 소비자와의 정서적 연결을 심화하고 글로벌 브랜드 영향력을 꾸준히 높여가고 있다.

GAC에 관해 자세한 사항은 https://www.gacgroup.com/en 또는 공식 소셜미디어 채널에서 확인할 수 있다.

SOURCE GAC