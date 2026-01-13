DAR AL ARKAN、DAR GLOBAL、The Trump Organization、リヤドでTrump International Golf Club, Wadi Safarの開発に着手

ディリーヤ（サウジアラビア）, 2026年1月13日 /PRNewswire/ -- 2024年12月9日に発表されたリヤドにおける2件のTrumpブランド開発プロジェクトの立ち上げに関する共同発表を受け、Dar Al ArkanはDar GlobalおよびThe Trump Organizationと提携し、これらのランドマーク・プロジェクトの第1弾となる「Trump International Golf Club, Wadi Safar」を発表しました。このプロジェクトは、Diriyah Companyが開発を進める高級マスタープラン地区Wadi Safarに位置し、総敷地面積260万平方メートルに及ぶ大規模開発プロジェクトです。

この場所は、「Trump International Golf Club, Wadi Safar」を中核とし、厳重なセキュリティを備えた高級居住地区となります。Trumpブランドのチャンピオンシップ・ゴルフ・コース、ラグジュアリーなTrumpホテル、ならびに地域特有の壮大なワディ（涸れ谷）およびゴルフ・コースの景観を望む高級レジデンスで構成される計画です。「Trump International Golf Club, Wadi Safar」は、サウジアラビア王国の文化遺産と自然遺産への敬意を反映した環境で、世界水準のホスピタリティ、建築、ライフスタイルを融合させた開発プロジェクトとなります。

Trump Organizationの上級副社長、Eric Trump氏は次のように述べています。「ワディ・サファルにおける今回のランドマーク開発を通じて、同地域でのプレゼンスを拡大できることを誇りに思います。『Trump International Golf Club, Wadi Safar』は、当ブランドが長年にわたり堅持してきた品質、威信、そして時代を超えたエレガンスへの取り組みを体現し、この地域におけるラグジュアリーと卓越性に新たな基準を打ち立てる存在となります。私たちは、地域の豊かな文化遺産と調和しつつ、世界水準のラグジュアリーな居住体験を提供する滞在先を創出できることを楽しみにしています。」

Dar Al Arkan会長のYousef Al Shelash氏は次のように述べています。「このプロジェクトは、Trumpブランドの威信とレガシーを体現する滞在先の実現というビジョンを示すものです。Dar Globalが開発を主導することで、このプロジェクトはサウジアラビアにとどまらず、世界を代表する最高級の滞在先へと成長するものと確信しています。」

Dar GlobalのCEOであるZiad El Chaar氏は、次のように付け加えました。「Dar Globalは、Diriyah CompanyおよびDar Al Arkanとともに『Trump International Golf Club, Wadi Safar』の開発に携わることを誇りに思います。私たちはこれまで、世界的に認知されたラグジュアリー・ブランドとのパートナーシップのもと、欧州およびGCC地域において数多くのランドマーク・プロジェクトを手がけてきました。こうした経験を今回のディリーヤのプロジェクトに生かし、伝統、エレガンス、そして世界水準の品質を融合させた滞在先を実現することで、Trump International Golf Club, Wadi Safar』を同地域を代表する存在として確立していきます。」

