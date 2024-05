Pozytywny świat: oficjalne otwarcie światowej wystawy HUAWEI XMAGE

Podczas ceremonii otwarcia wystawy zainaugurowano również HUAWEI XMAGE Awards 2024 - tegoroczną edycję odbywającego się co roku konkursu opartego na otwartej platformie Huawei na rzecz doskonałości fotograficznej smartfonów. Organizowany ósmy rok z rzędu konkurs ma na celu zainspirowanie konsumentów do pełnego uwolnienia kreatywności i wyobraźni poprzez wykorzystanie wiodącej technologii obrazowania Huawei XMAGE, nadając każdemu zdjęciu głębszy wydźwięk emocjonalny i kulturowy.

„Pozytywny świat - 12 lat fotografii Huawei"

Na debiutującej pod nazwą „A Heartwarming World" („Pozytywny świat") wystawie prezentowanych jest prawie 300 zdjęć wykonanych smartfonami Huawei, wybranych spośród milionów zgłoszeń. Zdjęcia te przedstawiają pozytywne chwile z każdego zakątka świata, z których emanuje spokój i optymizm, a także prawdziwą bliskość zwykłych ludzi. Odzwierciedlają one nową filozofię marki HUAWEI XMAGE - „The Power of Image" („Potęga obrazu"). Istotą filozofii jest pobudzenie wyobraźni, kreatywności i uznania wśród konsumentów dzięki najwyższej jakości technologii obrazowania i doświadczeniom, co odzwierciedla jej potężny wpływ wykraczający poza to, co zostało uchwycone.

Ostatnia dekada była okresem szybkiego rozwoju fotografii mobilnej. Wystawa prezentuje prace wykonane za pomocą serii smartfonów Huawei z ostatnich 12 lat. W tym czasie firma napędzała ewolucję i rozwój technologii obrazowania mobilnego poprzez ciągłe innowacje. Ponadto Huawei nieustannie angażuje się w globalne działania, takie jak konkursy fotograficzne, wydarzenia społecznościowe i raporty dotyczące trendów, promując rozpowszechnianie kultury fotografii mobilnej na całym świecie.

Obecnie seria HUAWEI P została zaktualizowana do serii HUAWEI Pura. Seria HUAWEI Pura opiera się na nowym podejściu, które w doskonały sposób integruje najwyższą jakość fotografii, estetyczny design i niepowtarzalny styl. Według najnowszych danych DXOMARK, HUAWEI Pura 70 Ultra zajmuje pierwsze miejsce w zestawianym przez DXOMARK rankingu aparatów w smartfonach, z imponującym wynikiem 163 punktów 1.

Dzięki wyznaczającej nowe standardy serii HUAWEI Pura 70, HUAWEI XMAGE przesuwa granice technologii i doświadczeń oferowanych użytkownikom na całym świecie, wynosząc inteligentną fotografię na wyższy poziom.

Keith Ladzinski, fotograf z National Geographic, powiedział podczas ceremonii otwarcia: „Fotografia, jako uniwersalny język pozwala uchwycić piękno i inspirować do rozmowy. Ta wystawa jest wynikiem kontemplacji Huawei nad >>technologią<< i >>sztuką<<, odzwierciedlając w pełni przejrzystą filozofię marki".

Wystawa obejmuje osiem różnych tematów: „Tajemnice Matki Natury", „Krajobrazy i przestrzenie", „Dialog ze zwierzętami", „Historia życia", „Ty i ja", „Radość płynąca z uprawiania sportu", „Potęga chwili" i „Świat młodych".

„W erze zdominowanej przez technologię i szybkość ludzie często czują się przytłoczeni zewnętrznym hałasem i stresem - zauważył Chen Xiaobo, kurator wystawy i 9. wiceprezes Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów. - Budujące jest to, że twórcy z całego świata rejestrują i przekazują ciepłe chwile za pomocą smartfonów Huawei. Te obrazy działają jak mosty, które rezonują z duszami, przekazując wewnętrzne ciepło i piękno".

Wystawa „Pozytywny świat - 12 lat fotografii Huawei" potrwa od 8 do 10 maja. Wyjątkowe prace będą prezentowane na oficjalnych platformach Huawei, w tym na @HuaweiXmageAwards (Instagram) oraz na @HuaweiMobile (Instagram, X, Facebook).

HUAWEI XMAGE Awards 2024: napędzanie inspiracji, rozwój globalnej kultury fotograficznej

Konkurs HUAWEI XMAGE Awards 2024 oficjalnie wystartował podczas ceremonii otwarcia wystawy. Stanowiąc otwartą platformę na rzecz doskonałości fotograficznej smartfonów, promuje on wykorzystywanie unikalnych perspektyw i nieograniczonej kreatywności, aby nadać fotografii mobilnej głębsze znaczenie artystyczne i estetyczną ekspresję. Od 2017 roku użytkownicy z ponad 170 krajów i regionów świata brali udział w corocznym konkursie, nadsyłając do tej pory prawie 4 miliony zgłoszeń. To sprawia, że HUAWEI XMAGE Awards jest dziedzictwem kulturowym, ukazującym elementy historii ludzkości z perspektywy całego świata.

W ramach tegorocznego konkursu XMAGE Awards wprowadzono nowe kategorie: „Chwile", „Twarze", „Tak daleko, tak blisko" i „Styl", umacniając Huawei na wiodącej pozycji w dziedzinie migawek, fotografii portretowej, teleobiektywu i makrofotografii oraz stylizacji kolorystycznej. Ponadto ustanowiono nowe nagrody, takie jak „Best of Pura Series" i „Best of Mate series", aby zachęcić artystów do odkrywania różnorodnych ekspresyjnych form i motywów przy użyciu flagowych możliwości obrazowania Huawei. Wszyscy zwycięzcy mogą, między innymi, zobaczyć swoje prace na globalnych platformach reklamowych i karcie tranzytowej HUAWEI Pay.

W konkurs zaangażowano również panel cenionych sędziów w składzie: Chen Xiaobo - 9. wiceprezes Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów, Keith Ladzinski - fotograf National Geographic i reżyser nominowany do nagrody Emmy, James Perolls - fotograf i reżyser mody, Susi Belianska - fotograf portretowy i artysta wizualny, Li Changzhu - przedstawiciel Huawei Consumer Business Group, którzy wspólnie wybiorą najbardziej fascynujące historie fotograficzne w oparciu o dogłębną analizę ekspresji obrazu.

Ruszył proces rejestracji uczestników HUAWEI XMAGE Awards 2024. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2024 roku, do godz. 24:00 czasu pekińskiego (GMT+8). Aby uzyskać więcej informacji i wziąć udział w konkursie zapraszamy na stronę: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

1 Ranking DXOMARK obejmuje komercyjne smartfony prowadzone do sprzedaży do 8 maja 2024 r.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2408127/Opening_Ceremony.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2408125/Photo_of_keith.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2408126/Photo_of_Chen_Xiaobo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2408129/2024_XMAGE_Campaign_Launch_KV.jpg