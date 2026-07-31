XCMG, 인도네시아서 첫 해외 신에너지 공장 생산 개시

웨다, 인도네시아, 2026년 7월 31일 /PRNewswire/ -- XCMG(SHE: 000425)가 7월 27일 인도네시아 북말루쿠주 인도네시아 웨다베이 산업단지(Indonesia Weda Bay Industrial Park•IWIP)에서 인도네시아 신에너지 제조기지(이하 '기지') 준공식을 열었다. 신에너지 장비 첫 배치(batch)가 생산라인에서 출고돼 전략 파트너인 칭산홀딩그룹(Tsingshan Holding Group)의 IWIP에 인도되면서 XCMG의 첫 해외 신에너지 공장이 본격적인 생산에 들어갔다.

XCMG는 고급화, 지능화, 친환경화, 글로벌화, 서비스 중심이라는 다섯 축을 중심으로 전환을 가속하고 있으며, 글로벌 사업 운영과 친환경 산업 발전을 양대 핵심 전략 우선순위로 삼고 있다. XCMG의 첫 해외 신에너지 공장 가동은 이 두 우선순위를 통합한 전략적 행보다.

XCMG's First Overseas New Energy Factory Commences Production in Indonesia

이 기지는 완성 장비 제조, 현지 작업 환경에 맞춘 현지화 연구개발(R&D), 현지 서비스를 결합해 제품 인도 기간을 단축하고 인도네시아의 광업, 인프라 및 산업단지 물류 분야 전반의 수요에 대응하게 된다.

또한 현지 스마트 제조 역량을 기반으로 전기 건설기계를 대규모로 공급, 인도네시아 주요 산업의 저탄소 전환도 지원한다. XCMG는 자원 효율성을 극대화하기 위해 중고 장비 순환 및 부품 재제조 체계를 개발 중이다.

신에너지 장비 첫 배치의 인도는 기술과 실제 적용 환경, 제조와 시장 수요를 결합한 XCMG와 IWIP 간 협력 모델을 보여주는 장면이다. 양측은 XCMG의 지능형 신에너지 제조 전문성과 IWIP의 산업 생태계 및 실제 적용 환경을 바탕으로 짧은 기간 안에 기지 건설을 완료하고 생산에 착수했다. 이번 산업 간 협력은 중국 기업들의 글로벌 파트너십을 위한 새 모델을 제시하는 것이기도 하다.

XCMG는 30년 넘게 인도네시아에서 사업을 운영하며 판매•서비스 거점 네트워크, 전문 서비스 차량 100여 대, 3단계 예비 부품 및 정비 지원 체계로 구성된 종합적인 현지 사업•서비스 시스템을 구축했다. 이를 통해 인도네시아 전역에서 운용 중인 XCMG 장비 3만여 대의 안정적 가동을 보장하고 있다.

이번 공장 가동으로 XCMG는 인도네시아에서 연구개발, 생산, 공급, 판매 및 서비스를 아우르는 통합 체계를 완성했다. 현지에서 생산되는 신에너지 장비는 인도네시아 친환경 인프라의 질적 발전을 뒷받침하는 핵심 축으로 자리 잡을 전망이다.

현지 직원이 XCMG 인도네시아 인력의 약 80%를 차지하는 가운데 그룹은 지속해서 일자리를 창출하고 전문 기술 인재를 육성하고 있다. 2026년 XCMG 머시너리(XCMG Machinery)는 건설 기계 기업으로서는 유일하게 포춘 차이나 ESG 임팩트 리스트(Fortune China ESG Impact List)에 다시 선정됐다.

SOURCE XCMG Machinery